Назначен новый гендиректор компании Aurus

Генеральным директором «Аурус Моторс» назначен Андрей Панков, сменивший на этом посту Николая Ходосевича, который руководил компанией с января 2022 года. Перед новым главой Aurus стоят задачи по наращиванию темпов индустриализации проекта, увеличению динамики роста объемов, а также масштабированию Aurus как бренда, с разнонаправленной, комплексной стратегией продвижения как в России, так и в рамках планов по экспансии на экспортные рынки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Андрей Панков имеет степень магистра физики, а также степень MBA. Начав свою карьеру в Сбербанке, он в дальнейшем продолжил свой путь, работая в лидирующих международных компаниях, таких как Procter & Gamble и Nestle. Андрей Панков имеет огромный управленческий опыт в автомобильной отрасли – в 2005-2014 гг. он занимал руководящие должности в Hyundai Россия и Mitsubishi Motors Corporation Russia. А с 2015-го по 2019 год являлся генеральным директором Renault в России. В 2020 году Андрей Панков был назначен генеральным директором группы компаний АДВ (специализируется на маркетинге и рекламе). Он также в течение нескольких лет работал в составе стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, совете по промышленному развитию ТПП РФ, а также других деловых общественных организациях.

Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Напомним, серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, где в конце ноября нынешнего года также налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. В 2025 году предприятие в Елабуге планирует освоить производство удлиненной версии седана Senat, который, в свою очередь, к тому времени пройдет фейслифтинг.

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Фото: Aurus