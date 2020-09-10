Тест-Драйв 7D: KIA K5

По привычке считая «Киа-Оптиму» начинающей моделью, я даже удивился, что пришла пора знакомиться с ее сменщиком. Современная, яркая «Оптима» еще слишком молода, чтобы уступать дорогу… Так думаешь, пока не увидишь «Ка-пять».

Выстроившиеся в ряд белые и синие (новый, специально для К5 выбранный оттенок) машины не оставляли равнодушными ни журналистов, ни прохожих. Хороши! Даже захотелось согласиться с пояснениями маркетологов, что это уже не просто оптимальное предложение, а прямо-таки лучшее, потому имя уступило место буквенно-цифровому индексу. И «Оптима» последовала за «Маджентисом» и «Опирусом», а К5 продолжила линейку К900 и, например, К2, как называют «Рио» в Китае. Будут ли переименованы другие модели на российском рынке – покажет как раз пример этого новейшего седана. К5 приглашается на 7D – напомню, это формат теста, когда главному герою подбираются виртуальные соперники, максимально близкие по классу, технике, цене, а сравнение ведется по семи категориям-ситуациям. Если новинка выше среднего уровня – получает плюс, ниже – минус; точное попадание в середину фиксируем нулем. В конце подведем итог, а пока соберем нашу теплую компанию. Синий «Киа-К5», ключи (вернее, пульт-брелок) от которого я держу в руке, оснащен новым мотором 2,5 л и представлен в максимальной комплектации (см. таблицу ниже). В соперники ему приглашаем, разумеется, «Камри», ведь именно с этой «Тойотой» боролась за рынок еще «Оптима», и надо сказать, успешно: второе место по продажам в классе. Японский автомобиль выбираем в исполнении «Престиж», близком, но все-таки не самом богатом, иначе и по цене, и по мощности выскочим за рамки корректного сравнения.

Кто еще готов посоперничать за место в корпоративных гаражах, за звание семейного седана и за рынок такси? Ближайший родственник К5, построенная на той же платформе «Соната» бодро стартовала в начале года и сумела выйти на третье место по продажам. Смотрите, вот такие они, «Волги» двадцать первого века.

Очень цельный облик у нового седана. Или все-таки лифтбека? Покатая крыша, приземистый силуэт намекают на необычный кузов, но нет, багажник открывается традиционно, по следам «Суперба» корейцы все-таки не пошли. Не хочется выделять отдельные детали, хотя и фары, и решетка, и выштамповки на кузове сами по себе заслуживают нескольких строк, но главное – все это складывается в единую картину. Очень и очень приятную глазу, так что даже на фоне прежней «Оптимы» сразу понимаешь, как далеко ушли дизайнеры во главе с Питером Шрайером всего за пять лет. И конечно, сравнение с конкурентами, тоже совсем не безликими, дает К5 первый плюс. Не спутаешь, не потеряешь в потоке, не усомнишься в свежести.

Автомобиль выглядит заметно круче среднестатистического такси, где служат многие «оптимы». Настолько круче, что задние фонари, загорающиеся ничем не примечательными габаритами и стоп-сигналами, даже разочаровывают. Здесь должна бежать какая-нибудь огненная лента, да еще под музыку… Забавно, что даже колеса, чтобы соответствовать всему остальному, обрели волею «Континенталя» вычурный рисунок на боковине. Под определенным углом кажется, что она рельефная.

Возможно, кому-то не достанет строгости в новом К5, или солидности. Я же приветствую яркость, а что касается престижа и ощущения «черной «Волги», всегда можно выбрать соответствующий цвет, вспомнить про самые большие габариты в классе и пройти сразу к задней дверце, бросив на ходу «в министерство, и побыстрее!».

Выбирая фон для панели приборов, я, разумеется, остановился на чем-то напоминающем пейзаж. В него прямо хочется скорее поехать! Небо, зелень… жаль, ничего зимнего не предлагают, сезон-то скоро.

Впрочем, зиму можно включить в динамиках, аудиосистема предлагает несколько фоновых звуков, от журчания воды до скрипа снега. Не спрашивайте, зачем. Модная фоновая подсветка 64 разных цветов тоже присутствует… и видите, что делает, вместо того чтобы ехать, мы выбираем между синим и красным светом откуда-то из-под центральной консоли! А вот не только красивая, но и полезная опция для панели приборов: вместо одного из круглых циферблатов сюда при включении соответствующего «поворотника» транслируется картинка с наружной камеры, расширяя поле зрения зеркала. Год назад хвалил за это «Сонату», теперь с удовольствием повторяю для К5: отличная идея!

Но довольно графики-электроники, мы ведь по трассе едем. Без огонька, но очень уверенно и, я бы сказал, напористо 194-сильный мотор с непосредственным впрыском топлива разгоняет автомобиль. С обгонами никаких проблем, особенно когда вы привыкнете и не будете вдавливать педаль газа в самый пол, заставляя коробку суетиться, а мотор голосить. Достаточно и половины хода, чтобы маневр вышел быстрым и безопасным. К5 хорошо и достойно едет, пишет повороты, набирает ход и тормозит, и вдруг ты себя ловишь на мысли, что седан сделан немного на вырост. Он вполне примет и более мощный мотор и будет ему соответствовать. Увы, доступный на «Оптиме» 245-сильный турбо теперь предлагают только для «Стингера». А я-то думал, К5 дальше от такси…

Седан предлагает стандартные (уже!) помощники водителя: адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Касательно последней я задался вопросом: зачем здесь дан выбор, как автомобиль будет следить за рядностью, по боковым линиям разметки или высчитывая середину полосы? Второе позволяет ехать намного точнее, машина меньше шарахается в широком ряду и, соответственно, меньше подруливает. Для чего тогда первый вариант, я так и не понял… В целом К5 на трассе не удивил. Хотя внешний вид поначалу и обещал обратное, прямо вжух, и полетел. А так – соответствие классу, без минусов и плюсов.

Это неминуемо: при таком прайс-листе, при таком салоне и таком предшественнике, доказавшем надежность, К5 попадет в таксопарки и к частным извозчикам. И вряд ли они будут разочарованы, в городе машине достаточно и мотора, даже младшего, и маневренности, и обзорности.

Штатный навигатор толково ведет по новым и не очень дорогам, при этом под новыми понимает трассы, сданные не ранее года назад. Увы, М-11 «Нева» знакома ему только фрагментарно. Общая беда штатных устройств, при всех достоинствах в виде быстродействия, простоты и эргономичности быстро отстающих от жизни. И да, быстрое развитие современных сервисов уже приучило нас, что пробки можно видеть и на мониторе штатной мультимедиа. А не только на смартфоне на присоске… Интересно, как автомобиль будет выглядеть в желтом цвете, пойдут ли ему шашечки? Во всем остальном к городу он готов, впрочем, как и его ближайшие одноклассники.

Для такой машины плохая дорога – это разбитый асфальт и лежачие полицейские. Дорожный просвет в 155 мм и довольно большие свесы заставят трижды подумать у поворота на грунтовку и в итоге аккуратно проехать мимо. Кстати, и к бордюрам причаливайте осторожно. Это относится ко всем подобным машинам, не только К5 надо беречь!

При этом подвеска вполне четко отрабатывает неровности и не боится выбоин. Конечно, как на «Рио» по разбитому асфальту не полетишь, но и сбавлять скорость до нуля необязательно, машина в меру сил сохранит и комфорт, и направление, и себя в целости. Сверим счет. Пока К5 идет точно по стандартам класса.

Почему-то у машин американского рынка есть такая общая черта: спинки задних сидений можно сложить, только потянув ручку в багажнике. То ли американцы возят в салоне лишь длинномеры, то ли просто не подозревают, что через боковую дверь грузить поклажу часто удобней… Но придется прогуляться к багажнику и дернуть за две рукоятки, если штатных 510 л вам мало и вы хотите увеличить объем для груза.

Зато переднее правое сиденье можно трансформировать в нечто вроде шезлонга, причем поскольку рукоятки продублированы на боковой стороне спинки, управление доступно, в том числе, заднему пассажиру. Он его и сложить может, максимально увеличив себе жизненное пространство. Проехавшись сзади, ничего сверхъестественного для себя не открыл. Места много, подогрев имеется, пара разъемов USB присутствует… Вот только над головой среднего пассажира потолок отформован под привод люка, так что высоким лучше здесь не садиться.

Экраны, электрические регулировки кресел второго ряда и отдельный климат-контроль оставим машинам классом выше. Здесь таких опций нет, и К5 вновь показывает, что точно отвечает стандартам, принятым в сегменте.

Открыв лючок бензобака, увидел требование 91+ и хотел по привычке похвалить машину и ее создателей за лояльность к самому популярному топливу. Но хвалить – так уж всех, ибо соперники К5 по этому тесту тоже готовы пить наш «девяносто второй». А сказать спасибо стоит вновь рынку США, где такое топливо в ходу, в отличие от многих стран Европы. Собственно, и про сами полноразмерные седаны можно сказать ровно то же самое.

Как бы там ни было, при разнице в цене на 10-12% разрешение на 92-й бензин – это благо. Тем более, что возможный рост аппетита по сравнению с 95-м, на который так любят ссылаться сторонники высокого октана, вряд ли достигнет тех же 10%, если только не топтать специально правую педаль. 60-литровый бак позволяет при езде в относительно спокойном режиме не думать о заправках от Москвы до Питера. В отношении топлива и бензобаков соперники проявляют редкое единодушие. А значит, на старте финального раунда счет не меняется, К5 вступает в него с одним плюсом.

…стоит новый седан в стартовом исполнении по сравнению с моделью, которую он меняет, то есть с «Оптимой». И сегодня, когда курс рубля ползет куда-то за грань разумного, такое достоинство трудно переоценить. Два мотора, 2,0 л/150 л.с. и новый 2,5 л/194 л.с., семь комплектаций и десять позиций в официальном прайс-листе от 1 489 900 до 2 199 900. В «Киа» всегда умели сделать хорошее предложение, от которого трудно отказаться.

Правда, ближайшая родственница «Соната» стоит похоже – от 1 549 000 до 2 099 000 – но сил у нее в максимальном варианте поменьше, «всего» 180. «Тойота» предсказуемо дороже, от 1 718 000 до 2 690 000, зато в самом дорогом исполнении у нее есть третий мотор, который развивает 250 сил, а еще всякие приятности для задних пассажиров, вроде электрических регулировок, собственного климат-контроля и управления мульти-медиа. К5 выглядит и стоит на дороге так, что я не могу еще раз не пожалеть о прекрасном 245-сильном турбомоторе «Оптимы». Хотите больше «лошадей» и драйва, берите «Стингер», говорят маркетологи. Но пример «Камри» и того же К5 в США, где доступны более мощные агрегаты, показывают: бизнес-седану такой табун тоже не помешает. В общем, жаль, что корейская компания не замахнулась на большее и по примеру «Тойоты», «Мазды», «Шкоды» не предложила для К5 что-нибудь хорошо за двести. А то и двести пятьдесят. На изначальный плюс за сладкую цену накладывается минус за чрезмерную осторожность, когда про машину, в числе прочего, можно сказать и так: выглядит лучше, чем едет. Сами решите, это похвала дизайнерам или упрек маркетологам.