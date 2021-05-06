Haval завершил производство внедорожника H5 в России

Тульский завод Haval завершил производство рамного внедорожника H5, который уступит место на конвейере предприятия более перспективному компактному кроссоверу Jolion. На сегодняшний день автомобили Haval H5 еще можно найти в наличии у дилеров, но после того, как распродажи модели будут завершены, она покинет российский рынок, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, производство рамного внедорожника Haval H5 стартовало на заводе под Тулой в апреле прошлого года. За весь 2020 год модель разошлась тиражом в 2373 экземпляра, а в первом квартале 2021-го реализовано 948 этих машин.

Haval H5 доступен в двух комплектациях – Comfort и Premium – по цене от 1 млн 429 тыс. рублей до 1 млн 579 тыс. рублей. Уже в базовой комплектации автомобиль имеет климат-контроль, задние датчики парковки, мультимедиасистему с сенсорным экраном и круиз-контроль с управлением на руле. В топовой комплектации Premium дополнительно предусмотрены кожаный салон, электрорегулировка сидений и камера заднего вида с динамической разметкой. Багажный отсек оснащается шторкой, крючками и такелажными кольцами для фиксации груза, а также напольным покрытием, защищающим салон автомобиля от пыли и грязи.

Haval H5 представлен в варианте с четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 2.0 л, мощностью 150 л. с. и 177 л. с. Двигатели агрегатируются 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автомобиль получил полный привод с электроуправлением и системы помощи водителю на бездорожье: систему курсовой стабилизации (ESP), антиблокировочную систему (ABS), систему помощи при старте на подъеме (ННС) и при спуске со склона (HDC).

В Haval H5 используется независимая торсионная двухрычажная с амортизаторами подвеска спереди и многорычажная пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости – сзади. Использование различных алгоритмов раздаточной коробки BorgWarner TOD для лучшего распределения крутящего момента позволяет достигнуть оптимальной управляемости, устойчивости и проходимости.

Какие еще модели Haval и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Haval