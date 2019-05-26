Русфинанс Банк занял рекордную долю на рынке кредитования новых автомобилей

Русфинанс Банк в апреле 2019 года вышел на первое место в России по кредитованию продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Доля выданных банком автокредитов в данном сегменте составила 8,9%. Об этом свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доля Русфинанс Банка увеличилась на 1,2% и превысила 13 тысяч штук. Это новый рекордный показатель с учетом, что за прошлый месяц продажи автокредитов впервые за все время деятельности банка превысили 10 млрд рублей и утроились в сегменте автомобилей с пробегом.

Как отмечается, Русфинанс Банк добился высокой доли на рынке благодаря оперативному обновлению продуктового предложения и участию в реализации государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Банк вносил изменения в тарифы с учетом актуального спроса и активно расширял сотрудничество с ключевыми партнерами, в том числе в сегменте премиальных марок и с крупнейшими автодилерами.

Как сообщала ранее агентству «АВТОСТАТ» директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова, в марте – апреле продажи льготных автокредитов Русфинанс Банком превысили 8,5 тысячи штук. При этом среди заемщиков Русфинанс Банка более востребована программа «Семейный автомобиль»: 54% клиентов госпрограмм воспользовались ей в текущем году.

Самой популярной моделью автомобиля среди клиентов Русфинанс Банка, оформивших автокредит по госпрограммам, стала KIA Rio. Высоким спросом пользовались также LADA Vesta, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, LADA Granta седан, LADA Largus, LADA Granta лифтбек, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Выдачи кредитов на представленные модели разделились по госпрограммам, в целом, поровну.

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