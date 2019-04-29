Вопрос эксперту: «Насколько госпрограммы поддержали авторынок?»

Программы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены сразу после того, как в феврале продажи новых машин впервые почти за два года ушли «в минус». Насколько меры господдержки поддержали спрос в текущих рыночных условиях и что будет с рынком после их завершения? С этим вопросом мы обратились к ведущим автодилерам, а также непосредственно к кредитным организациям.

Андрей Спиваков, главный управляющий директор Совкомбанка:

- Рынок ждал возобновления госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», так как они показали свою высокую эффективность в 2017 и 2018 гг. Программа запускалась на условиях предыдущего года – как и ранее, доступна для семей, в состав которых входят два и более несовершеннолетних ребенка, а также для граждан, ранее не имевших в собственности автомобиля. Основным отличием является ограничение по максимальной стоимости моделей, которую снизили с 1,45 млн до 1 млн рублей. На наш взгляд, данное изменение было произведено для более эффективного использования выделенных средств, чтобы сконцентрироваться именно на социальной поддержке населения и увеличить сроки действия программ.

В Совкомбанке наиболее востребована программа «Семейный автомобиль». По нашим предположениям, это может быть обусловлено социальным портретом клиентов, ранее не имевших в собственности автомобиль. Планирующих его приобрести значительно меньше, чем семей с двумя и более детьми. По программе «Первый автомобиль» чаще обращаются более молодые слои населения. Но существенного перекоса мы не наблюдаем, на госпрограмму «Первый автомобиль» в Совкомбанке приходится 42% от общего числа выданных автокредитов в рамках программ господдержки.

Поскольку в рамках господдержки стоимость автомобилей ограничена 1 млн рублей, это увеличивает спрос на модели, подходящие под условия программ. Наиболее востребованными являются автомобильные бренды, у которых с Совкомбанком действуют совместные программы кредитования – LADA, Hyundai, Chevrolet Niva и УАЗ.

Наталья Русова, директор департамента автокредитования Русфинанс Банка:

- Несмотря на снижение в этом году максимальной цены автомобиля до 1 млн рублей и ограничение года выпуска, госпрограммы очень популярны у наших клиентов. Это связано, в первую очередь, с объективно выгодной возможностью получить скидку в размере 10%, а для жителей Дальневосточного федерального округа – 25% при покупке в кредит нового автомобиля. При этом процесс оформления документов занимает минимум времени. А партнеры Русфинанс Банка из числа дилеров и автопроизводителей оперативно реагируют на запросы наших заемщиков при подборе необходимых моделей и комплектаций.

Среди заемщиков Русфинанс Банка более востребована программа «Семейный автомобиль»: 54% клиентов госпрограмм воспользовались ей в текущем году. Косвенно эту тенденцию можно объяснить демографическим фактором. Наличие собственного автомобиля имеет важное практическое значение для многих семей в России.

Самой популярной моделью автомобиля среди клиентов Русфинанс Банка, оформивших автокредит по госпрограммам, стала KIA Rio. Высоким спросом пользовались также LADA Vesta, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, LADA Granta седан, LADA Largus, LADA Granta лифтбек, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Выдачи кредитов на представленные модели разделились по госпрограммам, в целом, поровну. Стоит отметить, что заемщики приобретали LADA Vesta почти в два раза чаще по программе «Семейный автомобиль», чем «Первый автомобиль». Выбор участниками госпрограмм определенных моделей и комплектаций во многом зависит от текущих условий льготного кредитования. Заявленные в этом году ограничения обусловили спрос на самые массовые бренды в ценовой категории до 1 млн рублей.

Кредиты с господдержкой очень востребованы и были доступны нашим клиентам в течение почти двух месяцев, учитывая общий объем финансирования со стороны государства. С 1 марта 2019 года продажи льготных автокредитов Русфинанс Банком превысили 8,5 тысячи штук.

Государственная инициатива эффективно поддержала российский рынок автокредитования в первом полугодии. Наличие бюджетных средств – это, наверное, определяющий фактор для продления госпрограмм. Спрос на эти сервисы всегда будет на высоком уровне, учитывая возможность для получения субсидии. До конца года мы ожидаем интересных предложений по субсидированию ставок и от автопроизводителей. Со своей стороны, банки будут также поддерживать спрос, например, за счет кредитных программ с отложенным платежом в новых сегментах и онлайн-одобрения автокредитов как удобной опции для клиентов.

Тимур Валиуллин, коммерческий директор холдинга «ТрансТехСервис»:

- Госпрограмма дала мощный толчок на рынке автокредитования. Январь и февраль – застойные месяцы, а в марте был значительный рост продаж. Если до запуска госпрограммы наша доля кредитных продаж составляла около 40%, то после запуска достигла более 60% по группе компаний.

Безусловным лидером продаж по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» был и является до сих пор модельный ряд LADA с долей почти 70%. В автосалоне Renault лидером продаж остается Renault Duster, среди корейских брендов – KIA Rio и Hyundai Solaris. В автосалоне Skoda под действие госпрограммы попал Rapid. Все эти бренды имеют модели до 1 млн рублей.

Высокий спрос на программу государственной поддержки при автокредитовании обусловлен, в первую очередь, значительным снижением финансовой нагрузки на клиента – скидка 10% для автомобиля очень существенная. Наибольшим спросом пользовалась программа «Семейный автомобиль», поскольку она доступна более широкому кругу потребителей: семьям с несколькими детьми часто сложно обходиться без автомобиля. Программа «Первый автомобиль» была менее востребована, так как начинающие водители для приобретения навыков вождения предпочитают приобретать автомобили с пробегом, более низкой ценовой категории.

Дмитрий Шевченко, директор дилерских центров КЛЮЧАВТО, Дивизион «Краснодар-ЮГ»:

- Льготные автокредиты были направлены на стимулирование спроса массового сегмента автомобилей, поэтому снижение стоимости автомобилей до 1 млн рублей не повлияло негативно на спрос данного типа кредитов. Плюс ко всему в данном сегменте находятся все модели лидера рынка – LADA и основные объемообразующие модели брендов KIA и Hyundai, поэтому покупателям было, из чего выбирать. В данном сегменте субсидирование 10% стоимости – это существенная сумма для покупателя. Так что, само собой, спрос был подогрет. Что касается ограничений по субъектному составу заемщиков, то можно сказать, что среди клиентов очень большое количество людей, приобретающих свой первый автомобиль. А с учетом того, что около 50% всех автомобилей на рынке сейчас приобретаются в кредит, то субъектная база у программы была достаточно обширной.

В дилерских центрах «Ключавто» основными участниками программ господдержки стали корейские бренды KIA/Hyundai, где доля программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила порядка 30% от кредитных продаж, а также Ford с долей в 27% и Renault с долей – 18%. Спрос участников программы был связан, в том числе, и с модельным рядом брендов. Например, у Nissan под программы подпадал только кроссовер Terrano в двух первых комплектациях.

Максим Васильев, руководитель отдела продаж дилерского центра «Авилон. Volkswagen»:

- Самое первое и, наверное, самое важное для покупателей автомобилей по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» – это выгодные условия покупки. Под словом «выгодные» понимается финансовая составляющая, то есть стоимость автомобиля и процентная ставка по кредиту.

Если при первом запуске данной программы аудитория клиентов и автомобили, подходящие под ее условия, были более обширны, то сейчас сыграл фактор ограниченного выбора для покупателей. По бренду Volkswagen в госпрограммах участвовал бестселлер марки – Polo. В то же время клиенты, которые не успели воспользоваться данной программой ранее, воспользовались ею сейчас. Именно это способствовало всплеску продаж в первый месяц.

Вопрос эффективности для рынка и дилеров двойственен. С одной стороны, мы моментально получаем больший объем продаж автомобилей в кредит, но после отмены происходит спад интереса к кредитованию, так как клиенты, не успевшие приобрести автомобиль, ждут возобновления льгот.

Конечно, нам, как и покупателям, хотелось бы продолжения госпрограмм, поскольку видна положительная динамика выдачи автокредитов, и в связи с этим увеличение продаж самих автомобилей. Благодаря господдержке клиентам приобретать новый автомобиль стало значительно выгоднее. Возможно, оценив все это, правительство примет решение о продлении госпрограмм и выделит для этого дополнительный бюджет.

Анна Красильникова, руководитель направления кредитования и страхования ГК «Башавтоком»:

- Для ГК «Башавтоком» программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» начались только со второй половины марта, хотя сама госпрограмма стартовала с 1 марта. Я была уверена, что ажиотажа не будет, но в итоге более 40% клиентов в марте оформили кредит по госпрограммам, в основном по брендам LADA и Renault.

Отмечу также, что больше кредитов было выдано по программе «Семейный автомобиль», на это существенное влияние оказал тот факт, что в нашей республике довольно большой процент семей с двумя и более детьми. А при выборе своего первого автомобиля, клиенты, на мой взгляд, в основном рассматривают варианты автомобилей с пробегом, предполагая, что новый автомобиль, тем более в кредит, стоит приобретать позже, когда появится какой-то опыт вождения.

В целом любые поддержки, дающие возможность клиенту приобрести автомобиль с выгодой, стимулируют рынок. Поэтому завершение программ, безусловно, отразится на дилерах, так как снова появится отложенный спрос, клиенты будут ждать скидок и только через некоторое время придет понимание, что госпрограммы завершились, но есть выгодные программы от производителей.

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Основной спрос по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в этом году пришелся на отечественные марки автомобилей, которых в портфеле АСЦ нет. Поэтому прокомментировать причины высокого спроса на льготные автокредиты именно с позиции АСЦ довольно затруднительно. Можно предположить, что программу ждали клиенты, поэтому на первый месяц запуска пришелся повышенный (отложенный) спрос, который при условии продления программы в последующие месяцы снизился бы до нормального (ожидаемого) уровня.

По данным Минпромторга, госпрограмма для многодетных семей оказалась более востребована, чем для покупателей первого автомобиля. Мы такую статистику не ведем. Скорее всего, данная особенность обусловлена факторами, выходящими за рамки процесса продаж автомобилей в дилерских центрах. Если говорить о рынке Москвы и относительно доступном сегменте автомобилей, то это может быть как покупка второго автомобиля в семью, так и то, что в целом количество клиентов, покупающих новый автомобиль на замену текущему, превышает количество клиентов, покупающих новый автомобиль впервые.

В целом это эффективная и проверенная временем мера. В нынешнем году она сработала в большей степени для отечественных брендов и дилеров, имеющих эти марки в своем портфеле. В АСЦ наибольшим спросом пользовались Skoda Rapid, KIA Rio, Hyundai Solaris. В том сегменте продаж, где была доступна госпрограмма, мы наблюдали небольшой прирост продаж в середине апреля. Возможно, что из-за этого концовка апреля и начало мая будут несколько хуже ожиданий. Но в целом госпрограммы в этом году сильно не повлияли на спрос, ввиду небольшого срока действия и ограниченности по модельному ряду, поэтому каких-либо существенных изменений в динамике продаж новых автомобилей мы не ожидаем, как по компании, так и по рынку в целом. Возобновление госпрограмм возможно при условии спада на рынке и/или снижения доступности машин для населения.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф»:

- Государственная программа стимулирования спроса с ограничением цены покупаемого автомобиля на уровне 1 млн рублей, запущенная в марте, эффективно стимулирует спрос в нижнем ценовом сегмент, но в структуре наших брендов эффект от ее действия невелик. Если говорить о портфеле «Рольф», то под действие программы попадают такие востребованные модели, как Hyundai Solaris, KIA Rio, Renault Logan и Sandero, Skoda Rapid, Volkswagen Polo и ряд других. Вместе с тем, бюджет программы может быть исчерпан уже скоро, поэтому тем, кто собирается приобрести недорогой новый автомобиль, лучше поторопиться с покупкой.

Дальнейшее развитие ситуации на авторынке трудно прогнозировать даже в горизонте ближайших месяцев. Динамика рынка в конечном счете будет зависеть от того, какие меры субсидирования спроса будет готово предложить правительство, а также автопроизводители. Чтобы сохранить положительную динамику автомобильного рынка, необходимо сохранить государственные программы стимулирования спроса хотя бы в объеме 2018 года. В отсутствие мер поддержки со стороны правительства и автомобильных брендов мы не видим оснований для оптимистичных прогнозов.