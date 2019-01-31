НБКИ и АВТОСТАТ: количество выданных в 2018 году автокредитов превысило 800 тысяч

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7% (в 2017 году – 723,8 тыс. единиц). Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло показателей «докризисного» 2014 года (823,4 тыс. шт.). (Диаграмма).

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2018 году увеличился на 11,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 634,2 единиц (в 2017 году – 1 460,0 тыс. шт.).

Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на стабильность доли «кредитных» автомобилей в общих продажах в 2018 году (Таблица 1). Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит в прошлом году, отнесенная к рынку новых машин, составила 49,03%, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0,5 процентных пункта (в 2017 году – 49,57%).

Следует, однако, отметить, что продолжает расти выдача кредитов на автомобили с пробегом. По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», полученной от 15 ведущих «автокредитных» банков, за исключением большинства кэптивных, кредиты на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в прошлом году. За прошедший год выдача кредитов на автомобили с пробегом по группе банков выросла на 45% в штуках и на 48% в рублях, то есть этот сегмент рынка рос более интенсивно.