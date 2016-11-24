УАЗ отмечает 75-летний юбилей | АВТОСТАТ

УАЗ отмечает 75-летний юбилей

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УАЗу - 75 лет!

Ульяновский автозавод, которому сегодня исполняется 75 лет, за все время своей деятельности выпустил около 5 млн автомобилей более чем 250 модификаций и экспортировал их в 130 стран мира.

В настоящее время Ульяновский автозавод – это предприятие, специализирующееся на выпуске полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов.

Производственная мощность завода в настоящий момент составляет 105 тыс. автомобилей в год.
На сегодняшний день линейка модельного ряда УАЗ насчитывает более шести моделей и около сотни их модификаций, в том числе флагманские модели УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап», а также традиционный УАЗ «Хантер».

Начало юбилейного 2016 года ознаменовалось для УАЗа возобновлением производства модели УАЗ «Хантер», обновлением линейки классических грузовых автомобилей, а также запуском интернет-магазина по продаже оригинальных запасных частей и фирменных аксессуаров. Но главным событием года стал выход обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», производство которого стартовало на предприятии в октябре текущего года.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипроизводствоуаз

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