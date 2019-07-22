Тест-Драйв 7D: Тoyota RAV4

Автомобиль пятого поколения – он во всем новый, он другой, уверяют представители компании. Что же, у нас есть возможность проверить их слова! На нашем фирменном тесте 7D – самый популярный в мире кроссовер «Тойота». С самыми новыми двигателями и коробками.

Говорят, что несколько лет назад глава «Тойоты» господин Акио Тойода провозгласил: «Хватит делать скучные машины!» Давно пора было, если честно… Для самого известного японского бренда это стало почти революцией. И вот до России доехал новый кроссовер RAV4, с годовым опозданием, зато все машины у нас – российской сборки. В ожидании новой модели поклонники марки чуть затаились, и вперед по продажам вырвались конкуренты, такие как «Киа-Спортидж» и «Фольксваген-Тигуан». Так что для японцев теперь амбициозная задача — вернуть утраченную позицию № 1 в сегменте. RAV4 пятого поколения предлагается у нас с двумя новыми бензиновыми атмосферными моторами (2,0 л или 2,5 л), двумя типами коробок (вариатор или 8-ступенчатый автомат), передним или полным приводом.

В качестве конкурентов я решил взять два других японских кроссовера, популярных у нас и в мире, которые практически точно совпадают с RAV4 по своим техническим параметрам. Все машины полноприводные, комплектации — близкие к максимальным.

Дизайн, понятное дело, вещь субъективная, но по поводу нового RAV4 в Интернете идет настоящая битва, причем поляризация мнений такая, что просто искры летят! Одни считают, что облик машины – просто потрясающий; другие – что это самое большое разочарование… Но равнодушных практически нет, и для японской компании это уже победа. Как считают в «Тойоте», теперь по своему дизайну RAV4 стоит ближе к культовым внедорожникам Land Cruiser, чем к обычным городским кроссоверам. Особенно, если посмотреть в профиль. RAV4 пятого поколения наконец-то обрел агрессивные черты, и рубленые линии ему к лицу. То есть теперь это действительно ОН! Самец! А еще срабатывает оптическая иллюзия, и кажется, что автомобиль сильно раздался в габаритах. Ничего подобного! Наоборот, в длину он стал короче на 5 мм, а высота осталась прежней. И только база прибавила 30 мм, за что задние пассажиры скажут спасибо. Дорожный просвет тоже остался прежним; он зависит от размера колес и варьируется в пределах 195 – 200 мм. Кстати, впервые на «рафик» ставят колеса диаметром до 19 дюймов.

Салон, хотя совершенно новый, но сразу кажется привычным и никаких особенных чувств не вызывает. Да, все просто, понятно и удобно; очень понравились материалы отделки, их качество и фактура. А колесики управления климатом и аудиосистемой, внутренняя поверхность дверных ручек отделаны очень приятным на ощупь прорезиненным материалом. Пользоваться блоком управления мультимедийной системой удобно, хотя сама она совершенно обычная. У многих конкурентов посовременнее будет-то…

Обзорность с водительского места отличная — спасибо стойкам умеренной ширины и огромным наружным зеркалам. Устроиться с комфортом водителю и переднему пассажиру — нет проблем. А вот кому повезло, так это пассажирам заднего дивана, ведь ширина салона увеличилась на 40 мм, почти на 50 мм стало больше места для ног. Вроде не слишком много, но даже коллега ростом под 190 см сидел без стеснения. А еще сзади появились дефлекторы и пара USB-разъемов. Всего же в новом RAV4 семь розеток (две на 12V и пять USB), предусмотрена и беспроводная зарядка смартфона под передней панелью. Что еще из приятного — все стекла поднимаются и опускаются в одно касание. С моей точки зрения, автомобиль здорово похорошел и снаружи, и внутри, и назвать его скучным ни у кого язык не повернется. Поэтому считаю, что первый плюс он заслужил.

Оценить новый автомобиль во всей красе нам предстояло на дорогах Румынии. Причем все машины для теста были предусмотрительно обуты в зимние шины Nokian Hakkapeliitta, но в начале ноября в этой стране случилась очень теплая погода, до +17, и даже в горах Трансильвании было сухо и тепло. Вот не повезло… Но, несмотря на это, сразу стало понятно: ездового комфорта прибавилось.

Дороги в Румынии, честно говоря, не сахар (думаю, наши в целом получше будут). Так вот, при движении с нормальной скоростью даже на 19-дюймовых колесах поперечные стыки не замечаешь. На крупных ямах автомобиль, конечно, вздрагивает всем телом, но пробоев мы не зафиксировали ни разу. На небольшой скорости в салоне тише, чем в старой машине. Ветер слышен только после 120 км/ч, но дорог, где можно так разогнаться, в этой стране совсем немного. Единственное, что раздражало – при резком разгоне мотор с вариатором взвывают немилосердно, но, если эту парочку не насиловать постоянно, никаких проблем нет. У всех «рафиков» — полностью диодные фары, а в топ-версии «Престиж» они еще автоматически переключаются с дальнего на ближний и обратно. Удобно и безопасно! Адаптивный круиз-контроль на трассе работает хорошо, замечаний нет. За четыре дня я протестировал RAV4 с разными силовыми агрегатами. И мне, честно говоря, больше нравится характер двухлитровой машины. Связь между вариатором и мотором отличная, и автомобиль честно едет на свои 150 лошадей. Впрочем, конкуренты тут тоже подобрались сильнейшие, поэтому констатирую боевую ничью.

Машины этой модели в Европе продаются уже год, поэтому во время теста мы особенного внимания не привлекали. Зато в России новые автомобили пока заставляют водителей и пешеходов оборачиваться. Новинка, а цвета-то какие! Особенно новый «бирюзовый металлик» хорош. Что же до вождения в городе, так это без проблем: быстро разгоняться, резко тормозить и вписываться в любые повороты «рафик» умеет. В помощь не слишком опытному водителю – все возможные современные системы безопасности, а так же система кругового обзора. Не уверен, правда, что она будет эффективно работать в России – объективы камер ничем не защищены…

Ассистент парковки отсутствует в принципе, но я это недостатком считать оказываюсь. Система дорогая, поэтому у нас не слишком востребованная. А для начинающих парковщиков есть помощники – сенсоры и камера заднего обзора с динамической разметкой. Так что конкурентам RAV4 не уступает, но и решающего превосходства не демонстрирует. Счет остается прежним.

Организаторы построили маршрут тест-драйва так, что большая его часть пришлась на грунтовки разной степени убитости. И путешествие по таким дорогам, видимо, должно было убедить нас в том, что по части комфорта и внедорожных качеств новый RAV4 стал как минимум на голову выше предшественника. И это действительно так!

Подвеска позволяет держать высокий темп на грунтовке, обеспечивая сносный комфорт. Руль при этом не передает водителю профиль дороги, а энергоемкость подвески, безусловно, стала лучше — независимо от комплектации. В конструкцию вариатора японцы внедрили еще и шестеренчатую первую передачу. Она отвечает за резкий набор скорости и движение внатяг по бездорожью, а уже на более высоких скоростях в дело вступает ремень. В итоге силовая установка работает тише (обороты при прочих равных ниже), а еще, как обещают, увеличился ресурс коробки. И в целом у кроссовера появились настоящие внедорожные амбиции! У нового RAV4 — два типа полного привода. В базе – привычная по прошлой модели схема с многодисковой муфтой подключения задней оси. А топ-версии теперь оснащаются трансмиссией, лишенной заднего дифференциала: каждая полуось приводится своим пакетом фрикционов. Это дает возможность перераспределять тягу между задними колесами, и кроссовер куда увереннее чувствует себя на бездорожье.

Кстати, всем полноприводным версиям положена система Multi-Terrain Select – такая же, как на «Ленд Крузере». Поэтому с демонстрационным диагональным вывешиванием кроссовер с вариатором справляется просто играючи. А если включить режим «Камни и грязь», машина действительно смело и уверенно ползет по раскисшему грунту и запросто преодолевает броды средней глубины. Тут главное для водителя не заиграться и не полезть «поперек борозды», ведь RAV4 – продвинутый, но все-таки кроссовер. Хотя и с внедорожными способностями гораздо выше среднего, за что получает дополнительный плюс.

Объем багажника под шторку у «рафика» вполне приличный: 580 л. По сравнению с предшественником он вырос… на 3 л. Багажник при этом правильной формы, крышка, как и положено, открывается и закрывается с помощью электропривода. Для фальшпола предусмотрены два уровня, а рулонная шторка, если надо, укладывается в специальную нишу. Настил можно перевернуть ворсом вниз, если вдруг понадобится перевезти что-нибудь не слишком чистое.

А для перевозки крупных объектов спинку дивана можно разложить по частям почти вровень с полом. Жалко, что нет лючка для перевозки лыж. Впрочем, я же совсем не лыжник, зачем он мне? Так что никаких откровений в багажнике этого кроссовера вы не найдете, никаких революционных решений. Все, как и у конкурентов. По нулям.

Оба силовых агрегата у RAV4 – новые, из семейства Dynamic Force, атмосферные. Двухлитровый мотор в России сертифицирован под удобные для наших налоговых норм в 149 сил. И, что приятно, вполне себе (на законных основаниях!) довольствуется 92-м бензином. Это опять же радует! По итогам четырех дней теста автомобиль показал очень даже неплохой расход топлива – в среднем около 8 л на 100 км. У «Ниссана» расход будет побольше, но не стану придираться, а у «Хонды», если верить паспортным данным, даже меньше. Похвалить можно, придраться не к чему. А соперники тоже молодцы. Так что счет прежний.

Конечно же, новый RAV4 по всем статьям лучше своего предшественника. Но эти улучшения, судя по всему, дались недешево. За базовую версию с передним приводом, «механикой» и обычным кондиционером просят 1,76 млн рублей. Цена за машину предыдущего поколения начиналась с 1,62 млн. Нужен полный привод? Цена стартует с 2 087 000 рублей. Комплектация «Престиж» с продвинутой трансмиссией и другими благами обойдется как минимум в 2 290 000 рублей. Ну, а максимально оснащенный кроссовер стоит 2,7 млн. Недешево!

Если посмотреть на машины-одноклассники, локализованные в России, то в большинстве своем в сравнимых комплектациях они обойдутся дешевле. Правда, в каких-то случаях «тойота» может похвастать более богатым оснащением, и практически всегда – более серьезными внедорожными способностями. Так что и по этому показателю, считаю, счет равный.