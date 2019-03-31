НБКИ и АВТОСТАТ: во второй половине 2018 года в сегменте автокредитования наступила стагнация

11 февраля 2019 года

Во 2 полугодии 2018 года впервые за несколько лет снизилось количество проданных в кредит автомобилей.

По информации 4 200 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во 2 полугодии 2018 года, впервые за несколько лет, рост выдачи автокредитов фактически прекратился. Во многом это было связано с сокращением объемов господдержки льготного кредитования.

Так, во второй половине 2018 года в кредит было продано 420 тыс. автомобилей, что на 0,1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (420,5 тыс. шт.). При этом в 1 полугодии 2018 года картина была совершенно иной – рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с 1 полугодием 2017 года составлял 26,5%.

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», темпы продаж новых легковых автомобилей во 2 полугодии 2018 года тоже снизились. Так, если в 1 полугодии 2018 года темпы роста авторынка были на уровне 16,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), то во 2 полугодии динамика продаж новых автомобилей снизилась до 8,4%.

На фоне сокращения объемов господдержки льготного кредитования впервые за последние годы снизилась и доля «кредитных» автомобилей в структуре продаж. На это указывает сопоставление данных НБКИ об автокредитах и аналитического агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка (Таблица 1). Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит во 2 полугодии 2018 года, отнесенная к рынку новых машин, составила 47,46%, существенно снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущим годом – на 4,07 процентных пункта (во 2 полугодии 2017 года – 51,53%).

Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит