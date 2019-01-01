ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ДАННЫМИ ПО РЫНКАМ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОКОМПОНЕНТОВ

АА "АВТОСТАТ" объявляет о проведении первого в 2011 году семинара для аналитиков и маркетологов автомобильной сферы. Организатором выступает АА "АВТОСТАТ", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ. Семинар проводится в Москве 26-27 сентября.
Cеминар проводится на площадях Университета Управления Проектами (Группы компаний ПМСОФТ) по адресу: 119991, Москва, ул. Большая Полянка, 44/2.
Ближайшие станции метро: Добрынинская, Полянка, Октябрьская (см. схему).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
Стоимость участия в семинаре - 16 560 рублей.
Для второго и последующих участников от одной организации скидка 20%.
Каждый участник семинара получит в подарок маркетинговый отчет от АА "АВТОСТАТ" "Автомобильная статистика. Ключевые цифры". По окончании семинара выдается сертификат участника. Для участия в семинаре необходимо выслать заполненную регистрационную форму и произвести оплату до 23 сентября.
По всем вопросам относительно данного семинара обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу
- по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
- по e-mail (заполните форму снизу страницы).
Ведущий семинара - Пушкарев Виктор Георгиевич,
эксперт по практическому маркетингу, к.т.н., руководитель проектов маркетингового агентства «Авто-Маркетинг», разработчик курсов по маркетингу Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, преподаватель Президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций народного хозяйства РФ.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
|26 сентября
Тема дня: "Источники информации"
|10.30-11.00
|Регистрация участников
|11.00-11.30
|Открытие семинара
|11.30-12.10
|Методическая тема: "Обзор источников маркетинговой информации и данных по рынкам автомобилей и автокомпонентов" (Виктор Пушкарев)
|12.10-12.30
|Кофе-брейк
|12.30-13.00
|Доклад: "Данные ГИБДД: парк ТС, регистрация новых и перерегистрация подержанных автомобилей" (АА "Автостат", докладчики С.Целиков, С.Удалов)
|13.00-13.30
|Доклад: "Таможенная статистика: импорт и экспорт автомобилей и автокомпонентов" (ИАК "ВладВнешСервис", докладчик Жанна Мартынова)
|13.30-14.30
|Перерыв на обед
|14.30-15.10
|Методическая тема: "Маркетинговые информационные системы и собственные базы данных компаний" (Виктор Пушкарев)
|15.10-15.40
|Доклад: "Анализ эффективности работы веб-сайта дилера" (AutoMarketolog.ru, докладчик Евгений Шакиров)
|15.40-16.00
|Доклад: "Как разобраться в море новостной информации" (AutoMarketolog.ru, докладчик Анастасия Калинина)
|16.00-16.20
|Кофе-брейк
|16.20-16.50
|Доклад: "Обзор международных автомобильных рынков: этапы формирования, развития и насыщения, ключевые факторы и показатели" (АА "Автостат", докладчик Сергей Целиков)
|16.50-17.20
|Деловая мини-игра "Потенциал российского авторынка"
|17.20-18.00
|Индивидуальные консультации
27 сентября
Тема дня: "Обработка и анализ информации"
|10.00-11.00
|Методическая тема: "Обзор методик обработки и анализа маркетинговой информации и данных. Готовые отчеты и заказные исследования" (Виктор Пушкарев)
|11.00-11.40
|Доклад: "Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты" (Компания "OMI", докладчик Сергей Некрасов)
|11.40-12.00
|Кофе-брейк
|12.00-13.00
|Методическая тема: "Методики расчета емкости рынков, оценки конкурентной среды и позиционирования компании на рынке" (Виктор Пушкарев)
|13.00-13.30
|Доклад: "Оценка эффективности взаимодействия автопроизводителей и дилеров" (Компания "МИП", докладчик Екатерина Шпак)
|13.30-14.30
|Перерыв на обед
|14.30-15.10
|Доклад: "Система анализа региональных данных. Развитие региональных продаж и планирование дилерских сетей. Оценка региональной ёмкости рынка и проникновения на рынок" (АА "АВТОСТАТ", докладчик Сергей Удалов)
|15.10-15.40
|Методическая тема: "Прогнозирование рынков и стратегическое планирование" (Виктор Пушкарев)
|15.40-16.00
|Кофе-брейк
|16.00-16.30
|Деловая мини-игра "Выбор стратегии развития компании"
|16.30-17.00
|Закрытие семинара
|17.00-18.00
|Индивидуальные консультации
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