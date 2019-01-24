АО МС Банк Рус в 2018 году увеличил выдачу автокредитов более чем в 2 раза

АО МС Банк Рус по итогам 2018 года выдал 21927 автокредитов на покупку автомобилей, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 13405 кредитов пришлось на приобретение новых автомобилей Mitsubishi (+83%), сообщает пресс-служба кредитной организации. Продажи в кредит автомобилей с пробегом также показали рост – в 2,5 раза до 8552 подержанных машин.

Как отмечается, в прошедшем году на российском рынке наблюдалась тенденция синхронного роста количества выданных кредитов и количества проданных автомобилей Mitsubishi. Розничные продажи автомобилей Mitsubishiв 2018 году выросли на 87% до 45390 единиц, и в такой же пропорции выросло и количество автомобилей марки, приобретенных в кредит от АО МС Банк Рус. В итоге в 2018 году, как и годом ранее, в кредит от АО МС Банк Рус было продано ровно 30% автомобилей марки. Самой популярной моделью среди покупаемых в кредит Mitsubishi остался кроссовер Mitsubishi Outlander – АО МС Банк Рус было одобрено и выдано 9223 кредита на покупку данной модели. По словам председателя правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро, достигнутый рост стал следствием не только возросшей популярности автомобилей Mitsubishi в России, но и способности банка предложить клиентам доступные условия кредитования и удобный сервис.

По итогам года кредитный портфель АО МС Банк Рус вырос более чем в два раза до 20,4 млрд рублей (+103%). В числе факторов, обеспечивших в 2018 году значительный рост портфеля АО МС Банк Рус, – особые условия кредитования для автомобилей Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport, а именно программа «0% на 3 года». В рамках программы клиенты АО МС Банк Рус могли воспользоваться кредитом сроком на 2 или 3 года с первоначальным взносом от 20%.

Росту портфеля АО МС Банк Рус также способствовало участие банка в госпрограммах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», по которым было реализовано 25% от всех проданных с помощью АО МС Банк Рус а автомобилей Mitsubishi Outlander.

Стоит также отметить привлекательные условия кредитования на покупку автомобилей в кредит с остаточным платежом, которые стали востребованными у клиентов АО МС Банк Рус за счет меньших ежемесячных платежей по сравнению с классическим кредитом. По итогам 2018 года 38% от общего количества кредитных продаж Mitsubishi было реализовано именно по данной программе.