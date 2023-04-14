Список мероприятий в 2011 году | АВТОСТАТ

Список мероприятий в 2011 году

Прошедшие мероприятия в 2011 году

Дата/местоНаименованиеОрганизаторКонтакты
13 декабря/
Москва		XX Международная автомобильная конференция "Итоги работы автомобильной промышленности России в 2011 году"АСМ-холдинг(499) 626-04-95
Светлана Абросимова
(lana@asm-holding.ru)
8 декабря/
Москва		Итоговое заседание клуба "AutoBoss" в 2011 годуAUTOcadr(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
6-8 декабря/
Калуга		Международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России "АвтоЭволюция 2011"Газета "ВЕДОМОСТИ"Дамир Искандяров
(495) 956-25-36
(d.iskandyarov@vedomosti.ru)
5 декабря/
Москва		СЕМИНАР по обмену опытом "Маркетинг для автодилеров"АВТОСТАТ
AutoMarketolog.ru		Дмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
Анастасия Калинина
(info@automarketolog.ru)
24 ноября/
Москва		ХV ежегодный Всероссийский Автофорум "Кризис или рост: как выжить на нестабильном рынке"ИД "Новости Автобизнеса"Михаил Калинин
(499) 270-20-74
(m.kalinin@abiznews.ru)
22-24 ноября/
Тольятти		IV Международная специализированная выставка "Автопром. Автокомпоненты"Экспо-ВолгаДмитрий Бурлаков
(846) 270 34 07
(burlakovds@expo-volga.ru)
17 ноября/
Москва		I конференция Потребление стали в России 2011Бизнес-Форум+38-0562-313-919
Ситниченко Юлия
(j.sitnichenko@b-forum.ru)
17 ноября/
Москва		Клуб руководителей автобизнеса, 69-е заседание Аттестация персоналаAUTOcadr(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
31 октября/
Москва		Клуб руководителей автобизнеса, 68-е заседание Сроки ремонта автомобиля: rак уложиться в 45 дней, не нарушая законAUTOcadr(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
24 октября/
Москва		II Международная конференция по автобусостроению "Анализ итогов развития автопрома за 9 месяцев 2011 года. Перспективы развития производства автобусов и коммерческого транспорта в России"АСМ-холдинг(499) 626-04-95
Светлана Абросимова
(lana@asm-holding.ru)
17 октября/
Москва		Клуб руководителей автобизнеса, 67-е заседание Когда ждать следующую волну кризиса в автобизнесе и как к ней готовиться финансовой службеAUTOcadr(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
10-12 октября/
Москва		"АвтоРитейл в России"Adam Smith ConferencesЛюдмила Сидорова
+44 (0) 20 7017 7766
+44 (0) 20 7490 3774
(lyudmilas@adamsmithconferences.com)
4-6 октября/
Тольятти		5-я Международная специализированная выставка-форум "AВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ"ЭКСПО-ТольяттиОльга Кузнецова
(8482) 48-97-81, 48-98-70
(kuznecovaov@expotol.ru)
25-26 сентября/
Москва		Семинар для аналитиков и маркетологов "Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов"АВТОСТАТДмитрий Лавренёв
(499) 685-01-51, (8482) 20-55-53
(dlavrenev@autostat.ru)
21-22 сентября/
Москва		5-я Международная конференция "Argus Рынок нефтепродуктов"ArgusЕлена Сурикова
(495) 933-75-71, доб. 124
(elena.surikova@argusmedia.com)
12-16 сентября/
Москва		11-я Международная выставка "Коммерческий Автотранспорт'2011"Медиа Глоб - Ганновер ЭкспоРоман Кузьмин
(495) 961-22-62
(kt@mediaglobe.ru)
24-25 августа/
Москва		IV Профессиональная конференция российских автомобильных дилеров "Росавтодилер-2011"РОАДТатьяна Лавренова
+7 (903) 001 47 74
(lavrenovat@kr.avtomir.ru)
23-27 августа/
Москва		7-я Международная выставка "ИНТЕРАВТО"КРОКУС ЭкспоСергей Шкамбарный
(495) 727-26-31
(shkambarniy@crocus-off.ru)
23-26 августа/
Москва		Международная выставка "AUTOMECHANIKA Moscow powered by MIMS"Мессе Франкфурт РУС
ITE		Ирина Воронкова
(495) 649-87-75, доб. 104
(irina.voronkova@russia.messefrankfurt.com)
23-24 августа/
Москва		2-й Международный форум "Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России"AEB
Мессе Франкфурт РУС		Надежда Чурмеева
(495) 234-27-64, доб. 116
(nadezhda.churmeeva@aebrus.ru)
Ирина Воронкова
(495) 649-87-75, доб. 104
(irina.voronkova@russia.messefrankfurt.com)
22 августа/
Москва		IV Московский международный форум "Развитие производства и рынка автокомпонентов в России"АСМ-холдингСветлана Абросимова
(499) 626-04-95
(lana@asm-holding.ru)
20 июня/
Москва		Клуб руководителей автобизнеса, 62-е заседание "Третий съезд экспертов по продаже автомобилей с пробегом"AUTOcadr(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
14 июня/
Москва		Вторая конференция "Автомобили глазами потребителей. Владение автомобилем: оценка специалистов и независимых экспертов"АСМ-холдинг(499) 626-04-95
Абросимова Светлана
(lana@asm-holding.ru)
31 мая - 1 июня/
Санкт-Петербург		Конференция AutoRussia 2011. Production, Purchasing and Supplier Management Strategies for OEMs and T1s In RussiaWorldwide Business Research Limited (WBR)+44 (0)20 73689438
Lala Huseynli
(lala.huseynli@wbr.co.uk)
25 мая/
Москва		Третья автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ""АВТОСТАТ"(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
24 мая/
Москва		XIV Всероссийский Автофорум "START нового десятилетия: прогноз развития до 2015 года"On Conference(495) 510-21-80
Гаврилова Ольга
(ovg@onconference.ru)
13-14 апреля/
Москва		VIII Международная конференция-выставка "Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России, тенденции, оборудование, эксплуатация"Журнал "Современная АЗС"(495) 926-96-23
Филенко Сергей
(filenko@sovazs.com)
13 апреля/
Москва		Вторая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ - итоги, игроки, инструменты"АВТОСТАТ
АСМ-холдинг		(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)
4-6 апреля/
Москва		IV ежегодная встреча "Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ"World Refining Association+44 207-067-1815
15-17 марта/
Москва		14-й международный Российский Автомобильный ФорумAdam Smith ConferencesИрина Зельдес
+44 20-3377-3635
+44 20-7017-7447
2 марта/
Москва		Конференция Каучуки, РТИ, шины: традиции и новацииНИИЭМИ, МИТХТ, Ассоциация "Эластотехника-РТИ"Татьяна Коникова
(499) 256-21-66,
(916) 035-64-54
(tkonikova@mail.ru)
25 февраля/
Москва		I ежегодная конференция КомАвто 2011: Производство, дистрибуция и лизинг грузового и пассажирского автотранспорта в РоссииГазета "ВЕДОМОСТИ"Арминэ Шагинян
(495) 232-32-00
(a.shaginyan@vedomosti.ru)
25 февраля/
Москва		Клуб руководителей автобизнеса, 56-е заседание Новые ресурсы и возможности для продажи автомобилейAUTOcadr(495) 989-11-26
Ворвулева Наталья
(pr@autokadr.ru)
17-19 февраля/
Санкт-Петербург		V Международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленностиАНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций", НАПАК(812) 622-14-87
(812) 622-18-25
(info@investa.spb.ru)
+7-921-934-77-21
(maya.peterburg@rambler.ru)
15 февраля/
Москва		Первая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги, тенденции и прогнозы"АВТОСТАТ
АСМ-холдинг		(499) 685-01-51
Лавренёв Дмитрий
(dlavrenev@autostat.ru)

 - участие представителей АА "АВТОСТАТ"

  • Результаты конкурса

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