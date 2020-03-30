Сеть автосалонов «Автомир» работает в соответствии с рекомендациями властей

Группа компаний «Автомир» сообщает, что работа дилерских центров холдинга в настоящее время организована в соответствии с рекомендациями властей.

Так, продажа автомобилей клиентам в шоу-румах не производится, они переведены в режим дистанционной работы, выбрать и оплатить автомобиль можно только онлайн. Сервисные центры работают только на выдачу ранее отремонтированных автомобилей клиентам, новые автомобили в ремонт не принимаются, запись клиентов ведется на дату 6 апреля и далее.

Как отмечает пресс-служба ГК «Автомир», прежняя информация о возобновлении работы в обычном режиме уже не соответствует действительности.

Напомним, что автосалоны ГК «Автомир» реализуют автомобили брендов KIA, Hyundai, Nissan, Renault, Mazda, Volkswagen, Skoda, Mitsubishi, Suzuki, Ford, Peugeot, Citroen, Datsun, Haval, Chevrolet (Niva).