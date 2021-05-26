Сколько нужно денег, чтобы купить популярного «китайца»? («Автостат»)

За последние 10 лет китайские автопроизводители совершили огромный прорыв в качестве и дизайне своих автомобилей. Как следствие, спрос на «китайцев» в России постоянно растет – за 4 месяца текущего года объем реализации новых автомобилей китайских марок вырос в 2,3 раза относительно прошлогоднего уровня. Эксперты «Цена Авто» решили выяснить, какая сумма требуется сегодня, чтобы стать обладателем автомобиля популярной китайской марки?
Для сравнения были выбраны модели, продажи которых за 4 месяца 2021 года превысили отметку в 700 автомобилей, согласно данным АЕБ. Цена* указана за версию в стартовой комплектации по состоянию на 25 мая 2021 года.
1. Chery Tiggo 4
Меньше всего денег потребуется на приобретение Chery Tiggo 4 – его стоимость за начальную версию Base сегодня составляет 1 109 900 руб. За эти деньги покупатель получает автомобиль с передним приводом, двигателем 1,5 л (113 л.с.) и механической КП. Модификация с «роботом» обойдется на 180 тыс. руб. дороже, а вот полноприводных версий на нашем рынке не представлено.
Заметим, что с момента начала продаж в августе 2019 года и вплоть до февраля 2021-го этот кроссовер оставался бестселлером марки. За это время обладателями Chery Tiggo 4 стали свыше 15,6 тыс. россиян. В текущем году его тираж составил 3 422 автомобиля.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале текущего года компания Chery планирует дополнить свой модельный ряд новым компактным Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), который в ноябре 2020-го уже прошел сертификацию в России.
2. Changan CS35PLUS
Вторым по доступности стал Changan CS35PLUS с ценой от 1 339 900 руб. В стартовой комплектации Comfort этот кроссовер оснащается 1,6-литровым 128-сильным двигателем, который работает в паре с МКП. Привод – только передний. За версию с «автоматом» придется доплатить 110 тыс. руб.
По сравнению с другими популярными «китайцами» продажи Changan CS35PLUS не столь велики – их объем за 4 месяца 2021 года составил 752 автомобиля.
3. Geely Coolray
Всего на 90 рублей дороже обойдется компактный Geely Coolray, цена на который начинается от 1 339 990 руб. При этом, в отличие от первых двух моделей, этот кроссовер уже «в базе» оснащается роботизированной КП и более мощным двигателем объемом 1,5 л (150 л.с.).
Сегодня это единственная модификация, представленная на рынке России, и стоит отметить, что такой набор характеристик оказался очень удачным. За несколько месяцев, с момента старта продаж в марте 2020 года, Coolray отобрал пальму первенства у Geely Atlas, долгое время остававшегося бестселлером марки в нашей стране. Что касается продаж в текущем году, то в январе – апреле объем реализации Geely Coolray достиг 2 554 автомобилей.
Чем так привлекает покупателей этот компактный кроссовер? Обо всех его плюсах и минусах можно прочитать в нашем материале.
4. Geely Atlas
На четвертой строчке нашего ценового рейтинга находится Geely Atlas стоимостью от 1 379 990 руб. В базе комплектаций этого кроссовера есть несколько конфигураций – с двигателями объемом от 1,8 до 2,4 л, а также с АКП и полным приводом. Однако в начальной версии Стандарт автомобиль оснащается 2-литровым 139-сильным двигателем и МКП. Привод – передний.
Как мы уже упоминали, долгое время этот кроссовер был лидером продаж не только марки Geely, но и самой востребованной моделью в китайском сегменте рынка. С начала текущего года продажи Geely Atlas составили 1 939 экземпляров, но в ближайшее время, скорее всего, начнут постепенно снижаться. Это связано с планируемым выходом на рынок в третьем квартале нынешнего года нового кроссовера Geely Altas Pro, который, как ожидается, со временем заменит Atlas в модельном ряду марки.
5. Haval H5
В пятерку китайских моделей стоимостью до 1,5 млн руб. попал и внедорожник Haval H5 с ценой от 1 429 000 руб. Этот полноприводный рамный автомобиль с 2-литровым турбированным двигателем с отдачей 150 л.с. и МКП сегодня доступен от 1 429 000 руб. за стартовую версию Comfort.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021 года тульский завод Haval завершил производство этой модели, которая уступит место на конвейере более перспективному компактному кроссоверу Jolion. Пока что внедорожники Haval H5 еще можно найти в наличии у дилеров, но после того, как распродажи модели будут завершены, она покинет российский рынок.
Напомним, производство Haval H5 стартовало на заводе под Тулой в апреле прошлого года. За весь 2020 год модель разошлась тиражом более 2,3 тыс. экземпляров, а за первые 4 месяца 2021-го в нашей стране было реализовано 1 190 этих машин.
6. Haval F7
Еще одна модель от Haval – кроссовер F7, сегодня предлагается к продаже от 1 529 000 руб. Такова стоимость автомобиля в комплектации Comfort с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной КП. Привод – передний, хотя на рынке есть и полноприводные версии, а также модификации с более мощным 2-литровым мотором.
Сегодня этот кроссовер лидирует среди китайских моделей по объему рынка. Так, в январе – апреле текущего года его продажи составили рекордные 4 413 единиц.
7. Haval F7x
Лидер «китайского сегмента» представлен на российском рынке и в модном кузове «купе» – в такой версии он носит название Haval F7x. Его стоимость на 50 тыс. руб. выше, чем у «родительской» модели, и начинается от 1 579 000 руб.
Технические характеристики совпадают с Haval F7 – та же моторная гамма, те же комплектации. А вот продажи пока не дотягивают до лидерских, хотя могут дать фору большинству моделей из нашего рейтинга. Суммарно за 4 месяца 2021 года в нашей стране было продано 2 943 купе-кроссовера Haval F7x.
8. Chery Tiggo 7 Pro
Этот китайский кроссовер появился на российском рынке в сентябре 2020-го и до сих пор предлагается к продаже в единственной модификации с двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л.с., который сочетается с вариатором CVT25. Привод – передний. Стоимость такого автомобиля в стартовой комплектации Luxury составляет 1 639 900 руб.
Надо сказать, что буквально за несколько месяцев Tiggo 7 Pro сумел завоевать сердца российских покупателей и выйти в лидеры китайского сегмента рынка. Еще в 1 квартале 2021 года эта модель была самой востребованной среди «китайцев» и лишь по итогам 4 месяцев уступила первенство Haval F7. Тем не менее, в январе – апреле она разошлась тиражом в 4 317 экземпляров – впечатляющий результат для «новичка».
Видимо, чтобы поддержать интерес к этой модели, компания Chery привезет в Россию рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 Pro, который пока не представлен даже в Китае. Ожидается, что новинка появится у российских дилеров в третьем квартале этого года. А обо всех плюсах и минусах текущей версии Chery Tiggo 7 Pro можно прочитать здесь.
9. Chery Tiggo 8
«Старший брат» предыдущего кроссовера – семиместный Chery Tiggo 8 – сегодня предлагается к продаже от 1 829 900 руб. Это стоимость автомобиля в комплектации Prestige с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой.
Заметим, что такая модификация появилась у Tiggo 8 только в феврале текущего года, а все остальное время, с момента начала продаж в марте 2020-го, эта модель предлагалась исключительно с 2-литровым турбомотором (170 л.с.) и вариатором. Минимальная стоимость такой версии составляет сегодня 1 909 900 руб.
Несмотря на относительно высокую цену, продажи Chery Tiggo 8 за 4 месяца текущего года составили 902 экземпляра.
10. CHERYEXEED TXL
Замыкает наш рейтинг премиальный кроссовер CHERYEXEED TXL, стоимость которого превышает отметку в два миллиона и составляет сегодня 2 349 900 руб. Под капотом этого полноприводного внедорожника установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.
Напомним, что новый автомобильный бренд CHERYEXEED был официально представлен на российском рынке в октябре 2020 года, и пока что в его линейке только одна модель – внедорожник TXL. Однако уже в текущем году марка намерена расширить модельный ряд в нашей стране. Так, во второй половине года у российских дилеров CHERYEXEED появятся флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX.
В китайском сегменте рынка все меняется стремительно – постоянно появляются новые модели, которые очень быстро становятся лидерами. Во многом это происходит и благодаря привлекательным ценам – в диапазоне до 1,5 млн руб. здесь предлагаются сразу пять уже проверенных временем моделей. В целом же в десятке китайских моделей-лидеров восемь принадлежит трем брендам. Каждый из них намерен и дальше бороться за клиента и готовит к выходу новые интересные новинки. Насколько они будут соответствовать ожиданиям покупателей по цене и качеству? Покажет время. И рынок.
* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2021 года выпуска.
Фото: Pixabay.com, официальные сайты производителей