Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2018 года составил почти 4 млн единиц, что на 1,9% больше результата годичной давности.

Самой популярной моделью на вторичном рынке нашей страны является хэтчбек LADA 2114 («Самара 2»), который с января по сентябрь нынешнего года разошелся тиражом в 108,6 тыс. экземпляров – на 5,4% меньше, чем за тот же период 2017 года. Второе место в этом рейтинге занимает Ford Focus, который с результатом в 100 тыс. машин (+2,8%) сохраняет звание самой перепродаваемой иномарки в нашей стране. Замыкает же тройку лидеров седан LADA 2107 (94,8 тыс. шт.; -9,5%).

Далее тоже следуют два седана LADA – «Приора» 2170 (80,4 тыс. шт.; +4,8%) и 2110 (80,1 тыс. шт.; -8,7%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых подержанных автомобилей в России по итогам 9 месяцев 2018 года также попали: Toyota Corolla (77,5 тыс. шт.; +2,1%), Hyundai Solaris (70,3 тыс. шт.; +23,1%), LADA 4x4 (67,2 тыс. шт.; -4,4%), KIA Rio (62,5 тыс. шт.; +27,8%) и хэтчбек LADA 2112 (61,1 тыс. шт.; -5,5%).