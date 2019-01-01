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Третья автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов "РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ" состоялась 26 мая 2011 года в Москве.

Организатор: аналитическое агентство "АВТОСТАТ", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в конференции - 21 000 рублей.

Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.



Каждый участник конференции получил в подарок маркетинговый отчет "Рынок подержанных автомобилей в России. Ключевые цифры".

Место проведения:

Ближайшие станции метро: Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5, подъезд №7, (см. схему)

"Лубянка", "Кузнецкий Мост" (5 мин. пешком)

По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail dlavrenev@autostat.ru.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09.30-10.00 - Регистрация участников.



10.00-11.30 - Первая сессия "Экспертный взгляд на рынок подержанных автомобилей". Целиков Сергей, генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"

Глобальный взгляд на рынок подержанных автомобилей. Мировые и европейские тенденции. Анализ российского рынка подержанных автомобилей. Мацкевич Игорь, руководитель направления "Автомобили с пробегом", Volkswagen Grup Rus

Поддержка производителем дилерской сети при реализации автомобилей с пробегом. Удалов Сергей, исполнительный директор, АА "АВТОСТАТ"

Анализ регионального рынка подержанных автомобилей. Ёмкости региональных площадок. Изменения потребительских предпочтений с запада на восток страны. Измалков Андрей, руководитель аналитического отдела, компания BlueFish (ГК "Рольф")

Опыт построения бизнеса на рынке подержанных автомобилей, проблемы и решения. Перепелов Александр, генеральный директор, ведущий бизнес-лаборант направления "Автомобили с пробегом", компания "HeadMadeLab"

Start Up общехолдингового проекта продаж автомобилей с пробегом ГК "Великан". 11.30-12.00 - Кофе-брейк.



12.00-14.00 - Вторая сессия "Стратегии работы на рынке подержанных автомобилей в РФ". Лезжов Михаил, руководитель отдела маркетинга, компания "Формула 91"

Комиссионная продажа автомобилей. Опыт работы - 14 лет. Ткачев Сергей, генеральный директор, ООО "АВТОпробег"

Приемка, оценка и "предпродажка" клиентских автомобилей. Беляков Виктор, коммерческий директор, ОАО "Модус Плюс"

Опыт построения бизнеса на рынке подержанных автомобилей, проблемы и решения. Шакиров Ленар, заместитель коммерческого директора, руководитель направления автомобилей с пробегом по восточному региону, ООО "ТрансТехСервис"

Опыт построения бизнеса на региональном рынке подержанных автомобилей. Веретин Вадим, менеджер по развитию автомобильного бизнеса, ООО "Европ Ассистанс СНГ"

Продленная гарантия. Самохин Михаил, автомаркетолог, независимый блоггер Motopapa.Ru

Особенности рынка подержанных автомобилей в России. Мифы и реальность. 14.00-15.00 - Обед (в ресторане "ГлавПивТорг").



15.30-17.00 - Третья сессия "Инструменты, способствующие организации более эффективной работы на рынке подержанных автомобилей". Савик Андрей, директор по развитию, группа компаний AdStars

Опыт российского и зарубежного рекламного рынка автомобилей с пробегом. Овсянникова Елена, менеджер проекта по развитию сегмента подержанных автомобилей, ООО "Русфинанс Банк"

Автокредитование на рынке подержанных автомобилей. Сырцов Константин, департамент анализа и развития продуктов, СК РОСНО

Новые страховые инструменты, повышающие прибыль при работе на рынке подержанных автомобилей. Дозорцева Наталия, генеральный директор, Проект АВТОСКОР.Ru

AUTO.msn - расчет стоимости подержанного автомобиля в России по модели autoscore. Михаил Дадаянц, руководитель направления аналитических исследований, Transdekra AG

Калькуляторы стоимости: от анализа до интеграции. Почечуев Алексей, генеральный директор, ООО "АвтоСкаут24"

Интернет-технологии при продаже подержанных а/м. 17.00-18.00 - Подведение итогов. Обмен мнениями.

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