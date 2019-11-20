АВТОСТАТ | Рынок коммерческих автомобилей в России<br>итоги, игроки, инструменты

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Рынок коммерческих автомобилей в России
итоги, игроки, инструменты

Вторая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ - итоги, игроки, инструменты" состоялась 14 апреля 2011 года в Москве.
Организаторы: аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и ОАО "АСМ-холдинг", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в конференции - 21 000 рублей.
Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.

Каждый участник конференции получил в подарок маркетинговый отчет "Автомобильная статистика. Ключевые цифры. Коммерческие автомобили".

Место проведения:
Ближайшие станции метро:		 Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5, подъезд №7, (см. схему)
"Лубянка", "Кузнецкий Мост" (5 мин. пешком)

По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09.30-10.00 - Регистрация участников.

10.00-12.00 - Первая сессия "Экспертный взгляд на рынок - итоги, тенденции, прогнозы".
  1. Ковригин Александр, заместитель генерального директора, АСМ-холдинг
    Анализ итогов и тенденции развития российского автопрома в сегменте коммерческих автомобилей.
  2. Бончев Иван, руководитель автомобильной практики в СНГ, Ernst&Young
    Обзор рынка коммерческих автомобилей в РФ и прогнозы его развития.
  3. Удалов Сергей, исполнительный директор, АВТОСТАТ
    Региональные особенности российского рынка и парка коммерческой техники. Ёмкость региональных площадок, перспективы развития.
  4. Бургазлиев Сергей, руководитель автомобильной практики, Frost&Sullivan
    Глобальный взгляд на рынок коммерческой техники. Позиции России на мировой арене. Тенденции и прогнозы развития основных мировых площадок.
12.00-12.30 - Кофе-брейк.

12.30-14.30 - Вторая сессия "Стратегии на российском рынке - как построить успешную?"
  1. Марков Олег, директор по реализации и маркетингу, Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ
    Стратегия продаж - фокус на клиента.
  2. Арутюнян Ашот, директор по маркетингу и рекламе, КАМАЗ Тенденции развития автомобильной отрасли России.
  3. Семенихин Михаил, руководитель марки VW коммерческие автомобили Россия, VW коммерческие автомобили
    Стратегия марки "Фольксваген Коммерческие автомобили": раскрывая секреты успеха.
  4. Захаревич Сергей, заместитель коммерческого директора по реализации грузовой техники, МАЗ
    Полный модельный ряд и развитая товаропроводящая сеть как основа МАЗа на рынке РФ
  5. Полежаев Олег, заместитель директора, БАУ МОТОР Корпорейшн
    Особенности продвижения коммерческой техники и автобусов компании БАУ МОТОР Корпорейшн на рынке РФ.
  6. Наталуха Андрей, директор департамента экспорта, Корпорация УкрАВТО
    Автобусы семейства А10 ЗАО "ЗАЗ" на российском рынке.
  7. Селин Валерий, директор по продажам, Грузовые автомобили - Группа ГАЗ
    Развитие послепродажного обслуживания автомобилей "УРАЛ".
14.30-15.30 - Обед.

15.30-17.00 - Третья сессия "Борьба за потребителя - какие средства хороши?"
  1. Михайлов Александр, вице-президент по развитию бизнеса, Europlan
    Лизинг коммерческого транспорта: тенденции и перспективы.
  2. Фомин Валентин, начальник управления стратегического планирования, Силовые агрегаты - Группа ГАЗ
    Перспективные семейства отечественных рядных дизельных двигателей ЯМЗ - успешная основа развития отечественного автопрома на длительную перспективу развития.
  3. Хлынов Александр, главный редактор, "Симпли Групп"
    Анализ стоимости обслуживания коммерческих автомобилей.
  4. Мелехин Андрей, генеральный директор, "Автоспецоборудование"
    Автомобиль SILANT.
Среди участников конференции:

"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус", НефАЗ, ЕлАЗ, "Грузовые автомобили - Группа ГАЗ", "Хёнде Ком Транс", ОАО "АВТОВАЗ", ООО "Пежо Ситроен Рус", ООО "Омникомм Технологии", ООО "ТРАК-ЦЕНТР", ООО "АВТОТОР Холдинг" и другие.

17.00-18.00 - Подведение итогов. Обмен мнениями.

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