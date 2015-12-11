Россия – страна с самыми низкими ценами на автомобили

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело сравнительный анализ стоимости некоторых наиболее популярных автомобилей в ряде стран мира, из которого можно сделать вывод, что в России сейчас самые низкие цены на новые автомобили. Связано это с девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам в 2014-2015 годах и существенно меньшим изменением цен на автомобили. Автопроизводители, борясь за долю российского рынка, пока продолжают субсидировать свои поставки.

Для примера, если взять базовую стоимость автомобиля Toyota Corolla, который продается почти на всех основных мировых авторынках, то разброс цен будет примерно в три раза. Так, если в России цена базовой «Короллы» начинается от 760 тысяч рублей (по текущему курсу около 11 тысяч USD), то например, в Израиле она стартует от отметки в 124 тысячи Шекелей (по текущему курсу 32 тысячи USD). Связано это с очень высокими ввозными пошлинами и налогами в Израиле, а также сильным курсом национальной валюты. Кроме того, отличаются базовые модификации и комплектации.

На своей родине, в Японии стоимость Toyota Corolla начинается от 1,8 млн йен, что составляет чуть менее 15 тысяч USD. Помимо России, наиболее низкие цены на «Короллу» фиксируются в Канаде – 15995 CAD (без торгового налога). С учетом налога это чуть выше 13,5 тысяч USD. Столь низкая цена объясняется тем обстоятельством, что за последний год канадский доллар потерял по отношению к американскому доллару более 30%, а цены Toyota держит пока неизменными.

Средняя стоимость Toyota Corolla по миру – около 20 тысяч USD. Примерно такой она была в России до осени прошлого года. И примерно на этот уровень раньше или позже выйдет в будущем.

страна цена (минимум) валюта курс к $ США цена в $ США Израиль 123 930 новый израильский шекель 3,86 32 106 Индонезия 401 300 000 индонезийская рупия 13 976,83 28 581 Малайзия 113 929 малайский ринггит 4,27 26 681 Финляндия 22 354 евро 0,92 24 408 Тайвань 769 000 новый тайваньский доллар 32,91 23 366 Германия 18 690 евро 0,92 20 408 Индия 1 306 324 индийская рупия 66,78 19 562 Марокко 187 000 марокканский дирхам 9,84 19 004 Бразилия 69 690 бразильский реал 3,82 18 259 США 17 230 американский доллар 1 17 230 Китай 107 800 китайский юань 6,43 16 770 Чехия 394 900 чешская крона 24,74 15 960 ЮАР 230 500 южноафриканский рэнд 14,57 15 823 Саудовская Аравия 59 010 саудовский риял 3,75 15 736 Япония 1 813 418 японская иена 122,79 14 768 Канада 15 995 (+15%) канадский доллар 1,36 13 551 Россия 760 000 российский рубль 69,2 10 983

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