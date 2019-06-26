Тест-Драйв 7D: Renault Arkana

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Самая яркая, самая громкая, самая красивая – как только не называют эту новинку. Всё это чистая правда, и реакция простых людей на тестовые «арканы» на улицах Питера красноречива: посмотреть, сфотографировать, спросить… Ожидания велики. Насколько оправданы? Ответим в ходе фирменного теста в семи измерениях.

Нас к ней долго готовили, показав год назад шоу-кар, потом раскрыв техническую начинку, в мае пришел черед интерьера и вот, наконец – ходовой тест-драйв и полный прайс-лист. Я даже не знаю, что удивило, или, не буду скрывать, порадовало сильнее – как она едет или сколько она стоит? Впрочем, и для критики повод нашелся, и не один. И за это первое спасибо «Аркане» — машину невозможно воспринять равнодушно. В наше время равномерно-нормальных автомобилей эмоции многого стоят! Купе-кроссовер, созданный на базе глубоко измененной платформы В0 (обойдемся без процента новаций, главное – есть полезные изменения, а где надо — здоровый консерватизм), выходит на рынок в трех комплектациях, нам же для теста была предложена четвертая, Edition One, та самая, которую тут же раскупили в интернете, еще не пощупав машину. Если вам не досталось – не волнуйтесь, какое-то количество машин еще будет, а главное, такую версию легко получить, насытив самое дорогое исполнение Style всеми доступными пакетами – вместе с камерами кругового обзора, подогревом задних сидений и аудиосистемой Bose как раз получится та самая «Первая редакция», и по цене, и по сути.

Итак, у нас максимально упакованный автомобиль с мотором 150 л.с., полным приводом, вариатором. Регламент 7D предполагает подбор двух виртуальных конкурентов, чтобы был понятен средний уровень класса и чтобы ставить плюсы и минусы там, где «Аркана» лучше или, соответственно, хуже. С первым соперником все ясно, это «Крета», сравнение с ней неизбежно. И хотя корейская машина заметно меньше, у нее тоже мощный мотор, близкая цена (особенно если ради равного оснащения дополнить максимальную комплектацию двумя пакетами), а главное, именно на «Крету», как на лидера рынка, теперь втроем навалятся «Дастер», «Каптюр» и «Аркана». Следующего бойца пришлось поискать. Прекрасный ценник «Арканы» при ее размерах и технике оставляет мало шансов конкурентам… Тут потребуется машина крупнее класса В, но дешевле сегмента С… Непросто, тем не менее, смельчак нашелся среди близких друзей (по альянсу): двухлитровый полноприводный «Кашкай» близок по духу, по цене (берем не самое дорогое исполнение, конечно) и даже технике, например, вариатору и мультимедиа.

*с пакетами Advanced и Style Команда сформирована, ее участники в таблице, время начинать игру!

Специалисты компании рассказывают, что ни одной другой машине не предшествовало столько исследований рынка. Результат – тип кузова и дизайн спустились как будто из дорогого сегмента, цена осталась в доступном секторе, а все вместе – смелый и многообещающий ход. И очень красивый. Здесь я сходу готов был поставить «Аркане» два плюса (7D допускает такое один раз за тест при выдающихся качествах машины), но сел за руль и… приберег максимальную оценку на будущее.

Почему? Экран мультимедийной системы Easy Link как будто появился здесь случайно. Он не встроен в панель и не парит перед ней, а просто и незатейливо приделан через пластиковую проставку. Уровень дизайна – телевизор «Темп», а ждешь-то, как минимум, смартфона. 8-дюймовый экран, сам по себе неплохой, обрамлен столь толстой черной рамкой, что смотрится подслеповатым.

Наконец, прекрасная идея встроить в штатную систему карты и навигацию «Яндекса», точнее, транслировать их со смартфона владельца, оказалась дискредитирована качеством совместной работы. Китайский смартфон, российский Яндекс и французский «Изи линк» периодически теряют друг друга и вся благость от того, что на штатном мониторе видны актуальные пробки, уступает место злости… Короче, даже в моем «Сандеро» медиасистема работает лучше. Верните, а? Или настройте уже эту. Интересно, как выглядит и как работает электроника на начальных версиях «Арканы». Тот случай, когда бедность – точно не порок. Простите, что я начал и уделил столько места не главной системе автомобиля. Но это заметный недостаток «Арканы». И надо было видеть, как внимательно сотрудники «Рено» выслушивали нашу критику. Думаю, скоро ее повод будет устранен. Тем более, что больше поругать автомобиль на этом этапе оказалось не за что. Ну, почти… Вернусь к дизайну. Яркая снаружи, машина куда спокойнее внутри, может быть, даже не хватает какой-то эмоции… Но все ручки на местах, сиденья хороши, кнопки обогрева видны (!), детали плотно пригнаны. Вот только почему в движении все время горит символ габаритных огней? Включен вроде режим «Авто»?

А вот почему. Кроме дневных ходовых огней спереди, «Аркана» в таком режиме зажигает заднюю волну светодиодов, поднимающуюся от фонарей к фирменному ромбу. Красиво, в меру выпендрежно, всегда узнаваемо. Это относится не только к фонарям, но и к машине в целом. Которая единственная в доступном сегменте выглядит настолько неожиданно, смело, элегантно. Шалость удалась! Я долго могу хвалить дизайн, но лучше просто посмотрите на фото и согласитесь, что два плюса здесь были заслужены честно. Один погашен минусом мультимедиа, оставшийся плюс становится итогом этой категории.

Конечно, нам все еще непривычно и немножко боязно, когда с одного литра рабочего объема снимают больше 100 лошадиных сил. Однако поверим «Рено» и «Даймлеру», утверждающим, что 1,3-литровый мотор совершенно надежен и порукой тому многие тысячи километров испытаний и реальной эксплуатации, например, на «мерседесах». И просто насладимся его легким ходом, приятным подхватом, негромким голосом. Вариатор и малолитражный мотор – похоже, наиболее перспективное сочетание, когда грамотная настройка и совместная работа показывают эти агрегаты в наилучшем свете.

Автомобиль очень послушен и отзывчив, никаких проблем выдерживать скорость 90-110-130 нет, тем более, что в дальней поездке этому очень поможет круиз-контроль, доступный в трех комплектациях из четырех. Режим «Спорт» сделает руль немного тяжелее, а педаль газа чуть отзывчивее, но честно говоря, не убеждает, что такое переключение в самом деле необходимо. Наигравшись, я остановил свой выбор на обычных регулировках и более об этом не вспомнил. Кавалькада красных «аркан», выезжающих на скоростной питерский ЗСД или КАД, неизменно привлекала внимание потока… но нисколько его не тормозила. Мы быстро (наверное, для кого-то даже неожиданно быстро) набирали разрешенные 110, добавляли еще немного и не оставляли соседям шансов рассмотреть машины со всех сторон без того, чтобы нарушить ПДД. Она едет именно так, как ждешь от приземистого силуэта, от больших колес, от покатой крыши, складывающихся в единый, надо сказать, очень динамичный образ. Вжик, и он уже не перед глазами, а в памяти. Попробуй, догони.

1,3-литровая «Аркана» совершенно точно ничуть не уступает 2-литровым конкурентам. Очень отзывчивый силовой агрегат! Фиксируем паритет, который сам по себе в этой категории – достижение.

Очень легкий руль потяжелеет с ростом скорости, а на стоянке позволит разворачиваться «одной левой». Радиус, кстати, 5,5 м – неплохо для 4,5-метровой машины. Очень помогут камеры и датчики парковки – обзор назад у «Арканы» аховый, это одна из тех жертв, которые потребовала красота. Особенно если подголовники подняты… В городе всегда удобно ездить по навигатору. Еще раз похвалю идею с Яндекс.Авто (трансляция со смартфона, аналог CarPlay и Android Auto) и посетую на сырость воплощения. Когда все работает – блеск. Но надо доводить до ума, точить и шлифовать. Что же касается собственно движения – бодрый старт, отважное пересечение трамвайных путей (можно не тормозить, подвеска поймет и простит), легкие маневры – все в общем-то в пределах ожиданий, особенно когда уже попривык к такому живому силовому агрегату.

Где-то получше, где-то похуже, а в целом «Аркана» вполне хороша в городе, совпадая здесь с соперниками и выдерживая средний уровень. Ах, да. Оборачиваются на нее намного чаще.

Это было непросто, найти такую дорожку для теста «Арканы», но организаторы расстарались. Автомобиль действительно вседорожный, это не просто слово и категория при сертификации. Начнем с клиренса в 205 мм: очень много по сегодняшним меркам, у виртуальных соперников по семимерному тесту на 15 и 5 мм меньше. Свесы невелики, поэтому довольно крупная машина легко проходит над камнями и гребнями… даже когда внутренне готовишься услышать скрежет из-под днища.

Далее, «Рено» давно практикует заводскую установку защиты двигателя. И кто бы мне не говорил, что дилер поставит эту железку не хуже, я все же предпочту конвейерный вариант установки детали, которая влияет не только на проходимость, но и на тепловой режим, и на безопасность. Короче, под мотором каждой «Арканы» — мощный стальной щит. Привод у семейства «Рено» устроен так, что можно выбрать между режимом 2WD, Auto и 4WD lock. В заблокированном варианте и с отключенной ESP (по счастью, такая кнопка здесь есть) автомобиль отважно идет и по мокрой колее, и по глубокой луже, и по каменистому скользкому подъему.

Вроде бы малахольный 1,3-литровый моторчик на самом деле располагает неслабым моментом в 250 Нм, а вариатор надежно преумножает его и передает к колесам, так что никаких проблем с медленным движением, допустим, в очень крутой подъем, изобилующий страшноватыми камнями, здесь нет. Да, это не дизельный «Дастер» с его ползущей первой передачей, но поверьте: «Аркана» если и уступает, то совсем немного. И если вы отважитесь погрузить такую красоту в настоящее бездорожье, она не спасует. Просто отлично!

Твердый, уверенный плюс по сравнению с соперниками. Промежуточный итог – два-ноль в ее пользу. Кстати, если решите немного сэкономить на проходимости – версия 4х2 у «Арканы» тоже есть, с отличным клиренсом в 208 мм и дешевле на 80 тысяч рублей.

«Аркана» довольно крупная, с серьезной базой (большей даже, чем у «Колеоса») и длиной за четыре с половиной метра, но приземистая. Смелый выбор красивого силуэта неизбежно сказался на комфорте. Причем речь, в первую очередь, не о размещении пассажиров, а о процессе посадки. Вам придется освоить глубокий наклон головы, высокое поднимание коленей и в таком виде вдвигание на сиденье. Крупный водитель, возможно, пожалуется на кресло, которое недостаточно отодвигается назад. Но главное, задним пассажирам, даже очень среднего роста, придется привыкать к совсем близкому, нависающему над головой потолку и куцему подголовнику. В общем, чуда не произошло: купе это красиво, элегантно, изящно, но… тесно. Тесновато, точнее, и по ощущению точно не просторнее, чем в конкурирующих интерьерах. А ведь их обладатели заметно компактнее! Багажник, по виду, форме (но не объему) напоминающий «Октавию», в зависимости от типа привода теряет или приобретает 100 литров. «Аркана» 4х4 имеет отсек 409 л: сравните с 402 л «Креты»! Переднеприводный автомобиль дает объем 509 л благодаря более низкому полу. Правда, с ним уже не получается ровной площадки со сложенными спинками задних сидений…

Кстати, заглянем под пол: у всех «аркан» здесь 16-дюймовая толстая «запаска». При штатных колесах диаметром 17 дюймов это в любом случае «докатка», но такая, которая не спасует на бездорожье.

А все-таки жаль, что хотя бы как вариант исполнения или как опцию не предлагают тонкое запасное колесо. Я бы взял, ради практичности. Которая в данном случае принесена в жертву красоте. Жертву, наверное, оправданную, но в категории, где мы оцениваем простор, объем и удобство, это приносит «Аркане» минус на фоне конкурентов. Увы.

Вот категория, где малый литраж выигрывает: средний за время теста расход топлива составил у «Арканы» 8,1 л/100 км. Загруженный город, свободные трассы, непростая грунтовка: у двухлитровых конкурентов наверняка будет больше, под десятку, я думаю. Паспортные данные, по крайней мере, заметно отличаются. Вопрос, конечно, еще в виде топлива (и его цене), ведь на лючке «Арканы» написано сами видите что...

Но технические специалисты «Рено» вновь, как и на первой презентации, подтвердили: это вопрос сертификации, в ближайшее время автомобиль пройдет эту процедуру и на 92-м бензине. А заправлять им «Аркану» можно уже сейчас, без всякого риска для мотора и для гарантии. У меня нет оснований не доверять инженерам. Тем более, что «Аркана» все-таки российский продукт, и доводили ее здесь. А значит, будем использовать топливо, для нее разрешенное. От 92-го до 98-го. При таком его расходе, который я указал выше, и всеядности «Аркана» зарабатывает очередной плюс. И двигается к итогам теста.

Скромная надежда на ласковый прайс-лист не просто получила подтверждение: действительность оказалась даже круче. Большая, красивая, хорошо оснащенная «Аркана» (и да, кондиционер есть в начальной версии, в отличие от конкурента) стоит от 999 000 до 1 499 990 рублей. К последней сумме еще 15 тысяч добавят штатная навигационная система и прикуриватель.

Два мотора (младший 1,6 л/114 л.с. известен по «Каптюру», в том числе), передний либо полный привод, ручка или вариатор, 4 комплектации – всего в прайс-листе 12 позиций, да еще несколько пакетов опций – в общем, вариантов от миллиона до полутора более чем достаточно.

У конкурентов тоже неплохо, но все-таки один из них заметно меньше, а другой ощутимо дороже. Чтобы не быть голословным: «Крета» стоит от 957 тысяч до 1 млн 460 тысяч, «Кашкай» от 1,29 до 2 млн. В общем, даже при определенных замечаниях к устройству «Арканы» ценник таков, что моментально раскупленная первая партия вызывает лишь один вопрос: почему сам не купил? Не успел просто… Это финальная категория теста 7D и финальный плюс в копилку «Арканы». Сколько их всего получилось?