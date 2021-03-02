Cредневзвешенная цена нового автомобиля в январе достигла 1,8 млн рублей | АВТОСТАТ

Cредневзвешенная цена нового автомобиля в январе достигла 1,8 млн рублей

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Cредневзвешенная цена нового автомобиля в январе достигла 1,8 млн рублей

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 803 тыс. рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 2 млн 111 тыс. рублей (+14,1%), а отечественного автомобиля – 747 тыс. рублей (+7,7%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Что дальше будет происходить с ценами на автомобили и другими финансовыми показателями? Об этом (и не только) расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилииномаркисредневзвешенные ценыотечественные марки

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