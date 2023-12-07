Игорь Моржаретто: «Москвич 6» - одинокий москвич желает познакомиться…

…Так обычно начинались брачные объявления. А что, новичок на нашем рынке, лифтбек «Москвич 6», очень хотел бы понравиться потенциальным покупателям, и у него немало положительных качеств. И он действительно москвич, ведь собран в столице на заводе имени себя. …Уже несколько лет мы наблюдаем, как быстро сжимается сегмент седанов / хэтчбеков классов С и D; на нашем рынке практически оставались только несколько моделей от Toyota и Hyundai/Kia. А с их уходом в этом сегменте стало совсем пусто… Второй год уже бьют тревогу руководители таксопарков и компаний каршеринга: на рынке просто нет моделей на замену, остались одни недешевые кроссоверы! Но за последние несколько месяцев китайские компании вывели на наш рынок сразу несколько седанов и лифтбеков. И вот теперь в этом сегменте появился очередной сильный игрок: лифтбек «Москвич 6». Он тоже с «восточными корнями»: «базой» стал обновленный не так давно лифтбек JAC A5 Plus.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ МОСКВИЧ, С ВО И БЕЗ ВП* Внешне «Москвич 6» выглядит, что называется, очень спокойно – облик нарисован по всем последним канонам автомобильной моды, без излишеств, но назвать его запоминающимся – не получится. Хотя, пожалуй, отмечу эффектную оптику, что спереди, что сзади. И при этом не только эффектную, но и очень эффективную: в темноте, да еще в метель – видимость фары обеспечивали отличную. Еще бы: в каждой фаре - 142 светодиода и 5 линз!

Внутри, в салоне тоже все – на своих местах. В центре панели взгляд сразу притягивает вертикально расположенный планшет размером 10,4 дюйма, который выдает очень качественную картинку, в том числе с камер кругового обзора. Перед водителем — еще один дисплей, поменьше (7 дюймов) – так теперь выглядит панель приборов у китайского автомобиля. Материалы отделки салона – искусственная кожа и замша, пусть и недорогие, но очень качественные, и подогнаны хорошо - придраться не к чему. Обычных клавиш на центральной консоли совсем немного: включение климат-контроля, выбор режимов движения (Mode), обогрев заднего стекла…

Большинство функций управляются с помощью центрального планшета, даже включение рециркуляции салона или обогрева передних сидений. А климат в салоне настраивается и вовсе непривычно, с помощью сенсорных ползунков по бокам экрана. Причем цифровых показателей температуры воздуха нет; приходится подбирать методом «научного тыка». И, заодно уж скажу: явно не хватает автомобилю, предназначенному для эксплуатации в наших условиях, «теплых» опций: обогрева руля, заднего дивана и, если уж не всего лобового стекла, то хотя бы зоны дворников и форсунок. Наш тест-драйв проходил в дни, когда на центральную Россию обрушились снегопады, и этих опций очень не хватало. Пришлось даже несколько раз останавливаться, чтобы сбить лед с дворников… Вообще, как я понимаю, адаптация автомобиля к нашим условиям только обсуждается (или уже в работе?), поэтому добавлю несколько «рацпредложений». Кроме «теплых опций», хорошо бы (хотя бы в высшей комплектации!) добавить регулировку поясничного упора и электрическую регулировку спинки водительского сиденья. А то получается странно: подушку можно двигать взад-вперед с помощью электропривода, а спинку — только рычажком, причем количество фиксированных положений очень ограничено.

Зато очень хорошо организовано пространство для размещения мелких вещей, есть четыре USB-порта (два спереди и два – сзади) плюс отдельный разъем возле зеркала (для подключения видеорегистратора). Для задних пассажиров - отдельные дефлекторы системы вентиляции, и сидеть там удобно: места для ног предостаточно. Понравился и багажник: глубокий, вместительный (540 литров), с хорошей подсветкой. Все чемоданы поместятся - таксисты это оценят! Задние сиденья складываются по частям в пропорции 60:40 (ура! У большинства конкурентов - неразрезной диван). В нише под полом – «докатка».

ЛЮБИТЕЛЬ СПОРТА И ПУТЕШЕСТВИЙ Наш тест-драйв проходил на дорогах Татарстана и Республики Марий Эл, причем в день нашего прилета в регионы пришли минусовые температуры с метелью, так что автомобилям предстояли серьезные испытания. Надо сказать, что машины с ними справились легко!

Вообще у «шестерки» на выбор - два варианта силовых агрегатов. Базовый - турбомотор объемом 1,5 л и (136 л.с., 200 Нм) в паре с вариатором CVT (эта «парочка» нам уже знакома по модели «Москвич 3»). Как написано на официальном сайте, она предназначена для любителей «спокойной и экономичной езды». И более динамичная версия – тоже с 1,5 литровым турбомотором, но уже мощностью 174 л.с. и крутящим моментов 280 Нм. В пару к нему - 6-ступенчатая роботизированной трансмиссия с двумя сцеплениями. Этот вариант, видимо, для любителей динамичной езды и путешествий. А ручная коробка не предусмотрена вообще.

Зато предусмотрено три режима работы силового агрегата: «Эко», стандартный и «Спорт» (честно говоря, особенной разницы между режимами я не заметил). Но в целом, если перейти к рассказу о том, как автомобиль едет, могу сразу сказать: хорошо едет! Разгон – отличный, в повороты этот «Москвич» вписывается надежно, а любителя полихачить на заснеженной дороге убережет строгая система ESP (хотя, кажется она начинает вмешивается в процесс управления еще до того, как автомобиль ушел в скольжение). Вообще рулевое управление – очень информативное; не было никаких нареканий и на работу тормозов. Кстати, из всех современных систем безопасности у «Москвича 6» есть только система стабилизации (отключаемая) и ассистент старта на подъеме. Не слишком много на фоне конкурентов, но многие будущие владельцы скажут: достаточно!

Подвеска неплохо отрабатывает крупные ямы, а вот мелкие неровности не очень любит; пассажиры заднего дивана это сразу почувствуют. В-общем, хотелось бы больше плавности хода, и этого, видимо, можно добиться в процессе адаптации машины к нашим условиям. Словом, разбитая проселочная дорога – это не «конек» лифтбека, особенно если вспомнить про невеликий клиренс в 140 мм.

Мне не удалось обнаружить данные по расходу топлива, хотя во время презентации нам много рассказывали про отличную аэродинамику модели, мол, расход невысокий. По моим замерам, в среднем при движении в городе и на трассе в режиме «эко» или «стандарт» (который на самом деле почему-то не имеет названия) он колебался в районе 8 - 8,5 л на «сотню». При том, что на тест-драйве у нас были машины только в дорогой комплектации, со «старшим» мотором, представители компании рекомендуют использовать 95-й бензин, хотя и не запрещают время от времени заливать и 92-й.

МП В ПОРЯДКЕ!* Пока объявлены цены на три версии. Базовая «Комфорт» (136 л.с., вариатор) стоит 2 636 000 рублей (без учета возможных скидок, выгоды за покупку в кредит и trade-in). Понятно, что она должна понравиться корпоративным клиентам (такси, каршеринг) и самым разным службам – как замена Skoda Octavia, например. На 200 тысяч дороже обойдется богатая комплектация «Бизнес» с тем же мотором. А флагманский «Москвич-6» (который и был у нас на тесте), оценили в 2 976 000 рублей. Кроме того, скоро должна появиться и топовая комплектация «Техно» (цена не объявлена). Предусмотрены и скидки: за trade-in (170 тыс. руб.), кредит (еще 120 тыс. руб.). Но поможет ли это в конкурентной борьбе? Ведь соперников на нашем рынке у «шестерки» вдруг оказалось немало: OMODA S5, Changan UNI-V и EADO Plus, JAC J7, Livan S6 Pro, Kaiyi E5 и Geely Emgrand… Вообще продажи в сегменте седанов C-класса потихоньку растут, до конца 2023 года, по оценкам аналитиков, доля таких машин на рынке РФ должна достигнуть 4%. Но борьба тут будет серьезной!

Тем более, что конкуренты предлагают очень интересные цены. BAIC U5 Plus, Kaiyi E5, Changan EADO Plus, Livan S6 Pro, OMODA S5 стоят дешевле: от 2 до 2,6 млн. Но у «Москвича» есть свои достоинства, а также… административный ресурс. Всем чиновникам надо на чем-то ездить! А Минпромторг недавно опубликовал список автомобилей, которые рекомендовано в приоритетном порядке закупать для чиновников в качестве служебных. И там присутствует продукция с маркой «Москвич»! Что же, это решение очень удачно совпало с «выходом в свет» новой «шестерки». Кстати, никого из конкурентов в этом списке нет… «Москвич 6» оказался славным парнем: пусть и нет у него выдающихся достоинств, но в целом получился автомобиль, очень сбалансированный по всем параметрам. А от мелких недостатков – он обещает избавиться в ближайшее время. И не стоит забывать, что у него есть сильные покровители «наверху»… «Москвич 6»