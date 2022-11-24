Назначен новый руководитель ФГУП «НАМИ»

Генеральным директором подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ» с 22 ноября назначен Федор Назаров, сменивший на этом посту Сергея Гайсина, который возглавлял институт с 2014 года. При нем был реализован проект «Единая модульная платформа», в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили под брендом Aurus. Кроме того, при Сергее Гайсине ФГУП «НАМИ» начал успешно развивать направления по созданию беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем, сообщает пресс-служба организации.

Федор Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 году. По окончании института прошел путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО «Камский прессово-рамный завод», продолжил главным технологом в ООО «НПО «РОСТАР». В 2011 году Федор Назаров присоединился к команде ПАО «КАМАЗ», где в 2017 году занял должность главного технолога.

Как сообщала ранее газета «Известия», Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт ФГУП «НАМИ» стал единственной организацией, которой дано право на «оценку соответствия колесных транспортных средств (шасси) техническим требованиям», а также проведение исследований, испытаний и измерений. Такую роль ему отводит постановление Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Напомним, что этот документ разрешает выпуск упрощенных автомобилей без ABS, ESP и подушек безопасности.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, этим постановлением правительство фактически создает в лице НАМИ монополиста в сфере сертификации транспортных средств. В свою очередь, в пресс-службе самого института заявили, что ФГУП «НАМИ» является компетентной организацией, которая по поручению Росстандарта осуществляет экспертизу всех одобрений типа транспортного средства, оформляемых всеми аккредитованными органами по сертификации на предмет их правильности и обоснованности выдачи.

Фото: ФГУП «НАМИ»