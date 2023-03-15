Автомобильный рынок Мексики в ноябре вырос на 35%

Автомобильный рынок Мексики непрерывно рос с 2010 по 2016 годы: за этот период продажи машин увеличились с 803 263 единиц до рекордно высокого уровня в 1,61 млн экземпляров. В 2017 году тренд изменился, и в следующие три года рынок в стране сократился до 1,32 млн штук (в 2019 году).

В 2020 году пандемия вынудила автопроизводителей и дистрибьюторов закрыться, в результате чего продажи машин упали еще на 28% до 952 982 единиц. Однако после пандемии мексиканский рынок быстро восстановился (+6% в 2021 году) и сумел превысить отметку в 1 млн единиц. В 2022 году продажи подросли еще на 7% до 1,09 млн автомобилей.

В ноябре 2023 года местный авторынок вырос на 34,9%. Рост рынка продолжается уже 19-й месяц подряд. За ноябрь было реализовано 128 961 новый автомобиль. С начала года объем продаж составил 1,22 млн машин, что на 26,2% больше, чем за январь - ноябрь 2022-го.

В марочном рейтинге по итогам 11 месяцев 2023 года первые два места остаются неизменными: на первом находится Nissan (216 542 шт.; +48,4%), на втором - Chevrolet (154 585 шт.; +12,1%). Замыкает подиум Volkswagen (102 538 шт.; +33,3%). Лучшую динамику в ТОП-10 демонстрирует Mazda (+67,2%), а худшую - Kia (+4,6%).

Что касается моделей, то бестселлером на рынке страны является Nissan Versa, за которым следует Nissan NP300.

По материалам focus2move