 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых продаваемых подержанных автомобилей в России

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 18 дней

подробнее

Горячая новость

BMW третий месяц подряд лидирует на рынке премиум-сегмента в Москве
  • 19.10.18 - 13:31

    BMW третий месяц подряд лидирует на рынке премиум-сегмента в Москве
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 19 октября

    Бестселлеры рынка США в сентябре 2018 года

    Ford F-Series в 43-й раз подряд становится лидером рынка. 

Вся аналитика

Инфографика

Структура российского вторичного рынка по маркам и сегментам
  • 19.10.18

    Структура российского вторичного рынка по маркам и сегментам
Все публикации

Видео

Презентация Андрея Варламова (Jaguar Land Rover Russia, автомобили с пробегом)
  • 30.03.17

    Презентация Андрея Варламова (Jaguar Land Rover Russia, автомобили с пробегом)
Все видео

19.10.18 Прочитали 1311 раз

ТОП-10 самых продаваемых подержанных автомобилей в России

Самой популярной моделью на вторичном рынке нашей страны является хэтчбек LADA 2114

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2018 года составил почти 4 млн единиц, что на 1,9% больше результата годичной давности.

Самой популярной моделью на вторичном рынке нашей страны является хэтчбек LADA 2114 («Самара 2»), который с января по сентябрь нынешнего года разошелся тиражом в 108,6 тыс. экземпляров – на 5,4% меньше, чем за тот же период 2017 года. Второе место в этом рейтинге занимает Ford Focus, который с результатом в 100 тыс. машин (+2,8%) сохраняет звание самой перепродаваемой иномарки в нашей стране. Замыкает же тройку лидеров седан LADA 2107 (94,8 тыс. шт.; -9,5%).

Далее тоже следуют два седана LADA – «Приора» 2170 (80,4 тыс. шт.; +4,8%) и 2110 (80,1 тыс. шт.; -8,7%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых подержанных автомобилей в России по итогам 9 месяцев 2018 года также попали: Toyota Corolla (77,5 тыс. шт.; +2,1%), Hyundai Solaris (70,3 тыс. шт.; +23,1%), LADA 4x4 (67,2 тыс. шт.; -4,4%), KIA Rio (62,5 тыс. шт.; +27,8%) и хэтчбек LADA 2112 (61,1 тыс. шт.; -5,5%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили автомобили с пробегом вторичный рынок модели-лидеры lada lada 2107 lada 4x4 ford ford focus hyundai hyundai solaris toyota toyota corolla kia kia rio lada samara

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

В России выпущен 700-тысячный Ford Focus

17 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

«Нива» 3.0 («Коммерсант»)

12 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?

12 октября 2018

Вся инфографика