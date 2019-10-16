Тест-Драйв 7D: Chery Tiggo 4

В семействе «Тигго» марки «Чери» – почти полный ряд, от «двойки» до «семерки». Пора развиваться теперь качественно, видимо, решили в Китае и предложили российским покупателям «четверку» с самыми современными агрегатами. Как она теперь выглядит на фоне именитых конкурентов – определим в нашем фирменном тесте 7D.

Небольшой, но стильный автомобиль, компания называет «смарт-кроссовером» (то есть умным); в КНР он пользуется огромным спросом, и в российском офисе его считают будущим бестселлером марки. Возможно, так и будет – уже первые месяцы продаж показали неплохой спрос, а с появлением модификации «Космо» интерес к модели сразу вырос.

Как и все «Чери» на нашем рынке, новичок – только с передним приводом. На нашем тесте – машина в максимальной комплектации «Космо», с современным наддувным мотором (1,5 л/147 л.с.). Одноклассников у «четверки» на нашем рынке немало (тест 7D подразумевает сравнение с машинами, близкими по цене, размерам и технике). Но я остановил свой выбор на двух моделях, нынешних бестселлерах рынка – это «Хендэ-Крета» и «Рено-Каптюр»; оба, естественно, с передним приводом (хотя есть и с полным). Но что важно, в отличие от тестового «Чери», соперники представлены здесь не в максимальных комплектациях. Иначе сравнение по цене сразу будет не в их пользу.

Этот кроссовер, надо сказать, внешне удался. Лично мне он нравится больше, чем другие модели компании. А что? Внешность у него – очень современная. И не удивительно: компания привлекла профессионалов самого высокого мирового уровня. Автор дизайна «Тигго 4», к примеру – Джеймс Хоуп, который до того работал в компаниях «Форд», «Даймлер-Крайслер», «Дженерал Моторс». Именно он рисовал «Зафиру» последнего поколения… Да и внутри автомобиль не разочарует никого, даже молодого игромана, жутко привередливого по поводу всякой современной электроники. Тут «четвертый» выступает в высшей, самой продвинутой лиге, ведь в арсенале – большой 9-дюймовый экран мультимедийной системы. Причем управлять функциями можно привычными касаниями пальцев, а можно жестами, помахивая рукой вверх-вниз. Взмах – и переключились аудиофайлы, музыка зазвучала громче, в салоне стало теплее… Правда, лично мне такая возможность показалась излишней (пальцами получается точнее, да и не обременительно вовсе), но в любом случае – прикольно!

И еще очень понравилась возможность управлять целым рядом функций с помощью часов-браслета. Не только открыть двери, но и запустить мотор, например. При этом часы и время показывают, и пульс водителя. Тоже круто! Я уже не говорю о таких банальных вещах, как то, что мультимедийная система моментально связывается со смартфоном и дублирует его показания на свой дисплей. И вообще, все модные инновационные решения работают отлично. А кресла водителя и переднего пассажира очень удобные, и даже регулируемый поясничный подпор есть. Да, руль регулируется только по высоте, но удобную позу выбрал очень быстро.

Да, чуть не забыл! У китайца – практически полностью оцинкованный кузов (с 5-летней гарантией), а так же полный электропакет (подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя). Сделано специально для нас: в комплектациях для Поднебесной ничего подобного не предусмотрено. Думаю, российский потребитель оценит такую щедрость… И в итоге, считаю, по совокупности достоинств «Tигго 4» заслуживает первый плюс. У конкурентов подобных наворотов или не предусмотрено вовсе, или они появляются только в высших комплектациях.

До недавнего времени «четверку» продавали в России с 2-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 122 л.с., с 5-ступенчатой «механикой» или бесступенчатым вариатором. Спрос был неплохим, но все-такие не взрывным. И тут появился 150-сильный «Космо»…

У этого автомобиля – совсем иной характер, от вальяжности не остается и следа, мотор активно подхватывает уже на низах, роботизированная коробка передач не отстает… На скоростной дороге – никаких проблем для обгона, а разгон до 100 км/ч, по моим ощущениям, занимает меньше 10 секунд (производитель почему-то тут данные не оглашает). При этом никакого ущерба для комфорта водителя и пассажиров! Говорят, к разработке платформы привлекали британских инженеров из JLR, и это чувствуется…

Но ведь и именитые конкуренты не спят, а по части ходовых характеристик – так и вовсе доки. Поэтому счет сохраняется.

Представители компании неоднократно во время презентации повторяли, что «Тигго 4» с его безальтернативным передним приводом позиционируется как городской кроссовер. И это совершеннейшая правда!

В городских условиях автомобиль смотрится очень органично; хороший обзор, небольшие габариты и бодрая разгонная динамика позволяют уверенно маневрировать в плотном транспортном потоке. Во всяком случае, в Алматы с ее броуновским уличным движением и серьезными пробками китайский кроссовер был точно в своей среде. Как и на узких улочках, где чувствуешь себя как в музее. Впрочем, то же можно сказать и о конкурентах. Счет остается прежним.

Подвеска у этого кроссовера традиционная («МакФерсон» спереди, многорычажная сзади), заявленный клиренс – 190 мм. Инженеры (английские и китайские) очень неплохо поработали, так что автомобиль глотает и разбитый асфальт, и ухабистую грунтовку. Но не больше! Однако организаторы тест-драйва почему-то решили сделать акцент на внедорожных качествах и отправили колонну «Тигго 4» в путешествие по каменистым горным дорогам Казахстана. А ведь полный привод для этой модели в принципе не предусмотрен! Экстремальный трип по дну Чарынского каньона и подъем на плато Ассы (2750 м над уровнем моря) прошел, к счастью, без эксцессов. Но и без радости для водителей – машинки было очень жалко!

В итоге коллеги единогласно решили, что это все-таки слишком серьезное испытание для городского кроссовера. Он справился, но… оценка без изменений.

Багажник объемом 340 л оформлен скромно, но аккуратно. Да, он поменьше, чем у «Креты» (400 л) и у «Каптюра» (387 л), но, если сложить задние сидения, то у всей троицы примерно равные результаты – в районе 1100 – 1200 л.

Впрочем, стоить ли мерить достоинства современного молодежного кроссовера, отталкиваясь от размера багажника? Набор для пикника помещается? Тогда все в порядке! И счет снова равный.

При ежедневной эксплуатации новый китайский кроссовер владельца явно не разорит. Его, например, вполне устроит 92-й бензин! И при этом на трассе «Тигго 4» не выбивается за 8 литров на «сотню». Но это уже норма для подобных автомобилей класса В+, так что счет – прежний.

Цена на базовую версию «Старт» сегодня стартует с 899 900 рублей. И это, видимо, одно из лучших предложений в классе! Причем даже в базе машина очень неплохо оснащена: присутствуют все электронные помощники водителя (ABS, противобуксовочная система, курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении, подъеме/спуске с горы и т.д.).

Да и цена за «Космо» – 1 189 900 рублей – тоже не пугает. Этот «Чери» очень неплохо смотрится не только на фоне кроссоверов других китайских марок, но и более именитых представителей. Однозначно «четверка» богаче конкурентов по уровню оснащения. Кроме полного комплекта систем безопасности, у китайца полно современных фишек типа камеры заднего вида, умной системы мультимедиа и подогревов всего, что только можно. Про кожаный салон и хитрый браслет я уже молчу…

И тут, без сомнения, «Чери-Тигго 4» в комплектации «Космо» зарабатывает второй плюс!