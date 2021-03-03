На покупку новых автомобилей россияне потратили в январе 171 млрд рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 171 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, рост емкости рынка в денежном выражении во многом связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой в первый месяц нынешнего года вырос на 13%. И это несмотря на падение продаж новых легковых автомобилей (-5%).

Больше всего денег за отчетный период было потрачено на покупку машин корейской марки KIA – 21,5 млрд рублей. Второе место в данном рейтинге занимает немецкий премиум-бренд BMW с результатом в 17 млрд рублей. На третьем находится японская Toyota (15,7 млрд руб.).

Чуть меньше денег жители нашей страны потратили на то, чтобы стать обладателями новых легковых автомобилей LADA (15,4 млрд руб.). Также сопоставимые показатели в этом плане имеют корейский Hyundai и немецкий Mercedes-Benz (14,3 млрд и 14,1 млрд руб. соответственно). Отметим еще и чешскую марку Skoda (10,2 млрд руб.). На покупку машин каждого из оставшихся брендов было потрачено менее 10 млрд рублей.

Какой может быть емкость рынка в денежном выражении по итогам 2021 года? И каких еще финансовых показателей стоит ждать? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля. Подробности – здесь.

Фото: KIA