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10 марта 2022, 10:29
Агентство «АВТОСТАТ» планирует в апреле провести форум «FinAuto - 2022. Финансовые инструменты авторынка» - мероприятие, которое подскажет всем участникам таких бизнес-процессов, как автокредитование, автострахование, автолизинг, стратегическое планирование и финансирование, как эффективнее работать в новых условиях, с новыми угрозами и задачами.
3 июня 2021, 08:18
В рамках форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» были названы лучшие, по опросу автодилеров, банки и страховые компаний. Так, в номинации «Лучший кэптивный банк» победу одержал РН Банк. О том, насколько важна эта премия рассказал Председатель Правления РН Банка Ксавье Деро.
17 мая 2021, 11:11
В ходе прошедшего 21 апреля форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» лучшей страховой компанией, по опросу автодилеров, был признан Страховой Дом ВСК, который был отмечен премией победителя.
7 мая 2021, 09:09
Одним из значимых событий прошедшего недавно форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» стало награждение лучших, по опросу автодилеров, банков и страховых компаний. В номинации «Лучший универсальный банк» победу одержал «Росбанк Авто».
23 апреля 2021, 08:15
Пять лет назад, чтобы получить автокредит, клиенту требовалось ждать оформления заявки и одобрения банков не менее часа. Ну, а если человек хотел сравнить условия по кредиту сразу в нескольких банках (к тому же некоторые из них могли отказать в выдаче денег) – процесс растягивался еще больше. На помощь пришла цифровизация и новый продукт - платформа eCredit.
23 апреля 2021, 08:14
Почему сеть магазинов «М-Видео» может оформлять сложную бытовую технику в кредит за каких-то 15 минут, а автодилеры - нет? Нужно упростить процесс, сделать его более удобным и менее растянутым по времени, решили в компании eCredit и в рамках конференции «FinAuto-2021», которая состоялась 21 апреля, объявили о запуске своего нового пилотного проекта - eПодпись.
23 апреля 2021, 08:13
Росбанк Авто запустил оформление кредитной сделки и выдачу кредита через платформу eCredit. Теперь сотрудник дилера может сам оформить кредит без участия сотрудника банка. Это актуально для тех дилерских центров, где не представлены сотрудники Росбанка.
23 апреля 2021, 08:12
Кредит Онлайн - модуль платформы eCredit, который используется на сайте и дает возможность клиенту дилера или автопроизводителя рассчитать кредит, заполнить анкету и получить решение банка за 10 - 15 минут, не выходя из дома.
23 апреля 2021, 08:11
21 апреля в рамках форума «FinAuto-2021», посвященного финансовым инструментам авторынка, прошла презентация нового продукта компании eCredit. На базе кредитной платформы, которая была запущена на российском авторынке в 2016 году, сегодня разработчики создали удобный функционал, позволяющий автодилерам работать не только с кредитами, но и с ОСАГО и КАСКО.
23 апреля 2021, 07:00
21 апреля в Москве в формате офф-лайн состоялся форум автомобильного бизнеса «FinAuto-2021», посвященный финансовым инструментам авторынка. Его организатором выступило агентство «АВТОСТАТ», генеральным партнером стал eCredit, стратегическим партнером – Avito Авто.
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