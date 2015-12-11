Россия – страна с самыми низкими ценами на автомобили | АВТОСТАТ

Россия – страна с самыми низкими ценами на автомобили

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Мировые цены на Toyota Corolla в 2015 году.jpg

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело сравнительный анализ стоимости некоторых наиболее популярных автомобилей в ряде стран мира, из которого можно сделать вывод, что в России сейчас самые низкие цены на новые автомобили. Связано это с девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам в 2014-2015 годах и существенно меньшим изменением цен на автомобили. Автопроизводители, борясь за долю российского рынка, пока продолжают субсидировать свои поставки.

Для примера, если взять базовую стоимость автомобиля Toyota Corolla, который продается почти на всех основных мировых авторынках, то разброс цен будет примерно в три раза. Так, если в России цена базовой «Короллы» начинается от 760 тысяч рублей (по текущему курсу около 11 тысяч USD), то например, в Израиле она стартует от отметки в 124 тысячи Шекелей (по текущему курсу 32 тысячи USD). Связано это с очень высокими ввозными пошлинами и налогами в Израиле, а также сильным курсом национальной валюты. Кроме того, отличаются базовые модификации и комплектации.

На своей родине, в Японии стоимость Toyota Corolla начинается от 1,8 млн йен, что составляет чуть менее 15 тысяч USD. Помимо России, наиболее низкие цены на «Короллу» фиксируются в Канаде – 15995 CAD (без торгового налога). С учетом налога это чуть выше 13,5 тысяч USD. Столь низкая цена объясняется тем обстоятельством, что за последний год канадский доллар потерял по отношению к американскому доллару более 30%, а цены Toyota держит пока неизменными.

Средняя стоимость Toyota Corolla по миру – около 20 тысяч USD. Примерно такой она была в России до осени прошлого года. И примерно на этот уровень раньше или позже выйдет в будущем.

странацена (минимум)валютакурс к $ СШАцена в $ США
Израиль123 930новый израильский шекель3,8632 106
Индонезия401 300 000индонезийская рупия13 976,8328 581
Малайзия113 929малайский ринггит4,2726 681
Финляндия22 354евро0,9224 408
Тайвань769 000новый тайваньский доллар32,9123 366
Германия18 690евро0,9220 408
Индия1 306 324индийская рупия66,7819 562
Марокко187 000марокканский дирхам9,8419 004
Бразилия69 690бразильский реал3,8218 259
США17 230американский доллар117 230
Китай107 800китайский юань6,4316 770
Чехия394 900чешская крона24,7415 960
ЮАР230 500южноафриканский рэнд14,5715 823
Саудовская Аравия59 010саудовский риял3,7515 736
Япония1 813 418японская иена122,7914 768
Канада15 995 (+15%)канадский доллар1,3613 551
Россия760 000российский рубль69,210 983

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: ценымировой авторынокtoyota corolla

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