Евгений Уфимцев избран президентом Российского союза автостраховщиков

Общее собрание Российского союза автостраховщиков (РСА) 28 ноября утвердило на пост Президента союза Евгения Уфимцева, сменившего на этом посту Игоря Юргенса.

Как сообщает пресс-служба ВСС и РСА, Евгений Уфимцев начал работать в страховании в 1994 году, начав с должности страхового агента. В сентябре 1997 года стал директором Хабаровского филиала компании «Страховой дом «ВСК», с февраля 2004-го по июль 2012 года занимал должность заместителя генерального директора этой компании и отвечал за блок автострахования. С октября 2012-го назначен заместителем гендиректора САО «РЕСО-Гарантия». С февраля 2015 года занимает должность исполнительного директора РСА, а с марта 2017-го является также вице-президентом ВСС. Ранее, 25 ноября 2022 года, Евгений Уфимцев был утвержден Общим собранием Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на пост Президента союза сроком 3 года.

В свою очередь, Евгений Уфимцев отметил высокую эффективность проводимой страховым сообществом и Центральным банком РФ реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, которая позволяет страховщикам снижать стоимость полисов для безаварийных водителей и повышать базовую ставку для высокорисковых категорий автовладельцев. Так, средняя премия по ОСАГО составила всего лишь 6 472 рубля по итогам 9 месяцев этого кризисного для страхового рынка года, при этом средняя выплата увеличилась на 7% (до 74 296 рублей) по сравнению с данными за тот же период прошлого года. Показатели средней выплаты в динамике совпадают с изменением средней стоимости запчастей: в третьем квартале 2022 года она составила 81,6 тыс. рублей, что на 14% выше показателей первого и второго кварталов текущего года. Удержанию стоимости полисов на стабильно низком уровне при росте средней выплаты способствует активная конкуренция между страховыми компаниями за низкоаварийные сегменты водителей. Страховщики стараются привлекать аккуратных клиентов более выгодными предложениями и назначают им минимальный базовый тариф. Сентябрьское расширение тарифного коридора обеспечило рынку возможность еще больше снизить планку базовой ставки и обеспечить добропорядочным автовладельцам стабильно низкую стоимость «автогражданки».

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Фото: пресс-служба ВСС и РСА