В России впервые за несколько лет прекратился рост автокредитования

Во втором полугодии 2018 года россияне приобрели в кредит 420 тыс. автомобилей. Этот результат всего на 0,1% меньше, чем за тот же период прошлого года (420,5 тыс. шт.). К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки данных 4 200 кредитных организаций. Напомним, что в целом по году автокредитование продемонстрировало рост на 10,7%, но это в основном «заслуга» первого полугодия.

Эксперты также отмечают, что количество проданных в кредит автомобилей снизилось впервые за несколько лет. Одной из главных причин снижения темпов рыночного роста стало сокращение объемов господдержки льготного кредитования, считает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. При этом, отмечает эксперт, доля автокредитов в структуре продаж остается весьма значительной.

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