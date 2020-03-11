Тест-Драйв 7D: Skoda Karoq

Ему как никому другому подходит определение долгожданный. «Карок» справил премьеру в Европе в 2017-м, его предшественник «Йети» уже давно покинул российский рынок, и вот наконец автомобиль в декабре добрался до нижегородского конвейера, в феврале до дилеров, а теперь мы приветствуем его на фирменном тесте формата 7D.

По новой «шкодовской» традиции имя «Карок» родом с Аляски, точнее – с острова Кадьяк. Первая часть на местном наречии означает автомобиль (как неожиданно!), вторая – стрелу. Посмотрите на эмблему марки, и найдете крестины весьма логичными. Хотя «снежного человека» мне немного жалко – опять канул в мифологию. «Карок» по возрасту, технике и размерам – младший брат «Кодиака». При этом, в соответствии с политикой марки, он удачно (а может, и нет – посмотрим по ходу теста) попадает между классами, будучи меньше кроссоверов сегмента С («Спортидж», «Тигуан», RAV4), но немного крупнее класса В («Крета», «Каптюр», ASX). У нас на тесте – переднеприводная (других пока нет) и самая полная (из двух) комплектация «Стайл», дооснащенная всеми возможными пакетами опций, включая электронные помощники, обогревы и кое-какие электроприводы, суммарной ценой почти 1,8 млн рублей.

Похожей политики в отношении классов придерживается и «Ниссан», так что первый конкурент находится очень просто. Это, конечно, «Кашкай», на единоличное лидерство которого в данном сегменте и намерен посягнуть чех. «Ниссан» удается подобрать очень похожий, заметное отличие – в объеме двигателя. Кстати, «Кашкай» продается в основном в моноприводном исполнении, так что и тут равенство возможностей. По регламенту семимерного теста нужен еще один конкурент, и вот тут прямо беда. Соперники или мельче, или дороже, поэтому придется в данном случае пригласить в компанию совсем свежий автомобиль, благо, его тест тоже уже состоялся. Это новейший «Киа-Селтос» — по цифрам машина очень близка (все нащупали «прореху» в сегментах, всем хочется разделить успех «Кашкая»), но двигатель 2-литровый, комплектация чуть проще в деталях, например, климат-контроль однозонный, зато, внимание, здесь полный привод! Иной трансмиссии дорогие «селтосы» не предполагают. Не будем делать скидок, это же тест: посмотрим, сколько плюсов и минусов заработает «Карок» на фоне соперников, один из которых многоопытный, а другой многообещающий. Подробности о них в таблице: посмотрите, как сошлись цены, даже доплата за красивую окраску (двойную у «Селтоса») одинаковая, по 20 тысяч.

* базовая цена плюс пакеты опций: 1 673 000 + 102 700

Эра необычайно оригинальных и самобытных «Румстера» и «Йети» прошла: дизайн «Карока» поверен «Фольксвагеном» и проверен «Кодиаком». Симпатично, в меру строго, наверняка не на один год… но чтобы отличить грани, обводы и оформление двух вседорожников «Шкоды», потребуется поставить их рядом. С другими марками, правда, не спутаешь, хотя и здесь автомобильная мода начинает раздражать повторами, например, разрядкой в написании имени на задней двери: S K O D A. Кто был первый, «Вольво»? Или «Опель»? И главное, когда?

В общем, ладный, пропорциональный автомобиль, но не из тех, чьи оформительские решения будешь вспоминать. Это не хорошо, не плохо, это… как у большинства. Впрочем, у «Шкоды» есть очень красивый и оригинальный зелено-болотный металлик. Зато внутри простой гений, Simply Clever, недвусмысленно показывает, в какой именно автомобиль ты сел. Не устаю восхищаться универсальными подстаканниками с фигурным дном: стандартная пластиковая бутылка в таких не крутится, а значит, ее можно открыть одной правой. Почему никто этого не придумал раньше? Изучим салон. Держатели планшетов, парковочных талонов, мусорные пакеты, емкости всех калибров, фонарик и даже разъемы USB-C, которые, не успеешь оглянуться, будут превалировать во всей технике… К этому «Шкода» готова; впрочем, чтобы ваш прошлогодний смартфон не остался без пищи, на заднем ряду есть традиционный USB, дополненный, на всякий случай, розеткой на 230 В. Ну, и такое приятное излишество, как электропривод пятой двери. Впрочем, почему излишество? По грязной московской зиме очень практичное решение…

При этом регулировки сидений механические. Разумно, хотя поначалу на фоне довольно богатого оборудования удивляет. На фоне таких приятных штук не хочется называть салон скучным. В нем просто все, как всегда: удобно, практично, без лишней яркости. Она действительно бывает лишней, когда пользуешься каждый день. Куда ценнее, что кнопки именно те и именно там, где ждешь. И что с ненавистными (допустим, только мне) сенсорными переключателями чехи поступили единственно верным способом: не пустили их дальше 6,5-дюймового экрана мультимедиа. Опять же, все необходимое классу оборудование здесь есть – отмечу двухзонный климат-контроль с функцией очистки воздуха.

И еще автомобиль порадует совершенно выпендрежной световой проекцией из-под открытой передней двери…

В общем, машина, к которой привыкаешь сразу и надолго и уже почти любишь… Не за что, а потому что. Первый плюс в адрес «Карока», настоящей «Шкоды», простой и гениальной.

Едет, как должно. В принципе, этим можно было бы ограничиться, если бы все машины умели ездить так же. Но нет, редкий автомобиль вызывает желание просто прокатиться, просто еще полчаса провести за рулем. Именно «Шкода» была моим первым автомобилем, на котором я намеренно удлинял путь домой – ради лишних 5-10 км по хорошей дороге. Она как будто прилипала к асфальту с ростом скорости! «Карок» такой же, разгоняться, рулить, держать темп на нем одно удовольствие.

«Карок», сделанный в России, отличается от собратьев своим автоматом: переднеприводную версию с мотором 1,4 л оснащают 8-ступенчатым гидромеханическим «Айсином». Да, это не так изысканно, как DSG (будет с полным приводом) и не так модно, как вариатор, зато уверенно и надежно – по крайней мере, именно такой имидж у классических автоматов. «Маленького» мотора с турбонаддувом вполне хватает и для уверенного обгона, и для приятного подхвата, и для легкого отклика на педаль газа во всех (ну, почти) мыслимых ситуациях. Ей-богу, он готов дать фору своим 2-литровым соперникам по тесту! Ничего удивительного: крутящий момент больше на четверть, и его максимум достигается на меньших оборотах и длится дольше.

Адаптивный круиз-контроль, ассистент полосы, несколько размашисто «цепляющийся» в зависимости от поворота то к правой, то к левой линии разметки – это уже почти норма и есть у двух главных конкурентов тоже. Отмечу «Карок» в этой категории еще одним плюсом – за легкость и приемистость; за то, что на нем хочется не только ездить, но и кататься.

Что бы вы не понимали под определением «городской кроссовер», в «Кароке» найдете полное соответствие. Передний привод, высокая посадка и хороший обзор, бодрый старт со светофоров, отличная маневренность (радиус разворот всего 5,1 м по следу колеса) и некое количество электронных помощников.

Правда, здесь нет камер заднего вида, а парковочный ассистент в данном случае едва является полноценной альтернативой. Работает толково, но как все подобные устройства, небыстро, вызывая желание перехватить управление. Перехватили? Крутите головой, зеркала и датчики вам в помощь! Штатной навигации в данном исполнении мультимедиа нет, поэтому на незнакомом маршруте подключайте смартфон. Или ждите комплекс «Болеро», который появится, очевидно, вместе с полным приводом. Там и экран побольше (9 дюймов против нынешних 6,5), и возможности побогаче.

В итоге, в городе автомобиль не удивил, не заслужив ни плюсов, ни минусов на фоне соперников. Что-то поинтереснее, чего-то не хватает, а в общем счет в этом раунде нулевой.

Когда меня спрашивают «ну, зачем тебе полный привод?» я каждый раз вспоминаю замечательную «Октавию Скаут», которая по раскисшей грунтовке доставила все мое семейство в калужскую деревню. Вся в земле, в засохших брызгах, где в колее, где на брюхе, но проползла куда надо! От первых «кароков» ждать таких подвигов не приходится… но справедливости ради, если к вашей даче ведет дорога с покрытием, а двор зимой добросовестно (или хоть как-то) чистят, вы тоже вправе задать такой вопрос (не мне, а себе) и разумно выбрать машину 4х2. Так и делают большинство покупателей «Кашкая», правда, японец предлагает больший дорожный просвет: 200 м. У «Карока» заявлено всего 160 мм – легковой автомобиль, не более. Да, свесы невелики, да, есть электронная блокировка межколесного дифференциала, в активе также тяговитый мотор и толковый «автомат», но переднеприводная машина предполагает, что под колесами будет не проселок, не грунтовка, а твердое покрытие.

В этой номинации плюс должен получить полноприводный (за такую же цену) «Селтос», но не он наш герой. «Карок», с учетом популярности главного соперника, моноприводного, «Ниссана» остается при своих – ни минусов, ни плюсов на плохой дороге не получает.

Первое: здесь очень хорошие, удобные сиденья. Впрочем, от марки, входящей в орбиту «Фольксвагена», другого и не ждешь. Четверо сядут с удобством; пятый потеснит их на сложенном подлокотнике: в тесноте, да не в обиде.

Второе: здесь необыкновенно много места сзади. От кроссовера класса С (а «Карок», напомню, даже чуть меньше) никак не ждешь, что сам за собой сядешь нога на ногу. Это справедливо при росте до 175 см – выдающийся результат. Не рост, а простор. Третье: 500 л багажного отсека спроектированы с толком и любовью, багажник правильной формы, с крючками, сетками, карманами и практичной тонкой докаткой под полом. Увезти можно… всё.

Четвертое: пятая дверь с электроприводом. Пятое: задние сиденья легко и удобно можно сложить из багажника. А можно – со стороны салона. С общем, единственное, что мешает мне поставить сразу два плюса в этой категории (а регламент 7D позволяет это сделать – при действительно выдающихся достоинствах и единожды за тест), так это отказ на российских машинах от сидений «Вариофлекс», которые не только легко трансформируются, но и двигаются вперед-назад, освобождая дополнительное место багажу или пассажирам. В общем, почти «Кодиак», по субъективным ощущениям от вместимости. По ним же – твердый плюс в копилку.

Расход топлива у малолитражного мотора оказался предсказуемо низким. Начинали мы тестовый маршрут в загруженном Амстердаме, из которого выехали с результатом 12 л/100 км. Это несмотря на функцию «старт-стоп», зачем-то сохраненную для российских машин. Собственно, понятно, зачем: чтобы расход в пробках не был слишком высоким. Но учитывая наш климат, требующий зимой постоянной работы печки и вообще нелюбовь к тому, что «оно само глохнет», главным достоинством «старт-стопа» считаю кнопку отключения. Потом были местные небыстрые дорожки, после которых расход упал до 9 литров на сотню. Наконец, финальный участок автомагистрали (держали 110-120 км/ч) привел нас к итоговым 8,1 л/100 км. Очень недурно!

И все было бы совсем хорошо, если бы не наклейка на лючке бензобака с указанием предписанного топлива: крупные цифры «98» и помельче «95». Помилуйте, девяносто восьмой?! Вы цены видели? Высокофорсированный мотор, современные технологии… Все понимаю, но почему-то корейцы разрешают кормить схожие двигатели нашим 92-м. Так что экономичность хороша (см. также данные ниже), бак достаточен (50 л), но учитывая предписанное топливо, плюса автомобиль не заслуживает. А жаль.

Если кому-то цена «Карока» показалась завышенной, то рекомендую посмотреть еще разок на конкурентов. Нормальный, нестрашный прайс… который сегодня включает всего две позиции: 1 499 000 и 1 673 000 рублей за машины в двух комплектациях. И хотя их можно дооснастить опциями, как отдельными, так и собранными в пакеты, факт остается фактом: гаммы как таковой нет. Для сравнения: у «Кашкая» более 30 исполнений, включая разные моторы, коробки, трансмиссии.

Да, нам обещан второй мотор 1,6 л/110 л.с., два типа привода, четыре (!) коробки, дополнительные комплектации – но, как сказано в релизе, «во второй половине 2020 года». Вот тогда и можно вернуться к оценке, исправить тот минус, который автомобиль обидно, но заслуженно получает в финале. Понимаю, что вывод на рынок требует осторожности… но скудость вариантов может отпугнуть клиентов. К кому они отправятся, легко понять, вспомнив наших виртуальных конкурентов.