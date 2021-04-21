FinAuto-2021: цифровые продукты от агентства «АВТОСТАТ»

В Москве продолжает свою работу форум автомобильного бизнеса «FinAuto-2021», который посвящен финансовым инструментам авторынка. Его организатором выступает агентство «АВТОСТАТ», генеральным партнером является eCredit, стратегическим партнером – Avito Авто.

В ходе форума исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов представил действующие и новые цифровые продукты компании, которые будут интересны не только участникам форума, но и дилерским центрам, страховым, лизинговым, консалтинговым компаниям, и многим другим, которые так или иначе соприкасаются с автомобильным бизнесом.

1. Сохранность остаточной стоимости (RV)

Благодаря остаточной стоимости автомобилей, можно исследовать динамику изменения цен. Кроме того, продукт позволит подготовить прогноз потери стоимости легковых автомобилей на три и более лет, рассчитать стоимость владения автомобилем, проанализировать среднегодовые пробеги в зависимости от класса легкового автомобиля, марки или региона и многое другое.

2. Калькулятор стоимости владения автомобилем (ТСО)

Калькулятор рассчитывает стоимость владения большинства модификаций легковых авто. При сравнении система отображает стоимость покупки автомобиля, его остаточную стоимость, стоимость страховки, зимних шин, топлива и многое другое. Это интерфейс, который можно встроить в сайты как автопроизводителей, так и дилеров. По запросу агентство может предоставить тестовый доступ.

3. Калькулятор расчета стоимости автомобиля с пробегом

Этот продукт позволит увеличить конверсии сайта дилера или импортера автомобилей, планировать выход автомобилей из автопарка компаний, оценить транспортное средство и рассчитать его актуальную цену.

4. Ежемесячный прогноз авторынка РФ

В этом отчете содержится ежемесячный мониторинг ситуации в экономике, анализ актуальных показателей, отражена ситуация на авторынке и представлен его прогноз. Данный продукт обновляется каждый месяц.

5. Ежегодный справочник «Автомобильный рынок России – 2021»

В 19-м выпуске ежегодного справочника «Автомобильный рынок России» вы найдете все ключевые показатели по итогам 2020 года. В нем содержится максимально полная и структурированная информация по продажам, производству и парку транспортных средств в России. При заказе до 30 апреля можно получить скидку 20%.

Более подробная информация о наших продуктах – в разделе «Исследования».