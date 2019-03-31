НБКИ и АВТОСТАТ: во второй половине 2018 года в сегменте автокредитования наступила стагнация

11 февраля 2019 года
Во 2 полугодии 2018 года впервые за несколько лет снизилось количество проданных в кредит автомобилей.
По информации 4 200 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во 2 полугодии 2018 года, впервые за несколько лет, рост выдачи автокредитов фактически прекратился. Во многом это было связано с сокращением объемов господдержки льготного кредитования.
Так, во второй половине 2018 года в кредит было продано 420 тыс. автомобилей, что на 0,1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (420,5 тыс. шт.). При этом в 1 полугодии 2018 года картина была совершенно иной – рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с 1 полугодием 2017 года составлял 26,5%.
Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», темпы продаж новых легковых автомобилей во 2 полугодии 2018 года тоже снизились. Так, если в 1 полугодии 2018 года темпы роста авторынка были на уровне 16,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), то во 2 полугодии динамика продаж новых автомобилей снизилась до 8,4%.
На фоне сокращения объемов господдержки льготного кредитования впервые за последние годы снизилась и доля «кредитных» автомобилей в структуре продаж. На это указывает сопоставление данных НБКИ об автокредитах и аналитического агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка (Таблица 1). Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит во 2 полугодии 2018 года, отнесенная к рынку новых машин, составила 47,46%, существенно снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущим годом – на 4,07 процентных пункта (во 2 полугодии 2017 года – 51,53%).
Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит
Во 2 полугодии 2018 года самые серьезные темпы сокращения автокредитования по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (среди 20 регионов РФ – лидеров по количеству выданных кредитов данного типа) были зафиксированы в Удмуртской Республике (-10,8%), Самарской области (-9,6%), Республике Татарстан (-7,8%), Нижегородской области (-6%) и Пермском крае (-4,6%). При этом в другой половине регионов РФ выдача автокредитов во 2 полугодии 2018 года росла, в т.ч. в Кемеровской (+30,8%) и Свердловской (+14,2%) областях, Ханты-Мансийском АО (+11,4%), а также Воронежской (+7,9%) и Оренбургской (+7,6%) областях (Таблица 2).
«Несмотря на то, что в 2018 году автокредитование выросло и, по сути, вернулось на «докризисные» уровни 2014 года, вторая половина ушедшего года свидетельствует о наметившейся стагнации данного сегмента розничного кредитования, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В первую очередь, это связано с окончанием ряда госпрограмм льготного автокредитования, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате, впервые за несколько лет доля «кредитных» автомашин в структуре продаж «упала» во 2 полугодии прошлого года ниже 50%. Первый квартал 2019 года покажет, насколько стойкой окажется тенденция по сокращению темпов автокредитования».
«Российский авторынок растет второй год подряд, причем демонстрируя двузначный рост, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Однако во втором полугодии 2018 года его темпы заметно снизились и составили менее 10%. Одной из причин снижения темпов рыночного роста является сокращение объемов господдержки льготного кредитования. При этом, несмотря на замедление темпов роста выдачи автокредитов, их доля в структуре продаж остается весьма значительной. Иными словами, роль кредитования в автомобильной отрасли по-прежнему велика».
Таблица 2. Динамика выдачи автокредитов во 2 полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 20 регионов РФ с наибольшими объемами автокредитования), в шт.
Примечание: в целом по рынку РФ, данные и расчеты НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».
* С учетом автомобилей с пробегом.
** На основании регистраций новых легковых автомобилей в РФ.
*** Доля кредитов, выданных на новые автомобили несколько меньше, т.к. отсутствует разбивка данных по выдачам кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом.