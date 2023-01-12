Кадровые перестановки в автомобильном мире: итоги 4 квартала 2022 года

В начале каждого нового года мы традиционно вносим изменения в деловую визитницу: записываем новые фамилии в автобизнесе, отмечаем назначения, сделанные за последние месяцы. Сегодня – традиционное обновление записей. В центре внимания – период с октября по декабрь 2022 года.

ОКТЯБРЬ

В конце октября прошлого года исполнительным директором «Хавейл Мотор Рус» стал Андрей Акифьев, сменивший на этом посту Жерома Сего.

НОЯБРЬ

В ноябре генеральным директором компании «Порше Руссланд» назначен Дмитрий Курдюков – вместо ушедшего Томаса Штерцеля.

Генеральным директором ООО «Нокиан Тайерс» (управляет шинным заводом во Всеволожске Ленинградской области) и ООО «Нокиан шина» (занимается продажей шин) с 8 ноября назначен Петр Золотарев. На этом посту он сменил Андрея Пантюхова, который работал в финском шинном концерне Nokian Tyres с 2004 года.

Генеральным директором подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ» с 22 ноября стал Федор Назаров, сменивший на этом посту Сергея Гайсина, который возглавлял институт с 2014 года.

Президентом Российского союза автостраховщиков (РСА) избран Евгений Уфимцев. Общее собрание РСА 28 ноября утвердило Уфимцева, который сменил на этом посту Игоря Юргенса.

ДЕКАБРЬ

В конце декабря генеральным директором компании «Аурус Моторс» назначен Андрей Панков. Он сменил на этом посту Николая Ходосевича, который являлся руководителем с января 2022 года.

О других кадровых назначениях, сделанных в 2022 году, можно получить информацию здесь: