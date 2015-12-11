Россия – страна с самыми низкими ценами на автомобили

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело сравнительный анализ стоимости некоторых наиболее популярных автомобилей в ряде стран мира, из которого можно сделать вывод, что в России сейчас самые низкие цены на новые автомобили. Связано это с девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам в 2014-2015 годах и существенно меньшим изменением цен на автомобили. Автопроизводители, борясь за долю российского рынка, пока продолжают субсидировать свои поставки.
Для примера, если взять базовую стоимость автомобиля Toyota Corolla, который продается почти на всех основных мировых авторынках, то разброс цен будет примерно в три раза. Так, если в России цена базовой «Короллы» начинается от 760 тысяч рублей (по текущему курсу около 11 тысяч USD), то например, в Израиле она стартует от отметки в 124 тысячи Шекелей (по текущему курсу 32 тысячи USD). Связано это с очень высокими ввозными пошлинами и налогами в Израиле, а также сильным курсом национальной валюты. Кроме того, отличаются базовые модификации и комплектации.
На своей родине, в Японии стоимость Toyota Corolla начинается от 1,8 млн йен, что составляет чуть менее 15 тысяч USD. Помимо России, наиболее низкие цены на «Короллу» фиксируются в Канаде – 15995 CAD (без торгового налога). С учетом налога это чуть выше 13,5 тысяч USD. Столь низкая цена объясняется тем обстоятельством, что за последний год канадский доллар потерял по отношению к американскому доллару более 30%, а цены Toyota держит пока неизменными.
Средняя стоимость Toyota Corolla по миру – около 20 тысяч USD. Примерно такой она была в России до осени прошлого года. И примерно на этот уровень раньше или позже выйдет в будущем.
|страна
|цена (минимум)
|валюта
|курс к $ США
|цена в $ США
|Израиль
|123 930
|новый израильский шекель
|3,86
|32 106
|Индонезия
|401 300 000
|индонезийская рупия
|13 976,83
|28 581
|Малайзия
|113 929
|малайский ринггит
|4,27
|26 681
|Финляндия
|22 354
|евро
|0,92
|24 408
|Тайвань
|769 000
|новый тайваньский доллар
|32,91
|23 366
|Германия
|18 690
|евро
|0,92
|20 408
|Индия
|1 306 324
|индийская рупия
|66,78
|19 562
|Марокко
|187 000
|марокканский дирхам
|9,84
|19 004
|Бразилия
|69 690
|бразильский реал
|3,82
|18 259
|США
|17 230
|американский доллар
|1
|17 230
|Китай
|107 800
|китайский юань
|6,43
|16 770
|Чехия
|394 900
|чешская крона
|24,74
|15 960
|ЮАР
|230 500
|южноафриканский рэнд
|14,57
|15 823
|Саудовская Аравия
|59 010
|саудовский риял
|3,75
|15 736
|Япония
|1 813 418
|японская иена
|122,79
|14 768
|Канада
|15 995 (+15%)
|канадский доллар
|1,36
|13 551
|Россия
|760 000
|российский рубль
|69,2
|10 983
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