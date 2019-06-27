Вопрос эксперту: «Как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на стоимость автокредитов?»

Центробанк недавно впервые с прошлого года понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5% и не исключил ее дальнейшего снижения 1 или 2 раза до конца текущего года. Каким образом данное решение повлияло или повлияет на процентные ставки по автокредитам? И как их удешевление скажется на динамике автомобильного рынка в целом? С этим вопросом мы обратились к экспертам и самим кредитным организациям.

Алексей Симкин, управляющий Нижегородским филиалом, Росгосстрах Банк:



- Очевидно, что снижение ключевой ставки повлечет за собой снижение ставок как по всем видам кредитов, включая автокредиты, так и по сберегательным продуктам. Банки очень внимательно следят за всеми показателями, на которые ориентируется Банк России при приятии решения, а также крайне внимательно – за риторикой официальных лиц регулятора в целях понимания тренда дальнейшего движения ключевой ставки.

Скорость реакции рынка зависит от того, совпадают ли прогнозы по ставке с действиями регулятора по ее регулированию. В частности, снижение Банком России ключевой ставки на 0,25% годовых на опорном заседании 14 июня 2019 года было ожидаемым шагом практически для всех участников рынка.

В результате этого с учетом совокупности факторов снижение ключевой ставки на последнем заседании не стало неожиданностью для игроков рынка, некоторые из которых заранее снизили ставки по отдельным своим продуктам еще до фактического снижения ставки регулятором. Другими словами, в ближайшее время мы не будем наблюдать резкого и повсеместного снижения ставок – этот процесс будет достаточно плавным.

Ставки по автокредитам также последуют общему тренду и будут медленно снижаться. Но нельзя говорить о каком-то едином значении или диапазоне снижения. Диапазон ставок по автокредитам крайне широк и может составлять от 3,5% до 17% годовых (средняя ставка по кредитам на новые автомобили составляет сегодня 12% годовых. Ставки на рынке при этом зависят от многих факторов – новое авто или подержанное, марка и модель машины, а также наличие специальных программ производителей, сумма первоначального взноса, срок кредита и пр. С учетом конъюнктуры рынка, а также прогнозов Банка России по ключевой ставке можно ожидать, что до конца 2019 года ставка по автокредитам снизится несущественно – в пределах 0,5 – 1%.

Между тем программы покупки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались одной из самых эффективных мер для роста спроса на продукцию отечественного автомобилестроения за последние годы. Возобновленная с 1 марта 2019 года программа дала существенный прирост в объеме продаж за март и апрель 2019 года.

После завершения программ по рынку в 2019 году можно ожидать увеличения специальных предложений со стороны федеральных производителей, которые будут стараться компенсировать спад продаж в марке путем собственных программ субсидирования.

Мы ожидаем, что прекращение мер государственной поддержки существенно не повлияет на наши ориентиры продаж по году, и ориентир по продажам новых автомобилей также смещен не будет.

Говоря о спросе граждан на авто (и в целом, о потребительском спросе), то он зависит от многих факторов, в том числе от макроэкономических, прежде всего – от уровня реальных доходов граждан. И если он не растет, то спрос необходимо искусственно стимулировать. Здесь в совокупности работают несколько инструментов – снижение стоимости автомобиля для покупателя вкупе с возможностью субсидирования ставки от государства или производителя, новые программы кредитования от банков.

Мы не ожидаем взрывного роста рынка в 2019 году. По данным Банка России, за четыре месяца 2019 года объем автокредитов вырос на 4,1%, до 850 млрд рублей, а наиболее активным был их рост в марте и в апреле – на 1,8% и 2,5% соответственно. По нашим оценкам, к концу года рынок может показать неплохую динамику прироста – до 15% по объемам продаж к предыдущему году.



Наш прогноз по продажам автомобилей по итогам 2019 года – 7,5 млн штук (в том числе – 5,6 млн подержанных и 1,9 млн новых авто). В кредит, по нашим оценкам, будет продано 0,9 млн автомобилей, а рыночный портфель автокредитов составит 0,9 трлн рублей.

Мы также ожидаем, что рынок подержанных авто будет развиваться более активно, чем рынок новых автомобилей, а доля продаж в кредит подержанных авто существенно возрастет по сравнению с общим объемом автокредитов (можно говорить о величине близкой к 30%). Уровень кредитных продаж в новых автомобилях составит 34%, кредитных продаж в автомобилях с пробегом – 5%.

Алексей Бородавин, начальник управления продуктовой политики департамента автокредитования, Русфинанс Банк:

- Последнее решение ЦБ по ключевой ставке – это позитивный сигнал рынку, который дает важный стимул рынку. Однако снижение 0,25 п.п. не компенсирует повышение стоимости фондирования, которое все игроки прочувствовали в конце прошлого года. Поэтому данное событие, скорее, добавило аргументов сторонникам, которые выступали против повышения ставок по кредитам. Поэтому я считаю, что данное решение не повлияет на ставки.

В ближайшее время мы не ожидаем существенного изменения ставок на автокредиты, которые сегодня находятся на рекордно низком за последние годы уровне. Их корректировка во многом зависит от стоимости рыночного фондирования, действий конкурентов и величины предельной стоимости кредита, которую определяет регулятор.

Если мы обсуждаем снижение ставок как гипотетически возможное событие, то конечно, оно позитивно скажется как на рынке автокредитования, так и автомобильном. Здесь все просто: чем меньше ставка и ежемесячная нагрузка на клиента, тем большую сумму кредита он может обслуживать. Соответственно большее число клиентов может себе позволить кредит, исходя из семейного бюджета.

Госпрограммы «Первый/Семейный автомобиль» стали ключевым драйвером роста спроса на рынке автокредитования в первом полугодии. Благодаря участию в реализации этой социальной инициативы, Русфинанс Банк вышел на первое место среди автокредитных банков в России по итогам первого квартала 2019 по объему и количеству, а в апреле зафиксировал рекордный ежемесячный объем выдач автокредитов – более 10 млрд рублей. В целом, продажи льготных автокредитов Русфинанс Банком превысили с 1 марта 12 тысяч штук, а средняя сумма льготного кредита составила 490 тысяч рублей.

Если в первом полугодии рынок поддержали госпрограммы, то до конца года мы ожидаем интересных предложений по субсидированию ставок и от автопроизводителей. При этом банки будут также поддерживать спрос за счет кредитных программ с отложенным платежом в новых сегментах, например, б/у; в целом развития кредитования сегмента б/у; развития онлайн-решений как удобной опции для заемщиков; дальнейшего развития кредитных программ со сниженными ставками и гибкими условиями выплат.

Последние статистические данные свидетельствуют о падении продаж новых легковых автомобилей в России. Несмотря на столь существенные изменения, кредитный рынок все еще находится в плюсе. Надеемся на сохранение тренда и не исключаем роста спроса на автокредиты в России в пределах 10% по итогам 2019 года.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления, Локо-Банк:

- Снижение ЦБ ключевой ставки было ожидаемым, поэтому многие из банков, предлагающих услуги автокредитования, заранее адаптировались к изменениям. В среднем ставки по кредитам на автомобиль находились на уровне 9,5 – 11%, а после решения Центрального Банка, их диапазон снизился ровно на те же 0,5%.

В ближайшее время резких изменений на рынке автокредитования не предвидится. Они будут оставаться на том же уровне до новых заседаний регулятора по поводу ключевой ставки. Зависеть это будет от риторики Центробанка и Правительства РФ по поводу введения каких-либо новых льгот. Удешевление автокредитов положительно скажется на динамике рынка автокредитования и продажах новых автомобилей. Уменьшение цены привлечет больший спрос, и общий объем выданных кредитов только увеличится.

Недавнее завершение государственных программ «Первый/Семейный автомобиль» несколько уменьшило общий спрос на автокредитование, так как именно эти льготные программы оказывали большую поддержку рынку. В дальнейшем автокредитование будет стабильно развиваться. На фоне роста объемов общего кредитования, прогнозируемого понижения ключевой ставки и роста спроса на автомобили эта отрасль является второй по перспективности после ипотек. Перспектива падения спроса на автокредитование также озвучивается аналитиками, однако весомых причин для этого не наблюдается, в связи с чем такое развитие событий маловероятно. За первые пять месяцев текущего года в кредит в России было куплено 677 тысяч автомобилей, во второй половине года ожидается рост этого показателя примерно на 5 – 7%.

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления, Совкомбанк:

- В целом мы не ожидаем серьезных изменений по процентным ставкам в ближайшем будущем (квартал), это касается как рынка автокредитования в целом, так и программ Совкомбанка в частности. Банки (и мы не исключение) будут проводить несущественные корректировки действующих продуктовых предложений (как в плюс, так и в минус), отыгрывая накопленный рост стоимости привлечения денежных средств и повышенный аппетит к риску. Что же касается ставок Совкомбанка по программам автокредитования, наши ставки остаются на том же уровне, что и были до снижения ключевой ставки.

Если же рассматривать более длительную перспективу, то при сохранении тренда на снижение ключевой ставки условия по автокредитам также могут быть скорректированы вниз, но это долгий процесс, так как предварительно должна снизиться стоимость привлечения денежных средств для банковской отрасли.

Снижение стоимости кредита для конечного покупателя всегда положительно отражается на продажах автомобилей. Доля и количество продаж автомобилей с привлечением заемных средств растет, при этом, по нашему мнению, основным фактором роста рынка может быть либо возобновление программы государственной поддержки автокредитов (это может быть как программа субсидирования процентных ставок, так и «Первый/Семейный автомобиль»), либо активные действия автопроизводителей по продвижению продаж своих брендов с использованием кредитных средств. Например, предоставление дисконтов на автомобили при покупке в кредит или прямой субсидии банкам, направленной на дотацию процентной ставки в рамках спецпредложения. На текущий момент банками реализуются программы кредитования, имеющие ставки около 11 – 12% (мы говорим о продуктах, не субсидируемых автопроизводителями), соответственно, зазора для самостоятельного снижения ставки практически не остается.

Окончание программы «Первый/Семейный автомобиль», конечно же, оказало негативное влияние на отрасль в целом. Уже сейчас можно сказать, что продажи июня будут хуже, либо сопоставимы с продажами мая, при том, что в начале мая была большая череда выходных, в течение которых клиенты зачастую предпочитают выбираться за город, а не приобретать автомобили.

Если рассматривать перспективы рынка автокредитования и рынка новых автомобилей в целом, при отсутствии поддержки со стороны государства во втором полугодии общие показатели 2019 года будут ниже показателей 2018-го. В целом мы сохраняем свой прогноз по рынку продаж новых автомобилей – он будет ниже 2018 года на 5 – 7%.

Виталий Костюкевич, начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов, Группа Абсолют Банк:

- Размер процентных ставок по кредитным продуктам, в том числе автокредитам, не связан напрямую с изменением ключевой ставки. В первую очередь, она влияет на стоимость привлечения средств, то есть отражается на ставках по вкладам.

Мы не ожидаем, что в ближайшее время ставки по автокредитам будут снижаться. Более того, не исключено, что в ближайшее время ставки могут даже немного увеличиться, поскольку впервые за долгое время значение ПСК (полная стоимость кредита) на новые автомобили выросло и сразу на 0,5%. На рынке автокредитования это один из важнейших показателей. Ставки по автокредитным программам кэптивных и розничных банков существенно отличаются, а расчет ПСК ведется по совокупному объему выдач всех участников рынка. В итоге у большинства розничных банков ставки по автокредитам сейчас упираются в верхний потолок ПСК. Увеличение этого показателя создаст возможности для роста ставок.

Наши ставки по автокредитам на покупку новых автомобилей сейчас находятся в пределах 15,7 – 16,7%. Мы будем следить за рыночной динамикой и действиями ключевых игроков. Безусловно, мы всегда ищем возможности для снижения ставок по кредитам, так как повышение доступности заемных средств положительно сказывается на спросе, который сейчас сокращается.

Завершение госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль» серьезно повлияло на объемы продаж. В прошлом году было выделено больше госсредств, программы действовали 4,5 месяца (а на Дальнем Востоке – еще дольше). В этом году средства, выделенные по госпрограмме, исчерпались меньше, чем за 3 месяца, и, если бы не усилия Минпромторга – и того раньше. 10% от стоимости автомобиля было серьезных стимулом для потребителя, несравнимым с понижением ставки по кредиту на 0,25 п.п. или даже на 1 п.п.

Что касается прогнозов, после обнародования результатов продаж автомобилей в мае, кажется, что хорошим результатом этого года будет повторение уровня продаж 2018-го. Рынок автомобилей, как и любой потребительский рынок, связан с общим состоянием экономики. Мы не прогнозируем сложностей масштаба 2015 года, когда влияние на автомобильный рынок было весьма заметным.

На долю кредитных продаж негативно повлияет сокращение объема кредитования по госпрограмме, но при этом позитивно сказывается снижение ставок по кредитам. Возможно, если понижение ключевой ставки будет не последним в этом году, то эти меры поддержат рынок. В результате, объемы автокредитования, по нашим оценкам, останутся на уровне 2018 года.

Дина Бредихина, заместитель начальника управления розничных продаж, АО «ТАТСОЦБАНК»:

- На наш взгляд, недавнее снижение ключевой ставки не окажет существенного влияния на уровень процентных ставок в нашем банке и в целом на рынке автокредитования. Однако если тренд на ее снижение в краткосрочной перспективе продолжится, то банки будут вынуждены реагировать путем снижения процентных ставок по автокредитам и в целом по кредитным продуктам. Изменяя ключевую ставку, Банк России оказывает влияние на инфляцию, чем ниже ставка, тем дешевле обходятся кредиты, кредитование населения повышает его покупательскую способность – люди начинают покупать больше товаров и услуг, а значит, и автомобили, в частности.

Необходимо отметить, что АО «ТАТСОЦБАНК» учитывает не только изменение ключевой ставки, но и изменения рыночных условий, а также условия банков-конкурентов. На текущий момент размер процентных ставок в нашем банке составляет от 11,5% до 16,5% годовых.

В свою очередь, завершение льготных госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сократило спрос на автокредиты, снизило количество кредитных заявок в наш банк приблизительно на 20%. Госпрограмма позволила нарастить кредитный портфель в рамках автокредитования, сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения при приобретении автомобилей наиболее массового сегмента в кредит стало еще выгоднее.



В целом ситуация на рынке автокредитования сейчас стабильна, клиент имеет обширный выбор среди ставок, условий, каждая финансовая организация старается не только привлечь новых клиентов, но и удержать старых заемщиков, предлагая им различные скидки, акции и бонусы.

Одним из приоритетных направлений развития автокредитования является рынок подержанных автомобилей. На это оказывает влияние постоянный рост цен на новые автомобили. Сегодня можно приобрести подержанный автомобиль более высокого класса по сравнению с предложением рынка новых автомобилей за ту же сумму.

На снижение спроса на автокредиты может оказать влияние рост рынка потребительского кредитования. Банки все чаще предлагают кредиты наличными со сниженными ставками без залога и поручительства. При автокредитовании приобретаемый автомобиль необходимо страховать по полису КАСКО, автомобиль находится в залоге у банка, часто кредит сопровождается дополнительными продуктами, такими как страхование жизни, карты помощи автолюбителям. В то же время потребительский кредит позволяет заемщику избежать указанных сопутствующих продуктов.

Саваии Норихиро, председатель правления, АО МС Банк Рус:

- В 2018 году средняя клиентская ставка в нашем банке изменялась соответственно изменениям ключевой ставки ЦБ РФ. В этом году средняя клиентская ставка в нашем банке стабильна и среднее значение за первые пять месяцев этого года составляет 9,77%.

В настоящий момент мы видим два разнонаправленных движения. С одной стороны, это снижение ключевой ставки от регулятора. Это плюс. С другой стороны – отмена госпрограмм субсидирования ставок и программ «Первый/Семейный автомобиль», ужесточение требования того же регулятора в части подхода к оценке резервов и нормативов. Это минус. Поэтому мы склоняемся к тому, что, скорее всего, ставки МС Банк Рус не будут меняться, оставаясь достаточно низкими. Тем не менее, для наших повторных клиентов мы предложили снижение ставки на 3%, предложение является уникальным на рынке автокредитования. За первый месяц действия акции уже 34 клиента банка воспользовались им.

Завершение льготных госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль» никак не повлияло на объемы кредитования в МС Банк Рус, так как, к сожалению, марка Mitsubishi в 2019 году не попала под действие господдержки из-за ограничения по цене автомобиля (до 1 млн рублей).

В целом в части автокредитования новых автомобилей мы видим определенную стабилизацию спроса на кредиты на уровне 35 – 40%. Соответственно, в количественном выражении мы зависим от рынка продаж новых автомобилей. Мы ожидаем, что продажи Mitsubishi не будут падать в этом году, а значит, количество выданных кредитов останется примерно на уровне прошлого года (напомним, что в 2018 году МС Банк Рус выдал 13 405 кредитов на новые автомобили Mitsubishi).

Что касается кредитования автомобилей с пробегом, то тут все гораздо интереснее. По нашим данным, все крупные дилерские группы делают упор в этом году на прирост в сегменте автомобилей с пробегом. Это означает, что рынок автокредитования в этом и следующем году будет прирастать за счет кредитования автомобилей с пробегом. МС Банк Рус рассчитывает выдать 12 тысяч кредитов в этом календарном году, что почти на 40% больше, чем было реализовано в кредит автомобилей с пробегом годом ранее.

Алексей Волков, директор по маркетингу, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ):

- С 2015 года ставки на покупку новых автомобилей снижались достаточно интенсивными темпами, примерно на 1 – 2 п.п. в год. На конференции «ForAuto 2019» в феврале 2019 года многие коллеги из автокредитующих банков говорили, что велика вероятность смены этого тренда. И, действительно, в первом квартале 2019-го среднерыночное значение полной стоимости автокредитов впервые за долгое время выросло: c 12,5% в 4-м квартале 2018 года до 12,9%. Поэтому снижение ключевой ставки, по всей видимости, следует рассматривать как желание государства снизить стоимость заемных средств как в экономике в целом, так и на рынке розничного кредитования, в частности.

Стоимость автокредита, впрочем, как и любого другого кредитного продукта, складывается из нескольких величин, основными из которых являются стоимость фондирования и стоимость кредитного риска. Если снижение ключевой ставки, наличие или отсутствие государственных программ поддержки автокредитования могут влиять и влияют на стоимость фондирования, то стоимость риска – фактор более многогранный. На него влияет не только общее состояние экономики в стране, но и, прежде всего, умение кредитора определять этот риск применительно к конкретному заемщику. Другими словами, умение давать кредиты тем, кто с большой вероятностью будет этот заем обслуживать добросовестно. При этом такая вероятность у разных заемщиков, даже получающих кредит – разная. А это значит, что банк в современных условиях снижения маржи и увеличения конкуренции должен уметь не просто оценивать риск по всем своим заемщикам, но и уметь дифференцировать его, то есть премировать заемщиков с минимальным уровнем риска. Эти процессы могут даже не приводить к изменению средних значений ставок, но поощрять получение автокредитов в определенных сегментах – вполне могут. И многие автокредитующие банки сейчас уже или используют такие подходы, или находятся на стадии их внедрения. Конечно, такое повышение технологичности банков в процессе управления рисками и работе с клиентами должны приводить к росту автокредитования в стране.

В мае 2019 года количество выданных автокредитов составило 75,1 тыс. единиц. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем (рекордным по выдачам автокредитов) их количество сократилось сразу на 17,5% (в апреле 2019 года – 91 тыс. шт.). Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года, конечно, во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Для автокредитования, да и для всей автомобильной отрасли, это не очень хорошая новость, так как госпрограммы оказывали ей высокий уровень поддержки, стимулируя рост продаж.

Конечно, для устойчивого развития рынка необходима государственная поддержка. Не менее важны и вопросы технологического развития, то есть умение правильно сегментировать своих клиентов. В НБКИ фиксируются не только выданные кредиты, но и кредитные заявки. И цифры говорят о том, что спрос на автокредиты растет – заявок становится больше. В мае 2019 года в банки подано на 26% больше заявок на автокредиты, чем годом ранее. А кредитов выдано одинаково – примерно 75 тысяч. При этом кредитное качество входящего потока существенно не изменилось. Можно предположить, что рост ставок в первом квартале 2019 года или просто их высокий уровень для некоторых категорий заемщиков стал заградительным фактором: им становится выгоднее накопить. Поэтому, повторюсь, что для автокредитования важны не только внешние факторы, но и правильная сегментация клиентов. Сейчас в России примерно 45% новых автомобилей покупается с помощью заемных средств. В странах с развитой системой кредитования этот показатель достигает 70 – 90%. Это говорит о том, что потенциал автокредитования у нас пока еще не исчерпан.