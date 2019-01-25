В предновогодний период средний размер автокредита установил исторический максимум

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2018 года средний размер автокредита составил 810,3 тыс. руб., увеличившись на 11,3% (или на 82,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (728,0 тыс. руб.).

Как сообщает пресс-служба НБКИ, в декабре 2018 года самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 169,3 тыс. руб.), Московской области (997,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (953,5 тыс. руб.), Иркутской области (938,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (903,4 тыс. руб.). В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в Кировской (603,3 тыс. руб.) и Кемеровской (627,0 тыс. руб.) областях, Удмуртской Республике (643,2 тыс. руб.), а также в Архангельской области (647,0 тыс. руб.) и Республике Башкортостан (649,7 тыс. руб.).

При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была продемонстрирована в Ярославской (+23,3%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+20,9%), Тверской (+19,9%) и Липецкой (+19,4%) областях, а также в Москве (+17,8%). В то же время, в ряде регионов средний размер сократился, в т.ч. в Архангельской (-8,0%),Кемеровской (-4,4%) и Кировской (-2,1%) областях.

«Во второй половине 2018 года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей».