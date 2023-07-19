Стали известны самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в 1 полугодии 2023 года

Доля сегмента SUV на российском рынке растет и за прошедшие полгода уже превысила 65%. Так, за январь - июнь 2023 года в нашей стране было продано 261,8 тыс. новых таких автомобилей (+36% к аналогичному периоду прошлого года). Эксперты агентства «АВТОСТАТ», опираясь на данные АО «ППК»*, решили посмотреть, какие модели внесли здесь наибольший вклад, и составили также ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников.

Открывает этот рейтинг отечественный внедорожник LADA Niva Travel, реализованный за 6 месяцев в количестве 20,4 тыс. единиц (+136%). Отметим, что доля модели в объеме продаж марки LADA составила 15,2%. На втором месте в рейтинге находится китайский кроссовер Haval Jolion (19,3 тыс. шт.; рост в 3,4 раза). В тройку лидеров среди моделей SUV вошел и кроссовер Geely Coolray (17,3 тыс. шт.; в 5,2 раза).

Далее располагается российский внедорожник LADA Niva Legend (15,2 тыс. шт.; в 2,9 раза). При этом следующие три позиции заняли новички рынка - OMODA C5 (13,4 тыс. шт.), Chery Tiggo 7 PRO Max (13,1 тыс. шт.) и Chery Tiggo 4 PRO (11,6 тыс. шт.), продажи которых за прошедшие полгода превысили 10 тысяч экземпляров.

Продолжают наш рейтинг Chery Tiggo 7 PRO (7,4 тыс. шт.; +41%) и Geely Atlas Pro (6,9 тыс. шт.; +203%), а замыкает его Haval F7x (6,9 тыс. шт.; +173%). Как видно, ТОП-10 состоит из двух российских и восьми китайских моделей.

Также стоит отметить, что большинство представленных моделей (7 из 10) имеют долю менее 50% в продажах своих марок. А самый большой удельный вес в общих продажах марки демонстрирует кроссовер OMODA С5 - 97,2%. Также довольно высока доля в общем объеме реализации бренда у Haval Jolion (50%) и Geely Coolray (52,9%).

Во сколько обходится содержание этих (и других) машин, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».