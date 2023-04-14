Список мероприятий в 2011 году

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|Дата/место
|Наименование
|Организатор
|Контакты
Москва
|XX Международная автомобильная конференция "Итоги работы автомобильной промышленности России в 2011 году"
|АСМ-холдинг
|(499) 626-04-95
Светлана Абросимова
(lana@asm-holding.ru)
Москва
|Итоговое заседание клуба "AutoBoss" в 2011 году
|AUTOcadr
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Калуга
|Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2011"
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Дамир Искандяров
(495) 956-25-36
(d.iskandyarov@vedomosti.ru)
Москва
|СЕМИНАР по обмену опытом "Маркетинг для автодилеров"
|АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
Москва
|ХV ежегодный Всероссийский Автофорум "Кризис или рост: как выжить на нестабильном рынке"
|ИД "Новости Автобизнеса"
|Михаил Калинин
(499) 270-20-74
(m.kalinin@abiznews.ru)
Тольятти
|IV Международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты"
|Экспо-Волга
|Дмитрий Бурлаков
(846) 270 34 07
(burlakovds@expo-volga.ru)
Москва
|I конференция Потребление стали в России 2011
|Бизнес-Форум
|+38-0562-313-919
Ситниченко Юлия
(j.sitnichenko@b-forum.ru)
Москва
|Клуб руководителей автобизнеса, 69-е заседание Аттестация персонала
|AUTOcadr
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Клуб руководителей автобизнеса, 68-е заседание Сроки ремонта автомобиля: rак уложиться в 45 дней, не нарушая закон
|AUTOcadr
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|II Международная конференция по автобусостроению "Анализ итогов развития автопрома за 9 месяцев 2011 года. Перспективы развития производства автобусов и коммерческого транспорта в России"
|АСМ-холдинг
|(499) 626-04-95
Светлана Абросимова
(lana@asm-holding.ru)
Москва
|Клуб руководителей автобизнеса, 67-е заседание Когда ждать следующую волну кризиса в автобизнесе и как к ней готовиться финансовой службе
|AUTOcadr
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|"АвтоРитейл в России"
|Adam Smith Conferences
|Людмила Сидорова
+44 (0) 20 7017 7766
+44 (0) 20 7490 3774
(lyudmilas@adamsmithconferences.com)
Тольятти
|5-я Международная специализированная выставка-форум "AВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ"
|ЭКСПО-Тольятти
|Ольга Кузнецова
(8482) 48-97-81, 48-98-70
(kuznecovaov@expotol.ru)
Москва
|Семинар для аналитиков и маркетологов "Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов"
|АВТОСТАТ
|Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Москва
|5-я Международная конференция "Argus Рынок нефтепродуктов"
|Argus
|Елена Сурикова
(495) 933-75-71, доб. 124
(elena.surikova@argusmedia.com)
Москва
|11-я Международная выставка "Коммерческий Автотранспорт'2011"
|Медиа Глоб - Ганновер Экспо
|Роман Кузьмин
(495) 961-22-62
(kt@mediaglobe.ru)
Москва
|IV Профессиональная конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер-2011"
|РОАД
|Татьяна Лавренова
+7 (903) 001 47 74
(lavrenovat@kr.avtomir.ru)
Москва
|7-я Международная выставка "ИНТЕРАВТО"
|КРОКУС Экспо
|Сергей Шкамбарный
(495) 727-26-31
(shkambarniy@crocus-off.ru)
Москва
|Международная выставка "AUTOMECHANIKA Moscow powered by MIMS"
|Мессе Франкфурт РУС
ITE
|Ирина Воронкова
(495) 649-87-75, доб. 104
(irina.voronkova@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|2-й Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"
|AEB
Мессе Франкфурт РУС
|Надежда Чурмеева
(495) 234-27-64, доб. 116
(nadezhda.churmeeva@aebrus.ru)
Ирина Воронкова
(495) 649-87-75, доб. 104
(irina.voronkova@russia.messefrankfurt.com)
Москва
|IV Московский международный форум "Развитие производства и рынка автокомпонентов в России"
|АСМ-холдинг
|Светлана Абросимова
(499) 626-04-95
(lana@asm-holding.ru)
Москва
|Клуб руководителей автобизнеса, 62-е заседание "Третий съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"
|AUTOcadr
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Москва
|Вторая конференция "Автомобили глазами потребителей. Владение автомобилем: оценка специалистов и независимых экспертов"
|АСМ-холдинг
|(499) 626-04-95
Абросимова Светлана
(lana@asm-holding.ru)
Санкт-Петербург
|Конференция AutoRussia 2011. Production, Purchasing and Supplier Management Strategies for OEMs and T1s In Russia
|Worldwide Business Research Limited (WBR)
|+44 (0)20 73689438
Lala Huseynli
(lala.huseynli@wbr.co.uk)
Москва
|Третья автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ"
|"АВТОСТАТ"
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Москва
|XIV Всероссийский Автофорум "START нового десятилетия: прогноз развития до 2015 года"
|On Conference
|(495) 510-21-80
Гаврилова Ольга
(ovg@onconference.ru)
Москва
|VIII Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России, тенденции, оборудование, эксплуатация"
|Журнал "Современная АЗС"
|(495) 926-96-23
Филенко Сергей
(filenko@sovazs.com)
Москва
|Вторая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ - итоги, игроки, инструменты"
|АВТОСТАТ
АСМ-холдинг
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
Москва
|IV ежегодная встреча "Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ"
|World Refining Association
|+44 207-067-1815
Москва
|14-й международный Российский Автомобильный Форум
|Adam Smith Conferences
|Ирина Зельдес
+44 20-3377-3635
+44 20-7017-7447
Москва
|Конференция Каучуки, РТИ, шины: традиции и новации
|НИИЭМИ, МИТХТ, Ассоциация "Эластотехника-РТИ"
|Татьяна Коникова
(499) 256-21-66,
(916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
Москва
|I ежегодная конференция КомАвто 2011: Производство, дистрибуция и лизинг грузового и пассажирского автотранспорта в России
|Газета "ВЕДОМОСТИ"
|Арминэ Шагинян
(495) 232-32-00
(a.shaginyan@vedomosti.ru)
Москва
|Клуб руководителей автобизнеса, 56-е заседание Новые ресурсы и возможности для продажи автомобилей
|AUTOcadr
|(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
Санкт-Петербург
|V Международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности
|АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций", НАПАК
|(812) 622-14-87
(812) 622-18-25
(info@investa.spb.ru)
+7-921-934-77-21
(maya.peterburg@rambler.ru)
Москва
|Первая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги, тенденции и прогнозы"
|АВТОСТАТ
АСМ-холдинг
|(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
- участие представителей АА "АВТОСТАТ"