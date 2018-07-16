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16 июля 2018, 10:16
Большинство известных автомобильных брендов не являются самостоятельными участниками авторынка. Ежегодно картина меняется: кто-то уходит с рынка, кто-то поглощается конкурентами, кто-то объединяет усилия и создаёт альянс. Мы постарались собрать для вас актуальную информацию по объединениям автопроизводителей на середину 2018 года.
20 сентября 2017, 09:04
Французский автоконцерн Renault выкупил 9,15% акций АВТОВАЗа у японского концерна Nissan в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций ПАО «АВТОВАЗ»). Сумма сделки составила 45 млн евро. На конец 2016 года 73,3% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17,55% – у госкорпорации «Ростех», 9,15% – у Nissan International Holding B.V. Таким образом, Nissan вышел из состава акционеров АВТОВАЗа.
18 сентября 2017, 10:48
Альянс Renault-Nissan, в который теперь входит Mitsubishi Motors (RNM), планирует стать мировым лидером по количеству проданных автомобилей. К 2022 году планируется продавать ежегодно 14 млн автомобилей (ожидаемые продажи партнеров в 2017 году - 10,5 млн штук).
10 августа 2017, 10:39
Петербургский завод Nissan, где сегодня выпускаются автомобили только японской марки, в будущем может освоить сборку моделей и других участников альянса. Об этом газете «Ведомости» заявил председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс. Какие модели могут появиться на заводе Nissan, в компании не раскрывают.
31 июля 2017, 10:07
Альянс Renault-Nissan в первом полугодии 2017 года обогнал по продажам Volkswagen и Toyota и стал крупнейшим автопроизводителем в мире, продав 5 млн 268 тыс. 079 машин. Volkswagen, ставший мировым лидером по итогам 2016 года, за первые шесть месяцев текущего года продал 5 млн 155 тыс. 600 автомобилей.
27 июля 2017, 10:00
Экспертами focus2move опубликован рейтинг групп производителей автомобилей по результатам продаж за пять месяцев 2017 года. Альянс Renault-Nissan активно сокращает отставание от двух лидеров (Toyota и Volkswagen), в том числе благодаря приобретению Mitsubishi. Компания Geely Group является самой быстрорастущей в мире.
30 июня 2017, 17:02
30 июня в Тольятти прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «АВТОВАЗ» и было проведено заседание совета директоров, сообщает пресс-служба компании. На заседании Совета директоров Группы «АВТОВАЗ» состоялось избрание председателя и заместителя председателя Совета. Эти позиции сохранили Сергей Скворцов и Дени Ле-Вот соответственно.
22 июня 2017, 14:21
Два года назад глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон обещал, что в 2018 году компания войдет в тройку лидеров по объему продаж автомобилей. Но благодаря поглощению компании Mitsubishi это произошло уже сейчас.
14 июня 2017, 09:59
АВТОВАЗ приостановил второй этап допэмиссии на 9,25 млрд рублей, который начался 22 апреля. Потенциальный приобретатель – Alliance Rostec Auto B.V. – СП госкорпорации «Ростех» и альянса Renault-Nissan, владеющее 64,6% АВТОВАЗа. Размещение ценных бумаг приостановлено с 9 июня «в связи с принятием советом директоров эмитента решения об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг».
7 июня 2017, 14:01
Госкорпорация "Ростех" планирует через год-полтора ликвидировать Alliance Rostec Auto B.V. и перейти к прямому владению АВТОВАЗом с Renault-Nissan в пропорции 25/75, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.
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