Мода на OMODA: эксперты агентства «АВТОСТАТ» оценили дебют бренда

Весной 2023 года агентство «АВТОСТАТ» провело опрос автовладельцев на тему выбора и покупки китайских автомобилей, в том числе OMODA – новой марки, дебютировавшей на российском рынке в ноябре 2022-го. Кстати, Россия стала первым экспортным рынком для OMODA. Позже она появилась в Мексике, Турции, Австралии, на Ближнем Востоке и только в июле вышла на европейские рынки. Все ли хотят «китайцев»? Опрос агентства показал, что недоверие к автомобилям китайских марок у россиян полностью не преодолено и, отвечая на вопрос «Если бы вам пришлось выбирать автомобиль только из «китайцев», какие бренды вы бы выбрали скорее всего?» - 21% автовладельцев не назвали ни одного, они морально не готовы к покупке автомобиля китайского автопрома.

Однако остальные автолюбители (79%) выбрали варианты из предложенного списка, и бренд OMODA при этом отметили 6,3% респондентов. Основной причиной выбора марки наши автолюбители отметили стильный, модный и оригинальный внешний вид ее моделей. Так считает почти каждый второй (51,5%). Также 13,4% опрошенных сделали бы выбор в пользу OMODA, потому что воспринимают марку как современную (инновационную). А вот каждому девятому (11%) просто нравятся автомобили данной марки. Все дело в новизне? Напомним, что на данный момент OMODA пока представлена на российском рынке двумя моделями – кроссовером C5 (его продажи стартовали в ноябре 2022 года) и седаном OMODA S5 (появился у дилеров в мае 2023 года). Однако уже в августе нам обещан старт спортивной версии седана (S5 GT), а к концу нынешнего года производитель привезет в Россию электрический кроссовер E5.

Кстати, среди других причин, по котором они выбрали бы именно китайский бренд OMODA, российские автовладельцы (9%) отметили, что оценили его именно за «новинки на рынке». Из оставшихся причин для выбора OMODA россияне назвали следующие: отзывы и рекомендации (6,7%), обширная рекламная кампания марки (6,7%). Молодежь решает Все это говорит нам о том, насколько готовы российские автовладельцы выбрать OMODA и почему. Но кто же те, кто уже сделал выбор в пользу данной марки? Проанализировав данные о покупателях, которые приобрели новые OMODA в 2022 году, эксперты агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что данную марку женщины выбирали чаще, чем мужчины (51,6% против 48,4%). Причем средний возраст покупательниц составил 41 год – на 3 года меньше, чем у мужской половины владельцев автомобилей OMODA.

Специалисты также отметили, что данный бренд чаще всего выбирают люди в возрасте от 31 до 40 лет (порядка 40%), а вместе с более молодыми владельцами (от 18 до 30 лет) их доля и вовсе составляет 47%. Если же рассматривать аналогичные данные по покупателям всех китайских автомобилей, приобретенных за этот же период, то доля мужчин здесь гораздо выше (63%), а возрастная группа владельцев до 40 лет – меньше (всего 41%). Рывок в лидеры Также отметим, что с января по июнь 2023 года в России было реализовано 13800 автомобилей OMODA. Бестселлером бренда является кроссовер C5, который в 1 полугодии разошелся тиражом в 13415 единиц. По этому показателю модель вошла в ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в РФ. Что касается седанов S5, то их продажи стартовали только в мае. Тем не менее, с их появлением на российском рынке – тут же родился слух о возможной сборке на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.