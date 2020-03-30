АВТОСТАТ | Сеть автосалонов «Автомир» работает в соответствии с рекомендациями властей

Сеть автосалонов «Автомир» работает в соответствии с рекомендациями властей

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Сеть автосалонов «Автомир» работает в соответствии с рекомендациями властей

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Группа компаний «Автомир» сообщает, что работа дилерских центров холдинга в настоящее время организована в соответствии с рекомендациями властей.

Так, продажа автомобилей клиентам в шоу-румах не производится, они переведены в режим дистанционной работы, выбрать и оплатить автомобиль можно только онлайн. Сервисные центры работают только на выдачу ранее отремонтированных автомобилей клиентам, новые автомобили в ремонт не принимаются, запись клиентов ведется на дату 6 апреля и далее.

Как отмечает пресс-служба ГК «Автомир», прежняя информация о возобновлении работы в обычном режиме уже не соответствует действительности.

Напомним, что автосалоны ГК «Автомир» реализуют автомобили брендов KIA, Hyundai, Nissan, RenaultMazdaVolkswagenSkodaMitsubishiSuzukiFordPeugeotCitroenDatsunHaval, Chevrolet (Niva).

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, источник: АВТОСТАТ

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