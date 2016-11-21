УАЗ Pickup в октябре сохранил лидерство в сегменте пикапов

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по сегментам.

Согласно результатам исследования, по итогам октября 2016 года лидером в сегменте пикапов снова стал УАЗ Pickup, продажи которого, по данным АЕБ, составили 479 экземпляров, что на 65,2% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель сохраняет лидерство в своем сегменте уже третий месяц подряд.

На втором месте располагается Toyota Hilux, реализация которого в октябре составила 274 машины, что на 38,8% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров российского сегмента пикапов на этот раз Volkswagen Amarok со 115 проданными автомобилями, показав рост на 59,7%.

В целом же реализация пикапов в России в прошлом месяце составила 1 тыс. единиц, что на 7,6% меньше, по сравнению с результатом октября 2015 года. Отметим также, что доля этого сегмента составляет всего лишь 0,9% от всего объема продаж легковых автомобилей.