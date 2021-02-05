Chery Tiggo 8 получил турбодвигатель в топовой комплектации

Российские дилеры Chery с 12 февраля начнут продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 в комплектации Prestige с новым силовым агрегатом – 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 8 до 100 км/ч за 9,8 с. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7,6 л на 100 км, в городском – 9,8 л, а в загородном – 6,4 л. Инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом, при этом выбросы загрязняющих веществ автомобиля соответствуют требованиям пятого экологического класса. Стоимость Chery Tiggo 8 в комплектации Prestige, версии 1.5T/DCT6 составит 1 млн 799 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Напомним, в оснащение топовой версии Prestige входят 18-дюймовые алюминиевые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home), система кругового обзора 360° в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, полный «зимний» пакет, cтеклоподъемники с электрическим приводом и функцией защиты от защемления, шесть подушек безопасности, электрический ручной стояночный тормоз с функцией Auto Hold, дистанционный запуск двигателя, электропривод складывания зеркал, газовые упоры капота и бесконтактное открытие двери багажника.

В кроссовере Tiggo 8 установлена система курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch, которая включает в себя функции безопасности и помощи водителю, такие как антиблокировочная система тормозов (ABS), помощник при экстренном торможении (HBA), система контроля крутящего момента (DTC), система снижения вероятности опрокидывания (RMF), электронный регулятор тормозных сил (EBD), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при старте в гору (HHC) и система помощи при спуске с горы (HDC).

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Фото: Chery