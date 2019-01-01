РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

|09.30-10.00 - Регистрация участников.
10.00-11.30 - Первая сессия "Экспертный взгляд на рынок подержанных автомобилей".
11.30-12.00 - Кофе-брейк.
- Целиков Сергей, генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"
Глобальный взгляд на рынок подержанных автомобилей. Мировые и европейские тенденции. Анализ российского рынка подержанных автомобилей.
- Мацкевич Игорь, руководитель направления "Автомобили с пробегом", Volkswagen Grup Rus
Поддержка производителем дилерской сети при реализации автомобилей с пробегом.
- Удалов Сергей, исполнительный директор, АА "АВТОСТАТ"
Анализ регионального рынка подержанных автомобилей. Ёмкости региональных площадок. Изменения потребительских предпочтений с запада на восток страны.
- Измалков Андрей, руководитель аналитического отдела, компания BlueFish (ГК "Рольф")
Опыт построения бизнеса на рынке подержанных автомобилей, проблемы и решения.
- Перепелов Александр, генеральный директор, ведущий бизнес-лаборант направления "Автомобили с пробегом", компания "HeadMadeLab"
Start Up общехолдингового проекта продаж автомобилей с пробегом ГК "Великан".
12.00-14.00 - Вторая сессия "Стратегии работы на рынке подержанных автомобилей в РФ".
14.00-15.00 - Обед (в ресторане "ГлавПивТорг").
- Лезжов Михаил, руководитель отдела маркетинга, компания "Формула 91"
Комиссионная продажа автомобилей. Опыт работы - 14 лет.
- Ткачев Сергей, генеральный директор, ООО "АВТОпробег"
Приемка, оценка и "предпродажка" клиентских автомобилей.
- Беляков Виктор, коммерческий директор, ОАО "Модус Плюс"
Опыт построения бизнеса на рынке подержанных автомобилей, проблемы и решения.
- Шакиров Ленар, заместитель коммерческого директора, руководитель направления автомобилей с пробегом по восточному региону, ООО "ТрансТехСервис"
Опыт построения бизнеса на региональном рынке подержанных автомобилей.
- Веретин Вадим, менеджер по развитию автомобильного бизнеса, ООО "Европ Ассистанс СНГ"
Продленная гарантия.
- Самохин Михаил, автомаркетолог, независимый блоггер Motopapa.Ru
Особенности рынка подержанных автомобилей в России. Мифы и реальность.
15.30-17.00 - Третья сессия "Инструменты, способствующие организации более эффективной работы на рынке подержанных автомобилей".
17.00-18.00 - Подведение итогов. Обмен мнениями.
- Савик Андрей, директор по развитию, группа компаний AdStars
Опыт российского и зарубежного рекламного рынка автомобилей с пробегом.
- Овсянникова Елена, менеджер проекта по развитию сегмента подержанных автомобилей, ООО "Русфинанс Банк"
Автокредитование на рынке подержанных автомобилей.
- Сырцов Константин, департамент анализа и развития продуктов, СК РОСНО
Новые страховые инструменты, повышающие прибыль при работе на рынке подержанных автомобилей.
- Дозорцева Наталия, генеральный директор, Проект АВТОСКОР.Ru
AUTO.msn - расчет стоимости подержанного автомобиля в России по модели autoscore.
- Михаил Дадаянц, руководитель направления аналитических исследований, Transdekra AG
Калькуляторы стоимости: от анализа до интеграции.
- Почечуев Алексей, генеральный директор, ООО "АвтоСкаут24"
Интернет-технологии при продаже подержанных а/м.