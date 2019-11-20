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Вторая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ - итоги, игроки, инструменты" состоялась 14 апреля 2011 года в Москве.
Организаторы: аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и ОАО "АСМ-холдинг", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
Стоимость участия в конференции - 21 000 рублей.
Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.
Каждый участник конференции получил в подарок маркетинговый отчет "Автомобильная статистика. Ключевые цифры. Коммерческие автомобили".
|Место проведения:
Ближайшие станции метро:
| Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5, подъезд №7, (см. схему)
"Лубянка", "Кузнецкий Мост" (5 мин. пешком)
По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
|09.30-10.00 - Регистрация участников.
10.00-12.00 - Первая сессия "Экспертный взгляд на рынок - итоги, тенденции, прогнозы".
12.30-14.30 - Вторая сессия "Стратегии на российском рынке - как построить успешную?"
15.30-17.00 - Третья сессия "Борьба за потребителя - какие средства хороши?"
"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус", НефАЗ, ЕлАЗ, "Грузовые автомобили - Группа ГАЗ", "Хёнде Ком Транс", ОАО "АВТОВАЗ", ООО "Пежо Ситроен Рус", ООО "Омникомм Технологии", ООО "ТРАК-ЦЕНТР", ООО "АВТОТОР Холдинг" и другие.
17.00-18.00 - Подведение итогов. Обмен мнениями.
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