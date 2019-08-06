Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

сегодня, 13:00 61 0

Антон Чуйкин

О нем хочется рассказывать исключительно заглавными буквами. На нашем фирменном тесте 7D – самый большой легковой «Фольксваген». С самым новым двигателем...

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

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Мне больше нравится его американское имя, напоминающее о мифологических титанах. Но «Атлас» у нас (и не только) занят ушлыми китайцами, поэтому – «Терамонт». Он рожден для американского рынка, построен по его канонам, но ведь и у нас просторы, расстояния, поклажа… Хайвэев, правда, нет, но универсальный «Терамонт» обойдется и нашими дорогами, от проселочных до магистральных.

Больше пяти метров длины, мощный бензиновый мотор (в данном случае установленный поперек), огромный салон, полный привод и несущий кузов (раму вместе с понижающими передачами оставим вездеходам) – вот собирательный образ дорожного американского дредноута. Именно собирательный, поскольку на нашем рынке машины такие есть; они и составят компанию «Фольксвагену», послужат ему фоном и точкой отсчета для оценок. Напомню, по регламенту 7D мы ставим плюсы в семи категориях, если автомобиль показал себя выше средней линии, и минусы, если наоборот; либо фиксируем равенство позиций.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Итак, конкуренты – уже хорошо знакомые нам «Мазда-СХ9» и играющий на своем поле «Шевроле-Траверс». Все в максимальных комплектациях, с мощными моторами (у японской машины он еще и турбо, так что пусть вас не смущает отставание в парадной мощности, объеме и числе цилиндров).

Volkswagen Teramont и конкуренты

на стоянке...

Снаружи, да и внутри, это довольно обычный «Фольксваген», привычно сочетающий рубленые формы, грани и приятные, но неяркие материалы. Скучно? Возможно. Удобно? Вне всякого сомнения. И пусть в салоне много черноты (кресла, как на фото ниже – опция), зато козырек, да и вся передняя панель мягко подаются под нажимом, кнопки и переключатели ровно там, где их ждешь, а сиденья устроят пассажира с любой фигурой, независимо от пола, веса и возраста. Насчет водителя так не скажу, ибо левое переднее кресло мне оказалось… велико. А когда наконец отрегулировал все под себя, выяснилось, что кресло теперь стоит так высоко, что выходить из машины неудобно – задеваешь о притолоку. Первый «Фольксваген» в моей практике, где не смог усесться без замечаний. Впрочем, возможно, это мне надо подрасти.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Из современных устройств есть, кажется, все, от обогрева стекла до вентиляции сидений, от стеклянной крыши до оконных шторок…

Большой автомобиль. Когда подоконник именно подоконник, а не подлокотник; когда задняя дверь, повинуясь электроприводу, успевает полностью открыться, пока водитель добежит из-за руля; когда ты высоко поднимаешь сиденье, чтобы увидеть весь капот; наконец, когда пассажира третьего ряда не сразу находишь в зеркале.

Впрочем, в этом классе они все гиганты. Длинные, широкие… но, спасибо несущим кузовам, не самые высокие. Но «лендкрузеры» и «патриоты» напрасно смотрят свысока: салон «Терамонта» просторнее, а окончательные счеты сведем на заправочной станции.

Подводим итоги первого раунда: автомобиль хорош, породист, велик. Не уступает виртуальным соперникам, но и не превосходит их настолько, чтобы заработать плюс. Пока счет по нулям.

нет баллов...

на трассе...

Компания «Фольксваген» была и остается одним из пионеров автоматизации машин, и у «Терамонта» есть полный набор ассистентов водителя: адаптивный круиз-контроль, помощник движения в пробке, слежение и удерживание в полосе. Последняя функция, впрочем, потребовала привычки: большой кроссовер как-то уж слишком жмется к одной из линий разметки… или это ряды у нас чересчур широкие. Снимаем руки с баранки, и вот машина плавно подруливает, а через несколько секунд предупреждает надписью между рисованными спидометром и тахометром: «Примите управление»! Если игнорировать – раздастся звуковой сигнал, за ним другой, а потом последует короткий удар по тормозам: волей-неволей проснешься и возьмешься за руль.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Адаптивный круиз-контроль я использую при всяком удобном случае, а уж если он работает и в пробке, до полной остановки машины, тем более: удобство сочетается с безопасностью, и спасибо за это. Кстати, конкуренты таким помощником похвастать не могут.

На ходу «Терамонт» неожиданно близок к обычным легковым машинам. Неожиданно – потому что при 5 метрах длины и 2,7 тоннах полной массы ждешь скорее грузовых повадок, размашистых маневров и вообще некоторой логичной инерции. Но нет, бодро сменяют друг друга передачи (это видишь на экране, но не чувствуешь и почти не слышишь), машина набирает ход, и вот уже пора включать круиз-контроль, потому что мы же не хотим проверять максимальную скорость?

У него есть выбор режимов движения, но «Спорт» и «Эко», на мой взгляд, потешат скорее самолюбие, чем дадут реальный эффект. Хочешь быстрее – жми правую педаль; желаешь экономить – отпускай ее почаще.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Новый мотор российского «Терамонта» – это VR6, дефорсированный с 280 до 249 сил. Максимум крутящего момента остался прежним, 360 Нм при 3500 об/мин, то есть разгоняется автомобиль так же резво, а налогов попросит меньше. Теоритически, снизилась максимальная скорость, но ее так и так ограничивали на 190 км/ч.

Он жестковат на ходу (надо бы попробовать посадить шестерых), зато уверенно проходит повороты. Позволяет ехать долго, в меру быстро и не утомляясь. Машина для просторов – неважно, с какой стороны Атлантики или Тихого океана вы их найдете.

Путешествовать на большом кроссовере удобно. Это относится и к «Терамонту», и к его виртуальным соперникам. Но учитывая арсенал помощников водителя, максимальный среди конкурентов, и фирменную точность управления – ставлю «Фольксвагену» плюс. Заслужил!

плюс один балл...

на улице...

Машины такого размера, конечно, обращают на себя внимание в городском потоке, и уж тем более – на тесной улочке. Вас уважительно пропустят, стоит только моргнуть поворотником, посторонятся, увидев в зеркале заднего вида, но въезд во двор и парковка будут уже только вашей проблемой.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Впрочем, есть ассистент, готовый оценить расстояние между соседними машинами и покрутить за вас руль, но я всегда говорю: учитесь парковаться самостоятельно. Овладев этой наукой на 5-метровом «Терамонте», сможете влет запарковать любой «Поло»…

В городе такой машине, конечно, тесновато, да и расход топлива оставляет желать лучшего (меньшего), но «Терамонт», подчеркну, универсальный автомобиль, так что называть улицы не его стихией не стоит. Судя по тому, сколько машин подобного класса и размера в Москве – привыкнуть к размерам совсем не сложно…

Конкурентам он точно не уступает, но и решающего превосходства не показывает. Счет прежний.

нет баллов...

на плохой дороге...

Хотя размером он напоминает танк, а на центральный монитор можно вывести внедорожные компас и креномер, не ждите от «Терамонта» подвигов. Селектор трансмиссии, установленный на значке «Горы», меняет лишь электронные настройки: ни пониженного ряда, ни механических блокировок здесь нет.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

200 миллиметров клиренса это неплохо, но довольно большие свесы и нежные пластиковые щитки и брызговики на днище не позволят бесстрашно ползти на брюхе. Ухабы надо проходить аккуратно, пролететь неровный участок, уповая на энергоемкость шин и подвески, не получится: удары снизу заставят быть аккуратным! Кстати, это относится и к грунтовке, и особенно к гравийному грейдеру, где на повороте даже при безобидной скорости начинает срабатывать ESP, помогая остаться на траектории. Ну, и помните, что посадить две с половиной тонны довольно легко, а вытащить трудно.

Поэтому предоставьте поля и глубокие колеи тракторам и вездеходам, а сами включайте камеры кругового обзора, выключайте сигнализацию парктроника и не торопясь, не прыгая, аккуратно, проезжайте к пункту назначения, оставаясь на дороге. Она может быть плохой, грунтовой, грейдерной, лесной, но именно дорогой. «Терамонт», как и его одноклассники, кроссовер, но не вездеход – держа это в голове, проедете и далеко, и без проблем.

нет баллов...

на вокзале...

Тестовый «Терамонт» оснащен индивидуальными сиденьями второго ряда – опция стоит 63 тысячи, сокращает число мест с семи до шести (получается по два в каждом ряду), но как же это удобно! Отдельные кресла оставляют свободный проход к заднему ряду, да и сами по себе удобнее цельного дивана. Так что если семья (число пассажиров) позволяет – рекомендую, не зря такую конфигурацию предлагают еще некоторые производители!

Подогрев, шторки на стеклах доступны средним пассажирам, а самым задним достается простенький, но вполне удобный и просторный диванчик, который одним движением складывается в ровную поверхность… вернее, двумя, поскольку состоит из двух равных половин. Сидеть здесь будет комфортно, никаких «коленки к ушам». Примечательно, что за третьим рядом остается еще вполне достойное место для багажа – 330 л, а уж если сиденья сложить… Я наконец-то отвез на дачу стремянку, которая со свистом вошла в салон, аккурат между сиденьями второго ряда, и еще место для пары-тройки ступенек осталось.

Сложив и второй ряд, получаем настоящий фургон объемом более 2,7 кубометра. Увезем все!

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Очень умно выполненный слон, очень умело организованное пространство делают так, что при меньшей, по сравнению с конкурентами, длине «Терамонт» кажется самым просторным. Впрочем, почему кажется? Цифры полезного объема это подтверждают. А потому – заслуженный плюс в этой категории, для многих определяющей при выборе машины большого класса.

плюс один балл...

на АЗС...

Во время тестов я стараюсь замерять расход по бортовому компьютеру, причем надо проехать не менее 100 км со средней скоростью не менее 80 км/ч, при этом не нарушая ПДД и не выпадая из потока. На практике это означает поездку по одной из федеральных трасс вне дачного потока, с одной – двумя остановками. «Террамонт» в таком режиме выдал средний расход 9,3 л/100 км: немало в абсолюте, но вполне нормально на фоне столь же крупных машин.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Бак объемом 70 л закрыт лючком с грозной надписью: сюда лить 98-й бензин, однако допустим и 95-й. Я, естественно, пользовался допустимым – в целях экономии. Вообще, от машины из Америки ждешь и разрешения на Аи-92, но «Фольксваген» такового не дает, а значит – будем заправлять дорогое топливо.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

Хвалить здесь не за что, но и придраться не к чему. Соперники тоже не страдают отсутствием аппетита. Счет прежний.

нет баллов...

на рынке...

Диапазон цен «Террамонта» – от 2 949 000 до 3 999 000 рублей. Три мотора («четверка» в 220, «шестерки» мощностью 249 и 280 л.с.), четыре комплектации и непривычно короткий список опций. Самый мощный двигатель, впрочем, скоро уйдет, уступив место столь же резвому, но более выгодному с точки зрения налогов 249-сильному варианту. Хороший ход для поддержки продаж, продолжайте в том же духе! Вот, например, жаль, что нет дизеля, в этом классе он наверняка был бы востребован. У нас чем дороже машина, тем зачастую больше продажи дизельных версий – речь о немецких и японских кроссоверах и внедорожниках, конечно. Увы, «Терамонт» в этой статистике не участвует. Американец же.

Тест-Драйв 7D: Volkswagen Teramont

По цене «Фольксваген» превосходит соперников, и это не то превосходство, которым стоит гордиться. Полмиллиона проигрыша – немало. Это минус, и он подводит итог теста.

минус один балл...

Итоговая оценка

Volkswagen Teramont – по стандарту марки, лучше всех едет, самый практичный, но и самый дорогой. Настолько ли он лучше, насколько дороже? Итоговый плюс намекает на положительный ответ, но хорошо бы подкрепить его, порадовав нас не только отточенной техникой, но и интересным маркетингом.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили suv кроссоверы тест-драйв volkswagen volkswagen teramont

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