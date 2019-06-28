МС Банк Рус рассказал о планах на 2019 год

АО МС Банк Рус, который в прошлом году выдал 13405 кредитов на новые автомобили Mitsubishi, по итогам 2019 года намерен повторить этот результат. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказал председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

«В целом в части автокредитования новых автомобилей мы видим определенную стабилизацию спроса на кредиты на уровне 35 – 40%. Соответственно, в количественном выражении мы зависим от рынка продаж новых автомобилей. Мы ожидаем, что продажи Mitsubishi не будут падать в этом году, а значит, количество выданных кредитов останется примерно на уровне прошлого года», – заявил Саваии Норихиро.

Что касается кредитования автомобилей с пробегом, МС Банк Рус рассчитывает выдать 12 тысяч кредитов в 2019 году, что почти на 40% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Напомним, ранее АО МС Банк Рус снизил минимальный размер первоначального взноса до 10% по классическому кредиту на покупку новых автомобилей Mitsubishi и автомобилей с пробегом любых марок. Клиентам доступен выбор срока кредита, который может составлять от 2 до 7 лет.

Кроме того, АО МС Банк Рус запустил специальное кредитное предложение для повторных клиентов – кредитная ставка, сниженная на 3% по сравнению с условиями кредитования на новые автомобили Mitsubishi, действующими для клиентов, ставшими ими для банка впервые. Кредитным предложением могут воспользоваться клиенты, у которых уже есть кредит в АО МС Банк Рус или с момента полного исполнения клиентами всех обязательств по кредиту прошло не более 12 месяцев. За первый месяц действия акции этим предложением воспользовались уже 34 клиента банка.

Подробнее о тенденциях на рынке автокредитования – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.