Сколько нужно денег, чтобы купить популярного «китайца»? («Автостат»)

За последние 10 лет китайские автопроизводители совершили огромный прорыв в качестве и дизайне своих автомобилей. Как следствие, спрос на «китайцев» в России постоянно растет – за 4 месяца текущего года объем реализации новых автомобилей китайских марок вырос в 2,3 раза относительно прошлогоднего уровня. Эксперты «Цена Авто» решили выяснить, какая сумма требуется сегодня, чтобы стать обладателем автомобиля популярной китайской марки? Для сравнения были выбраны модели, продажи которых за 4 месяца 2021 года превысили отметку в 700 автомобилей, согласно данным АЕБ. Цена* указана за версию в стартовой комплектации по состоянию на 25 мая 2021 года.

1. Chery Tiggo 4 Меньше всего денег потребуется на приобретение Chery Tiggo 4 – его стоимость за начальную версию Base сегодня составляет 1 109 900 руб. За эти деньги покупатель получает автомобиль с передним приводом, двигателем 1,5 л (113 л.с.) и механической КП. Модификация с «роботом» обойдется на 180 тыс. руб. дороже, а вот полноприводных версий на нашем рынке не представлено. Заметим, что с момента начала продаж в августе 2019 года и вплоть до февраля 2021-го этот кроссовер оставался бестселлером марки. За это время обладателями Chery Tiggo 4 стали свыше 15,6 тыс. россиян. В текущем году его тираж составил 3 422 автомобиля. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале текущего года компания Chery планирует дополнить свой модельный ряд новым компактным Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), который в ноябре 2020-го уже прошел сертификацию в России.

2. Changan CS35PLUS Вторым по доступности стал Changan CS35PLUS с ценой от 1 339 900 руб. В стартовой комплектации Comfort этот кроссовер оснащается 1,6-литровым 128-сильным двигателем, который работает в паре с МКП. Привод – только передний. За версию с «автоматом» придется доплатить 110 тыс. руб. По сравнению с другими популярными «китайцами» продажи Changan CS35PLUS не столь велики – их объем за 4 месяца 2021 года составил 752 автомобиля.

3. Geely Coolray Всего на 90 рублей дороже обойдется компактный Geely Coolray, цена на который начинается от 1 339 990 руб. При этом, в отличие от первых двух моделей, этот кроссовер уже «в базе» оснащается роботизированной КП и более мощным двигателем объемом 1,5 л (150 л.с.). Сегодня это единственная модификация, представленная на рынке России, и стоит отметить, что такой набор характеристик оказался очень удачным. За несколько месяцев, с момента старта продаж в марте 2020 года, Coolray отобрал пальму первенства у Geely Atlas, долгое время остававшегося бестселлером марки в нашей стране. Что касается продаж в текущем году, то в январе – апреле объем реализации Geely Coolray достиг 2 554 автомобилей. Чем так привлекает покупателей этот компактный кроссовер? Обо всех его плюсах и минусах можно прочитать в нашем материале.

4. Geely Atlas На четвертой строчке нашего ценового рейтинга находится Geely Atlas стоимостью от 1 379 990 руб. В базе комплектаций этого кроссовера есть несколько конфигураций – с двигателями объемом от 1,8 до 2,4 л, а также с АКП и полным приводом. Однако в начальной версии Стандарт автомобиль оснащается 2-литровым 139-сильным двигателем и МКП. Привод – передний. Как мы уже упоминали, долгое время этот кроссовер был лидером продаж не только марки Geely, но и самой востребованной моделью в китайском сегменте рынка. С начала текущего года продажи Geely Atlas составили 1 939 экземпляров, но в ближайшее время, скорее всего, начнут постепенно снижаться. Это связано с планируемым выходом на рынок в третьем квартале нынешнего года нового кроссовера Geely Altas Pro, который, как ожидается, со временем заменит Atlas в модельном ряду марки.

5. Haval H5 В пятерку китайских моделей стоимостью до 1,5 млн руб. попал и внедорожник Haval H5 с ценой от 1 429 000 руб. Этот полноприводный рамный автомобиль с 2-литровым турбированным двигателем с отдачей 150 л.с. и МКП сегодня доступен от 1 429 000 руб. за стартовую версию Comfort. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021 года тульский завод Haval завершил производство этой модели, которая уступит место на конвейере более перспективному компактному кроссоверу Jolion. Пока что внедорожники Haval H5 еще можно найти в наличии у дилеров, но после того, как распродажи модели будут завершены, она покинет российский рынок. Напомним, производство Haval H5 стартовало на заводе под Тулой в апреле прошлого года. За весь 2020 год модель разошлась тиражом более 2,3 тыс. экземпляров, а за первые 4 месяца 2021-го в нашей стране было реализовано 1 190 этих машин.

6. Haval F7 Еще одна модель от Haval – кроссовер F7, сегодня предлагается к продаже от 1 529 000 руб. Такова стоимость автомобиля в комплектации Comfort с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной КП. Привод – передний, хотя на рынке есть и полноприводные версии, а также модификации с более мощным 2-литровым мотором. Сегодня этот кроссовер лидирует среди китайских моделей по объему рынка. Так, в январе – апреле текущего года его продажи составили рекордные 4 413 единиц.

7. Haval F7x Лидер «китайского сегмента» представлен на российском рынке и в модном кузове «купе» – в такой версии он носит название Haval F7x. Его стоимость на 50 тыс. руб. выше, чем у «родительской» модели, и начинается от 1 579 000 руб. Технические характеристики совпадают с Haval F7 – та же моторная гамма, те же комплектации. А вот продажи пока не дотягивают до лидерских, хотя могут дать фору большинству моделей из нашего рейтинга. Суммарно за 4 месяца 2021 года в нашей стране было продано 2 943 купе-кроссовера Haval F7x.

8. Chery Tiggo 7 Pro Этот китайский кроссовер появился на российском рынке в сентябре 2020-го и до сих пор предлагается к продаже в единственной модификации с двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л.с., который сочетается с вариатором CVT25. Привод – передний. Стоимость такого автомобиля в стартовой комплектации Luxury составляет 1 639 900 руб. Надо сказать, что буквально за несколько месяцев Tiggo 7 Pro сумел завоевать сердца российских покупателей и выйти в лидеры китайского сегмента рынка. Еще в 1 квартале 2021 года эта модель была самой востребованной среди «китайцев» и лишь по итогам 4 месяцев уступила первенство Haval F7. Тем не менее, в январе – апреле она разошлась тиражом в 4 317 экземпляров – впечатляющий результат для «новичка». Видимо, чтобы поддержать интерес к этой модели, компания Chery привезет в Россию рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 Pro, который пока не представлен даже в Китае. Ожидается, что новинка появится у российских дилеров в третьем квартале этого года. А обо всех плюсах и минусах текущей версии Chery Tiggo 7 Pro можно прочитать здесь.

9. Chery Tiggo 8 «Старший брат» предыдущего кроссовера – семиместный Chery Tiggo 8 – сегодня предлагается к продаже от 1 829 900 руб. Это стоимость автомобиля в комплектации Prestige с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой. Заметим, что такая модификация появилась у Tiggo 8 только в феврале текущего года, а все остальное время, с момента начала продаж в марте 2020-го, эта модель предлагалась исключительно с 2-литровым турбомотором (170 л.с.) и вариатором. Минимальная стоимость такой версии составляет сегодня 1 909 900 руб. Несмотря на относительно высокую цену, продажи Chery Tiggo 8 за 4 месяца текущего года составили 902 экземпляра.