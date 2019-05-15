В Москве впервые пройдет форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг»

23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) готовы поделиться с профессиональным сообществом своей статистикой и анализом текущей финансовой (кредитной, лизинговой, страховой) ситуации на авторынке; сообща проговорить острые актуальные моменты, сложившиеся на данном этапе его развития и вместе поискать выход из этих противоречий. Генеральный IT-партнер форума - «еКредит».

Основные темы форума: «Обзор автомобильного и финансовых рынков», «Автомобильное кредитование», «Автомобильный лизинг», «Автострахование». В рамках форума также пройдет сессия блиц-докладов «IT-инструменты для бизнеса». Этот формат быстрых презентаций в конференциях агентства «АВТОСТАТ» применяется не впервые и сумел доказать свои преимущества. Всего за час (на презентацию выделяется 8 минут) зритель такой сессии получает возможность увидеть большое количество разнообразных IT-продуктов. И не только увидеть, но здесь же обсудить их с разработчиками, задать вопросы по предлагаемым IT-решениям.

Компаниям-разработчикам IT-проектов подобный формат тоже интересен: участие в форуме дает им площадку, заинтересованного зрителя и быструю обратную связь. Здесь можно понять, насколько интересен профессиональному сообществу твой продукт, а можно получить напрямую сформированный новый запрос от рынка.

Форум пройдет в отеле «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya».