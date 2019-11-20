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Первая автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги, тенденции и прогнозы" состоялась 15 февраля 2011 года в Москве.

Организаторы: аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и ОАО "АСМ-холдинг", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в конференции - 19 900 рублей.

Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.



Каждый участник конференции получил в подарок маркетинговый отчет "Автомобильный рынок России - итоги 2010 года, тенденции и перспективы", а также аналитический сборник "Итоги работы автомобильной промышленности 2010 года. Новые тенденции развития".

Место проведения:

Ближайшие станции метро: Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5, подъезд №7, (см. схему)

"Лубянка", "Кузнецкий Мост" (5 мин. пешком)

По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail dlavrenev@autostat.ru.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10.00-14.00 - Пленарная сессия "Итоги и перспективы авторынка России". Глобальный взгляд на авторынок. Позиции России на мировой арене. Тенденции и прогнозы развития основных мировых площадок. (Global Insight (заочное участие) + АВТОСТАТ (Сергей Целиков, генеральный директор)) Анализ итогов работы российского автопрома в 2010 году, планы предприятий на 2011 год, проблемы и вызовы, новая стратегия промсборки от МПТ, сценарии развития отечественного автопрома в краткосрочной и долгосрочной перспективе. (Александр Сергеевич Ковригин, заместитель генерального директора, АСМ-холдинг) Обзор рынка легковых автомобилей в 2010 году и прогнозы его развития. (Леонид Кострома, руководитель группы исследований, PwC) Анализ структуры и региональные особенности российского автомобильного рынка. (Сергей Удалов, заместитель генерального директора, АВТОСТАТ)

12.00-12.30 - Кофе-брейк. Автокредитование - локомотив и тормоз российского авторынка. Насколько уверенно банки и прочие финансовые институты смотрят в будущее? (Алексей Бессонов, начальник отдела разработки продуктов, РусФинансБанк) Тенденции и прогнозы рынка автомобильных компонентов и запчастей. (Иван Бончев, руководитель автомобильной практики в СНГ, Ernst&Young) Обзор рекламного рынка автопроизводителей. (Лилия Владимирова, директор по маркетингу, TNS) Рынок подержанных автомобилей. Каковы перспективы для дилерского автобизнеса? Почему так медленно развивается trade-in? Что не хватает этому рынку, чтобы выстроить цивилизованную западную модель работы с "секонд-хендом". (Андрей Измалков, руководитель аналитического отдела, BlueFish)

14.00-15.00 - Обед.



15.00-17.00 - Дискуссионная сессия "Сценарии развития авторынка России".



Модераторы сессии: Сергей Целиков, Сергей Удалов (АВТОСТАТ)



Основные вопросы: Как будет развиваться российский авторынок в краткосрочной (1-3 года) и долгосрочной (5-10 лет) перспективе? С какими показателями мы подойдем к 2014 и 2020 годам?

Какова максимальная потенциальная ёмкость российского авторынка, выше которой он не поднимется в ближайшем обозримом будущем и почему?

Каковы основные положительные и отрицательные факторы, влияющие на динамику продаж? Что не хватает рынку для более быстрого и долговременного развития?

Каковы наиболее перспективные ниши для развития автобизнеса на территории России в краткосрочной (1-3 года) и долгосрочной (5-10 лет) перспективе?

Участники дискуссии : Юрий Кузьмич Целиков, независимый эксперт, АВТОСТАТ;

Иван Бончев, руководитель автомобильной практики в СНГ, Ernst&Young;

Олег Дацкив, гендиректор портала Auto-Dealer.Ru

Евгения Неволина, нач. департамента мониторинга рынка и анализа конкурентной среды, АВТОВАЗ;

Борис Саленко, руководитель направления планирования продаж и аналитики, Тойота Мотор;

Михаил Кондратьев, менеджер по исследованиям и анализу рынка, ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус;

Игорь Моржаретто заместитель главного редактора журнала За рулем.

17.00-18.00 - Подведение итогов. Обмен мнениями.

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