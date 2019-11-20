Первая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги, тенденции и прогнозы" состоялась 15 февраля 2011 года в Москве.
Организаторы: аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и ОАО "АСМ-холдинг", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
Стоимость участия в конференции - 19 900 рублей.
Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.
Каждый участник конференции получил в подарок маркетинговый отчет "Автомобильный рынок России - итоги 2010 года, тенденции и перспективы", а также аналитический сборник "Итоги работы автомобильной промышленности 2010 года. Новые тенденции развития".
|Место проведения:
Ближайшие станции метро:
| Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5, подъезд №7, (см. схему)
"Лубянка", "Кузнецкий Мост" (5 мин. пешком)
По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
|10.00-14.00 - Пленарная сессия "Итоги и перспективы авторынка России".
- Глобальный взгляд на авторынок. Позиции России на мировой арене. Тенденции и прогнозы развития основных мировых площадок. (Global Insight (заочное участие) + АВТОСТАТ (Сергей Целиков, генеральный директор))
- Анализ итогов работы российского автопрома в 2010 году, планы предприятий на 2011 год, проблемы и вызовы, новая стратегия промсборки от МПТ, сценарии развития отечественного автопрома в краткосрочной и долгосрочной перспективе. (Александр Сергеевич Ковригин, заместитель генерального директора, АСМ-холдинг)
- Обзор рынка легковых автомобилей в 2010 году и прогнозы его развития. (Леонид Кострома, руководитель группы исследований, PwC)
- Анализ структуры и региональные особенности российского автомобильного рынка. (Сергей Удалов, заместитель генерального директора, АВТОСТАТ)
12.00-12.30 - Кофе-брейк.
- Автокредитование - локомотив и тормоз российского авторынка. Насколько уверенно банки и прочие финансовые институты смотрят в будущее? (Алексей Бессонов, начальник отдела разработки продуктов, РусФинансБанк)
- Тенденции и прогнозы рынка автомобильных компонентов и запчастей. (Иван Бончев, руководитель автомобильной практики в СНГ, Ernst&Young)
- Обзор рекламного рынка автопроизводителей. (Лилия Владимирова, директор по маркетингу, TNS)
- Рынок подержанных автомобилей. Каковы перспективы для дилерского автобизнеса? Почему так медленно развивается trade-in? Что не хватает этому рынку, чтобы выстроить цивилизованную западную модель работы с "секонд-хендом". (Андрей Измалков, руководитель аналитического отдела, BlueFish)
14.00-15.00 - Обед.
15.00-17.00 - Дискуссионная сессия "Сценарии развития авторынка России".
Модераторы сессии: Сергей Целиков, Сергей Удалов (АВТОСТАТ)
Основные вопросы:
- Как будет развиваться российский авторынок в краткосрочной (1-3 года) и долгосрочной (5-10 лет) перспективе? С какими показателями мы подойдем к 2014 и 2020 годам?
- Какова максимальная потенциальная ёмкость российского авторынка, выше которой он не поднимется в ближайшем обозримом будущем и почему?
- Каковы основные положительные и отрицательные факторы, влияющие на динамику продаж? Что не хватает рынку для более быстрого и долговременного развития?
- Каковы наиболее перспективные ниши для развития автобизнеса на территории России в краткосрочной (1-3 года) и долгосрочной (5-10 лет) перспективе?
Участники дискуссии:
Юрий Кузьмич Целиков, независимый эксперт, АВТОСТАТ;
Иван Бончев, руководитель автомобильной практики в СНГ, Ernst&Young;
Олег Дацкив, гендиректор портала Auto-Dealer.Ru
Евгения Неволина, нач. департамента мониторинга рынка и анализа конкурентной среды, АВТОВАЗ;
Борис Саленко, руководитель направления планирования продаж и аналитики, Тойота Мотор;
Михаил Кондратьев, менеджер по исследованиям и анализу рынка, ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус;
Игорь Моржаретто заместитель главного редактора журнала За рулем.
17.00-18.00 - Подведение итогов. Обмен мнениями.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ и АККРЕДИТОВАННЫЕ СМИ