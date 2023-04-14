Список мероприятий в 2011 году

Дата/место Наименование Организатор Контакты

13 декабря /

Москва XX Международная автомобильная конференция "Итоги работы автомобильной промышленности России в 2011 году" АСМ-холдинг (499) 626-04-95

Светлана Абросимова

(lana@asm-holding.ru)

8 декабря /

Москва Итоговое заседание клуба "AutoBoss" в 2011 году AUTOcadr (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

6-8 декабря /

Калуга Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2011" Газета "ВЕДОМОСТИ" Дамир Искандяров

(495) 956-25-36

(d.iskandyarov@vedomosti.ru)

5 декабря /

Москва СЕМИНАР по обмену опытом "Маркетинг для автодилеров" АВТОСТАТ

AutoMarketolog.ru Дмитрий Лавренёв

(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53

(dlavrenev@autostat.ru)

Анастасия Калинина

(info@automarketolog.ru)

24 ноября /

Москва ХV ежегодный Всероссийский Автофорум "Кризис или рост: как выжить на нестабильном рынке" ИД "Новости Автобизнеса" Михаил Калинин

(499) 270-20-74

(m.kalinin@abiznews.ru)

22-24 ноября /

Тольятти IV Международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты" Экспо-Волга Дмитрий Бурлаков

(846) 270 34 07

(burlakovds@expo-volga.ru)

17 ноября /

Москва I конференция Потребление стали в России 2011 Бизнес-Форум +38-0562-313-919

Ситниченко Юлия

(j.sitnichenko@b-forum.ru)

17 ноября /

Москва Клуб руководителей автобизнеса, 69-е заседание Аттестация персонала AUTOcadr (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

10-12 октября /

Москва "АвтоРитейл в России" Adam Smith Conferences Людмила Сидорова

+44 (0) 20 7017 7766

+44 (0) 20 7490 3774

(lyudmilas@adamsmithconferences.com)

4-6 октября /

Тольятти 5-я Международная специализированная выставка-форум "AВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ" ЭКСПО-Тольятти Ольга Кузнецова

(8482) 48-97-81, 48-98-70

(kuznecovaov@expotol.ru)

21-22 сентября /

Москва 5-я Международная конференция "Argus Рынок нефтепродуктов" Argus Елена Сурикова

(495) 933-75-71, доб. 124

(elena.surikova@argusmedia.com)

12-16 сентября /

Москва 11-я Международная выставка "Коммерческий Автотранспорт'2011" Медиа Глоб - Ганновер Экспо Роман Кузьмин

(495) 961-22-62

(kt@mediaglobe.ru)

24-25 августа /

Москва IV Профессиональная конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер-2011" РОАД Татьяна Лавренова

+7 (903) 001 47 74

(lavrenovat@kr.avtomir.ru)

23-27 августа /

Москва 7-я Международная выставка "ИНТЕРАВТО" КРОКУС Экспо Сергей Шкамбарный

(495) 727-26-31

(shkambarniy@crocus-off.ru)

23-24 августа /

Москва 2-й Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России" AEB

Мессе Франкфурт РУС Надежда Чурмеева

(495) 234-27-64, доб. 116

(nadezhda.churmeeva@aebrus.ru)

Ирина Воронкова

(495) 649-87-75, доб. 104

(irina.voronkova@russia.messefrankfurt.com)

22 августа /

Москва IV Московский международный форум "Развитие производства и рынка автокомпонентов в России" АСМ-холдинг Светлана Абросимова

(499) 626-04-95

(lana@asm-holding.ru)

20 июня /

Москва Клуб руководителей автобизнеса, 62-е заседание "Третий съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом" AUTOcadr (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)

31 мая - 1 июня /

Санкт-Петербург Конференция AutoRussia 2011. Production, Purchasing and Supplier Management Strategies for OEMs and T1s In Russia Worldwide Business Research Limited (WBR) +44 (0)20 73689438

Lala Huseynli

(lala.huseynli@wbr.co.uk)

25 мая /

Москва Третья автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ" "АВТОСТАТ" (499) 685-01-51

Лавренёв Дмитрий

(dlavrenev@autostat.ru)

24 мая /

Москва XIV Всероссийский Автофорум "START нового десятилетия: прогноз развития до 2015 года" On Conference (495) 510-21-80

Гаврилова Ольга

(ovg@onconference.ru)

15-17 марта /

Москва 14-й международный Российский Автомобильный Форум Adam Smith Conferences Ирина Зельдес

+44 20-3377-3635

+44 20-7017-7447

2 марта /

Москва Конференция Каучуки, РТИ, шины: традиции и новации НИИЭМИ, МИТХТ, Ассоциация "Эластотехника-РТИ" Татьяна Коникова

(499) 256-21-66,

(916) 035-64-54

(tkonikova@mail.ru)

25 февраля /

Москва I ежегодная конференция КомАвто 2011: Производство, дистрибуция и лизинг грузового и пассажирского автотранспорта в России Газета "ВЕДОМОСТИ" Арминэ Шагинян

(495) 232-32-00

(a.shaginyan@vedomosti.ru)

25 февраля /

Москва Клуб руководителей автобизнеса, 56-е заседание Новые ресурсы и возможности для продажи автомобилей AUTOcadr (495) 989-11-26

Ворвулева Наталья

(pr@autokadr.ru)