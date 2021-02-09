Тест-Драйв 7D: Hyundai Palisade

Это напрашивалось и этого нельзя было избежать: тест флагмана марки, «Палисада», проходил, в том числе, в Вологде. Впрочем, не будем забывать, что своим названием автомобиль обязан, как и другие кроссоверы «Хёндэ», американскому курортному городку. Оценим совпадение и споём про сад со скамьей у ворот в рамках фирменного теста 7D.

Одна из самых известных композиций «Песняров» была создана за 20 лет до всесоюзной премьеры. «Палисад» тоже родился не вчера, и на наш рынок выходит спустя год после дебюта а США, где, собственно, и находится его тёзка. Кстати, изначально палисад – это забор, а происходит слово из латыни. Самый большой кроссовер «Хёндэ» не продается в Европе, а вот нам будет в самый раз, сменяя «Гранд Санта Фе». Семь мест, никакой рамы (а значит в салоне, не поджатом мощными балками, будет свободно), полный привод, два мотора в 200 и 250 сил и цена между 3 и 4 миллионами. Надо сказать, что машины его габаритов и вместимости, заменившие собой минивэны, присутствуют в основном в престижном классе. А из более-менее массового сегмента ближайших конкурентов вынесло кризисом (или собственным нежеланием работать в России): нет у нас больше «Форда-Эксплорер», покидает Россию «Хонда-Пилот». Даже «Фольксваген», который в России был, есть и будет, остался пока без «Терамонта»: старые машины кончились, рестайлинговых пока нет. В общем, вы понимаете, что с конкурентами, которые нужны нам и на рынке, и в фирменном тесте 7D, всё складывается непросто и придется идти на некоторые допущения. Пусть машины, которые я предлагаю «Палисаду» в виртуальные соперники, не совсем совпадают по технической составляющей, но по духу и, главное, по цене вполне ему подходят. Если вам нужен большой кроссовер до 4 млн рублей, вы непременно обратите на них внимание.

Итак, тестовый «Палисад» представлен в самой дорогой комплектации «Космос» с двумя капитанскими креслами во втором ряду, 200-сильным дизелем и полным набором электронных ассистентов. «Киа-Мохав», хотя и построен на раме и предполагает серьезные качества вне дорог, в силу цены, 7-местного салона и дизельного мотора – единственного, но более мощного – будет соперником №1. «Мазда СХ-9», пожалуй, чуть скромнее оснащена, зато она даже больше, чем «Палисад» и тоже мощнее. При этом опять-таки близка по цене, по вместимости и по идеологии. Вся троица предназначена, в первую очередь, для американского рынка: просторы, хайвеи, большие гаражи все такое. Как и у нас, в какой-то степени. Посмотрим, как на фоне конкурентов выгладит новичок, оценим его по регламенту 7D плюсами (если лучше одноклассников), минусами или оставим в нулях.

Удивительно, как такой крупный автомобиль (длина без двадцати пять!) удалось сделать столь пропорциональным. Он совсем не подавляет, не слишком выделяется в потоке, не выглядит акселератом. Правда, для кого-то это может быть недостатком… Но это скорее не к дизайну, а к амбициям вопрос. Впрочем, все непременные атрибуты Большой Машины здесь присутствуют: и решетка - во всю ширь, и многоэтажная светотехника, и 20-дюймовые катки.

Внутри без неожиданностей, если не считать таковыми отсутствие кочерги под рулем или большого селектора на тоннеле. Конструкторы и дизайнеры упражняются теперь с тумблерами и кнопками (один вопрос – почему бы не расположить кнопку D впереди, а R позади среднего положения N?). Рядом – тоже пока не вполне привычный переключатель режимов работы трансмиссии, причем на одну шайбу выведены и дорожные, и внедорожные режимы.

Отделка нескольких цветов, большой монитор, вытекающий из основной панели приборов – всё в меру ново, вполне удобно, достаточно серьезно. Может быть, как раз серьезности здесь избыток, и «Палисаду» и снаружи, и внутри немного не хватает «Эскелейда» с его эпатажем. Тут страшно переборщить, конечно… Ровный и равномерный, пропорциональный и симпатичный «Палисад» я так и не смог запомнить, схватить одним взглядом. Вроде, все нормально, но не более того. А потому в первой категории обойдемся без плюсов (жаль), зато и без минусов.

1000 тестовых километров досталась мне с «Палисадом», причем большая их часть - намного больше половины – по таким дорогам, где грех было не воспользоваться адаптивным круиз-контролем (отличный!) и ассистентом полосы. А что, надо готовиться к автономным автомобилям и проверять, насколько они готовы к нам!

Очень недурно работают системы комплекса «Смарт Сенс», причем я наконец разобрался, зачем нужны LKA и LFA. Тоже непонятно с первого раза? Сейчас! Первый ассистент удерживает машину в полосе движения, ориентируясь на разметку по краям. Второй – высчитывает середину полосы и строго (насколько может) держится в ней. На практике это означает, что в первом случае машина сама выправляется чуть позже и чуть резче; зато во втором идет как по ниточке, но при этом руль все время «живет» под вашими руками, поворачиваясь по своей воле на пару-другую градусов. Поэтому мне первый ассистент показался удобней, хотя второй, безусловно, точнее. Еще бы руки на баранке не держать… но это уже автопилот нужен полноценный. И мощности, и момента мотору вполне хватает, чтобы держать довольно высокую скорость и без опаски выходить на обгоны. Тяги хватает всегда и везде, и хотя некоторые коллеги говорили обратное – никак не могу с ними согласиться. Попробовав режим «Спорт» и «Эко», я в итоге остановился на обычном «Комфорте» — вспоминаю математическую формулировку «необходимо и достаточно». Кстати, с бензиновым двигателем (3,5 л/250 л.с.) удобные режимы те же, разгон, может, чуть порезче. Время оценить автомобиль на трассе. Он и его одноклассники прямо созданы для дальних путешествий, причем большой компанией. Уверенное поведение на дороге, запас тяги, четкая работа электронных помощников (которые еще не у каждого конкурента есть) – мне хотелось ехать и дальше, и дольше этой тысячи километров. Жаль, маршрут в Питере кончился, надо пересесть на «Сапсан»… Между прочим, на «Палисаде» мне понравилось больше. Плюс ему за трассу ставлю с удовольствием.

Именно такое упражнение нам предложили исполнить на просторной и пустой (это важно!) площадке, глядя исключительно на центральный монитор, куда транслировали картинку наружные камеры. Удалось. Со второго раза. И последние воротца я преодолел почему-то поперек. Но как бы то ни было – и обзор, и маневренность у «Палисада» не вызывают нареканий. Радиус поворота меньше 6 метров у такого большого автомобиля и всего 2,87 оборота руля от упора до упора – это удобно на парковке!

Правда, следующее упражнение наш кроссовер провалил: сдавая назад, не стал сам тормозить перед следующим поперечным курсом автомобилем. Знаете, это такая засада больших парковок у торговых комплексов. И вроде бы «Палисад» не должен в нее попасть, но… что-то не сработало. Укрепив меня в мысли, что все эти ассистенты нуждаются в вашем присмотре и полностью полагаться на них не стоит. Иных замечаний в городе большой «Хёндэ» не получил. Все примерно в рамках ожиданий. Конечно, с поправкой на то, что полноразмерный кроссовер – вообще машина не для плотной застройки. Но в принципе в ней и жить, и ездить можно. Большая машина – это не только простор, это еще и не самый удобный вход-выход. Сколько порогов я протер штанинами – не сосчитать. Но «палисадовские» проемы в их число не попали. Они так надежно, так плотно прикрыты дверными панелями, что остаются чистыми даже на очень грязной дороге. Проверено собственными джинсами! Итог раунда – ничья, соперники с учетом некоторых нюансов примерно равны.

Рамный «Мохав» теоретически должен больше понравиться любителям бездорожья, хотя штурмуют его не рамой. Не будем придираться, у него и просвет, и раздаточная коробка, и привод… Впрочем, новомодные режимы у «Палисада» — песок, грязь, снег – тоже позволяют покидать дорогу. Да и просвет 203 мм (его немного сократит мощная защита мотора, если вы закажете ее дилеру) намекает, что на проселке автомобиль не спасует.

Кстати, в нашей виртуальной троице тот самый «Мохав» — скорее исключение, ведь «Мазда» тоже типичный кроссовер, предназначенный для шоссе и улиц и только иногда – для вылазок с дороги. И все же, такие машины принято как-то уж совсем рано списывать со счетов. Не бойтесь! Аккуратно, полегоньку можно ехать и без дороги, но помните – машина тяжелая, трактор далеко, трос непрочен… Берегите проушины! В общем, обойдемся здесь без плюса для «Палисада», но и минуса он ни в коем случае не заслуживает.

В подзаголовке – посадочная формула «Палисада», который всегда предлагает три ряда сидений, при этом последний ряд – формально трехместный, судя по ремням и подголовникам, так что восемь человек в машину поместятся. Но реально на третьем ряду сидеть надо максимум вдвоем, тогда там достаточно просторно, чтобы не просто вытерпеть, а насладиться дальней дорогой. В которой вы не будете чувствовать себя в изоляции: можно спокойно общаться с первым рядом благодаря штатным микрофонам и динамикам, которые будут усиливать звук.

Второй ряд – лучшее место в этой машине, особенно в комплектации «Космос». Пока только в ней предлагают вместо трехместного дивана два отдельно стоящих кресла, и как же это удобно! Все-таки «Палисад» не автобус, поэтому максимальной вместимости я предпочту максимальный комфорт, который как и раз и достигается в такой конфигурации. Вентиляцию и подогрев кресел дополним подлокотниками, собственным пультом микроклимата, новыми дефлекторами на потолке, дающими либо рассеянный, либо плотный поток, и бесчисленными подстаканниками. Впрочем, почему бесчисленными? По всей машине их ровно дюжина. И семь портов USB.

Вернемся на минутку на третий ряд и оценим еще одно достоинство «капитанских» кресел. Проход между ними, само собой, позволяет легко и просто пройти назад, а еще теперь становится ясно, зачем на третьем ряду именно три места. Чтобы сидеть… одному! Вытянуть ноги в проход, опереться на центральный подголовник… замечательно! Пожалуй, единственный вопрос к инженерам «Хёндэ»: а почему здесь три крепления для детских кресел «Изофикс»? С точки зрения количества их хватает, но ради удобства установки детского кресла эти скобы хорошо бы иметь и справа, и слева на третьем ряду (сейчас с одной стороны). К багажнику никаких вопросов. При разложенном третьем ряде он невелик, 311 л, но для сумок-портфелей хватит. Нужно больше — нажимайте кнопку тут же, в грузовом отсеке, и наблюдайте, как «падают» половинки заднего ряда, освобождая объем в 704 л. Сложенный второй ряд позволит перевезти… хочется написать – слона. В общем, даже на фоне больших конкурентов не просто просторный, а очень удобный и функциональный «Палисад» заслуживает твердого плюса.

Даже по официальным данным «Палисад» отличается очень хорошей экономичностью, потребляя 7,3 литра на сотню - на 1,5-2,5 литра меньше конкурентов (сравниваем расход с смешанном цикле). Конечно, ведь «Маздда» питается бензином (8,9), а дизель «Мохава» намного больше (9,9). Эти данные проверим нашим стандартным заездом. Напомню, я стараюсь на тестовых машинах проехать не менее 100 км со скоростью от 80 км/ч. Трасса М-8 «Холмогоры» на некотором удалении от столицы позволила даже несколько увеличить скорость, тем более что поддерживал я ее не сам, а доверился адаптивному круиз-контролю. На фото – полученные данные, 6,6 л/100 км. (Просто для справки: повторил эксперимент на машине с бензиновым мотором: 8,9 л/100 км).

Результат прекрасный, неудивительно, что именно дизельной версии маркетологи прочат самое светлое будущее на российском рынке. У нас ведь чем кроссовер дороже – тем больше доля дизель-моторов, и очень здорово, что «Палисад» предлагает выбор. Остается посчитать, на сколько хватит 71-литрового бака. Если ехать в «моем» режиме и в «моем» направлении – больше, чем на 1000 км. Почти до Архангельска. Конечно, это однозначно его достоинство, которое стоит отметить плюсом.

Как мы уже выяснили в самом начале теста, конкурентов в сегменте полноразмерных 7-местных кроссоверов немного. И в этом отношении новичок «Палисад» имеет все шансы занять свободные места – на рынке и в сердцах покупателей. Его цена — от 3 199 000 до 3 879 000 рублей, на выбор предлагают два мотора, 4 комплектации, 10 исполнений. У конкурентов ряды куда как более узкие, у «Мохва» всего один двигатель (хотя и могучий), три позиции в прайсе от 3 299 900 до 3 759 900. У просторной «Мазды» тоже один мотор, а цена от 3 018 000 до 3 663 000 рублей. Хорошее предложение, но… «Палисад» козыряет обилием вариантов.

К тому же, его прайс будет в дальнейшем еще расширен, например, предложением «капитанских» сидений в других исполнениях. Единственное, чего ему не хватает, чтобы конкурировать и в более дорогом классе – это, например, еще более мощного мотора, литра на четыре и сил на четыреста. Он не для покупки, он для хвастовства будет полезен… Впрочем, и без него спрос на машины сейчас такой, что «Палисад» (и не только его) придется ждать. Даже объявленная, чрезвычайно интересная схема продаж напрямую через интернет бессильна: пишу эти строки и смотрю на сайт «Хёндэ», где для покупки онлайн доступны сейчас только «Сонаты». Это недостаток торговли и достоинство заранее оцененного «Палисада»: на фоне (и, отчасти, в отсутствии) конкурентов за широкую гамму и приятные цены ему полагается еще один, финальный плюс. Надо им пользоваться!