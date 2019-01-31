НБКИ и АВТОСТАТ: количество выданных в 2018 году автокредитов превысило 800 тысяч

31 января 2019 года
По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7% (в 2017 году – 723,8 тыс. единиц). Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло показателей «докризисного» 2014 года (823,4 тыс. шт.). (Диаграмма).
Диаграмма1. Динамика выдачи автокредитов* в 2014 – 2018 гг., в тыс. шт.
Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2018 году увеличился на 11,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 634,2 единиц (в 2017 году – 1 460,0 тыс. шт.).
Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на стабильность доли «кредитных» автомобилей в общих продажах в 2018 году (Таблица 1). Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит в прошлом году, отнесенная к рынку новых машин, составила 49,03%, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0,5 процентных пункта (в 2017 году – 49,57%).
Следует, однако, отметить, что продолжает расти выдача кредитов на автомобили с пробегом. По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», полученной от 15 ведущих «автокредитных» банков, за исключением большинства кэптивных, кредиты на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в прошлом году. За прошедший год выдача кредитов на автомобили с пробегом по группе банков выросла на 45% в штуках и на 48% в рублях, то есть этот сегмент рынка рос более интенсивно.
Таблица 1. Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит
«В 2018 году автокредитование выросло и вернулось на уровень 2014 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Несмотря на окончание ряда госпрограмм льготного автокредитования, кредитование продолжает оказывать высокий уровень поддержки автомобильной отрасли. Все большую популярность набирает кредитование подержанных автомобилей.
На фоне роста автокредитования в этом сегменте мы фиксируем усиление внимания кредиторов к риск-аналитике: кредитные отчеты используются не только на этапе рассмотрения заявки, но и в процессе обслуживания кредита, повышается интенсивность запросов скоринговых оценок, все больше кредиторов передает дополнительно сведения в «Базу залогового движимого имущества НБКИ» и пользуется этим сервисом при кредитовании на вторичном рынке. Все это приводит к улучшению качества обслуживания автокредитов и снижению доли просроченной задолженности».
«Российский авторынок растет второй год подряд, причем демонстрируя двузначный рост, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Однако во втором полугодии 2018 года его темпы заметно снизились и составили менее 10%. Одной из причин снижения темпов рыночного роста является сокращение объемов господдержки льготного кредитования. При этом, несмотря на замедление темпов роста выдачи автокредитов, их доля в структуре продаж остается весьма значительной. Иными словами, роль кредитования в автомобильной отрасли по-прежнему велика».
Таблица 2. ТОП-15 регионов с наибольшими объемами рынка в 2018 году
Примечание: в целом по рынку РФ, данные и расчеты НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».
* С учетом автомобилей с пробегом.
** На основании регистраций новых легковых автомобилей в РФ.
*** Доля кредитов, выданных на новые автомобили несколько меньше, т.к. отсутствует разбивка данных по выдачам кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом.