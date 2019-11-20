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Вторая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ - итоги, игроки, инструменты" состоялась 14 апреля 2011 года в Москве.

Организаторы: аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и ОАО "АСМ-холдинг", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в конференции - 21 000 рублей.

Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.



Каждый участник конференции получил в подарок маркетинговый отчет "Автомобильная статистика. Ключевые цифры. Коммерческие автомобили".

Место проведения:

Ближайшие станции метро: Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5, подъезд №7, (см. схему)

"Лубянка", "Кузнецкий Мост" (5 мин. пешком)

По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail dlavrenev@autostat.ru.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09.30-10.00 - Регистрация участников.



10.00-12.00 - Первая сессия "Экспертный взгляд на рынок - итоги, тенденции, прогнозы". Ковригин Александр, заместитель генерального директора, АСМ-холдинг

Анализ итогов и тенденции развития российского автопрома в сегменте коммерческих автомобилей. Бончев Иван, руководитель автомобильной практики в СНГ, Ernst&Young

Обзор рынка коммерческих автомобилей в РФ и прогнозы его развития. Удалов Сергей, исполнительный директор, АВТОСТАТ

Региональные особенности российского рынка и парка коммерческой техники. Ёмкость региональных площадок, перспективы развития. Бургазлиев Сергей, руководитель автомобильной практики, Frost&Sullivan

Глобальный взгляд на рынок коммерческой техники. Позиции России на мировой арене. Тенденции и прогнозы развития основных мировых площадок. 12.00-12.30 - Кофе-брейк.



12.30-14.30 - Вторая сессия "Стратегии на российском рынке - как построить успешную?" Марков Олег, директор по реализации и маркетингу, Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ

Стратегия продаж - фокус на клиента. Арутюнян Ашот, директор по маркетингу и рекламе, КАМАЗ Тенденции развития автомобильной отрасли России. Семенихин Михаил, руководитель марки VW коммерческие автомобили Россия, VW коммерческие автомобили

Стратегия марки "Фольксваген Коммерческие автомобили": раскрывая секреты успеха. Захаревич Сергей, заместитель коммерческого директора по реализации грузовой техники, МАЗ

Полный модельный ряд и развитая товаропроводящая сеть как основа МАЗа на рынке РФ Полежаев Олег, заместитель директора, БАУ МОТОР Корпорейшн

Особенности продвижения коммерческой техники и автобусов компании БАУ МОТОР Корпорейшн на рынке РФ. Наталуха Андрей, директор департамента экспорта, Корпорация УкрАВТО

Автобусы семейства А10 ЗАО "ЗАЗ" на российском рынке. Селин Валерий, директор по продажам, Грузовые автомобили - Группа ГАЗ

Развитие послепродажного обслуживания автомобилей "УРАЛ". 14.30-15.30 - Обед.



15.30-17.00 - Третья сессия "Борьба за потребителя - какие средства хороши?" Михайлов Александр, вице-президент по развитию бизнеса, Europlan

Лизинг коммерческого транспорта: тенденции и перспективы. Фомин Валентин, начальник управления стратегического планирования, Силовые агрегаты - Группа ГАЗ

Перспективные семейства отечественных рядных дизельных двигателей ЯМЗ - успешная основа развития отечественного автопрома на длительную перспективу развития. Хлынов Александр, главный редактор, "Симпли Групп"

Анализ стоимости обслуживания коммерческих автомобилей. Мелехин Андрей, генеральный директор, "Автоспецоборудование"

Автомобиль SILANT. Среди участников конференции :



"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус", НефАЗ, ЕлАЗ, "Грузовые автомобили - Группа ГАЗ", "Хёнде Ком Транс", ОАО "АВТОВАЗ", ООО "Пежо Ситроен Рус", ООО "Омникомм Технологии", ООО "ТРАК-ЦЕНТР", ООО "АВТОТОР Холдинг" и другие.



17.00-18.00 - Подведение итогов. Обмен мнениями.

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