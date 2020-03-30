17 мая 2017, 08:58
«Автомир» примерит четыре кольца («Континент Сибирь online»)
Как стало известно «КС», компания Audi определилась с тем, кто станет ее новым официальным дилером в Новосибирске после ухода с рынка «МАКС Моторс». Речь идет о московской ГК «Автомир», которая официально представляет в Новосибирске бренды Volkswagen, Skoda, Hyundai, Suzuki, Renault, Toyota. Для московской компании это стало прецедентом – несмотря на огромный портфель брендов и обширную географию присутствия, она всегда представляла только массовые бренды.