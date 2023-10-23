Игорь Моржаретто: Sollers Argo - пропуск в центр

Есть ли сегодня на нашем авторынке грузовичок, на котором можно перевезти мебель из квартиры в центре Москвы на дачу? Да чтобы он соответствовал строгим столичным требованиям по въезду в центр? Общий вес до 2,5 т, грузоподъемность – до 1 т, да еще и экологический класс не ниже Евро-3… И чтобы можно было управлять с правами категории В! Оказывается – есть, и это Sollers Argo! Его я взял на тест. Заодно и мебель перевезу… В ЧИСТОМ ПОЛЕ Российская компания «Соллерс» работает в автомобильном бизнесе с начала нашего века; ей принадлежит завод УАЗ, а еще почти 20 лет она занималась сборкой коммерческих автомобилей Isuzu, Fiat Ducato, Ford Transit… Но, когда в 2022 году все иностранные марки ушли из России, «Соллерс» организовал сборку машин под собственным брендом. Пока в модельном ряду - компактный грузовик Argo и более крупный фургон Atlant. Собственно, никто и не скрывает, что Sollers Argo — это перелицованный китайский JAC N25 / N35. При этом у восточного производителя купили лицензию и на сами машины, и на мотор, и на КП.

И теперь это дает нашему производителю право не только на продажу автомобилей под российской маркой и локализацию, но и на внесение изменений. Поэтому уже выпускаются бортовой вариант, разные виды изотермических фургонов, холодильник… Все надстройки – нашего производства. И список будет дополняться. По замыслу производителя, Argo должен занять нишу, где некогда ведущие позиции занимали корейские Hyundai Porter и Kia Bongo. А сейчас остался только «чисто китайский» Dongfeng Captain-T. Не густо…

ПО АЗИАТСКОЙ МОДЕ При всех внешних отличиях по конструкции Sollers Argo во многом аналогичен очень популярному у нас Hyundai Porter. Независимая передняя подвеска (торсионная, на двух поперечных рычагах), задняя - зависимая, рессорная. По японской моде - шины разной размерности. Передние – 15 дюймов, на задней оси – сдвоенные 13‑дюймовые. Это сделано, чтобы снизить погрузочную высоту - до 785 мм. Это, конечно, упрощает погрузку и разгрузку автомобиля, но теперь требуется возить не одну, а две запаски.

Argo — это семейство фургонов полной массой от 2,5 до 3,5 т; мне достался «младший» вариант, зато с самым высоким изотермическим фургоном. Полезная нагрузка – до 1 тонны, но, думаю, рессоры позволят грузить куда больше. Эта машина создавалась с прицелом на внутригородские перевозки. С учетом нынешних правил въезда коммерческого транспорта в некоторые районы столицы, не относящиеся к так называемому «грузовому каркасу», у грузовичка есть отличные шансы на успех у коммерсантов. В моторной гамме формально два двигателя (оба 2-литровые): бензиновый (147 л.с.) и дизельный (130 л.с.; 285 Нм). Правда, пока предлагают машины только с дизельным мотором и 6-ступенчатой механической КП. Но, по-моему, это лучшее сочетание для коммерческого автомобиля.

Кстати, мне вдвойне было интересно протестировать этот автомобиль именно из-за сочетания мотор/коробка. Потому что в компании не скрывают: сейчас идут уже испытания именно этой «парочки» на внедоржнике «УАЗ-Патриот». И вообще, у «Соллерса» на эти агрегаты большие планы, ведь их производство уже осваивают в России: мотор в Елабуге, коробку – в Заволжье.

…С непривычки забираться и вылезать из кабины сложно из-за особенностей бескапотной компоновки, хотя у водителя и пассажира есть и ступеньки, и специальные ручки на передних стройках. По этой же причине и добраться до мотора можно, лишь откинув пассажирские сиденья. Кабина Argo формально считается трехместной, но, честно говоря, втроем тут очень тесно. Вдвоем – нормально, особенно если опустить ближнюю к водителю половинку спинки пассажирского сиденья. И она превращается в небольшой столик с двумя подстаканниками и ящичком для документов. Интерьер кабины довольно аскетичный, но все сделано аккуратно. Водительское место тесное, правой ноге в первое время (пока не привыкнешь) мешает толстая рулевая колонка, которая «растет» из пола. Не слишком современное решение, но, видимо, иначе не позволила компоновка. Кресло водителя можно несколько двигать взад-вперед, есть регулировка спинки по углу наклона – словом, за день за рулем особенного дискомфорта не испытал. В городских условиях – то, что надо, но тысячу км ехать на Argo было бы утомительно.

Кстати, на рулевом колесе, как на легковушке, несколько кнопок (управление аудиосистемой и круиз-контролем). И все остальные кнопки расположены понятно, а кондиционер работает очень даже эффективно – убедился лично. Единственное, чего мне не хватило в кабине – USB-входов; в современном автомобиле они необходимы. «Кормить» телефон придется по старинке, через гнездо прикуривателя. Грузовичок очень щедро оснащен уже в базе. Есть системы ABS, ASR, ESP, подушки безопасности водителя и пассажира, круиз-контроль, кондиционер, центральный замок, аудиосистема с поддержкой MP3, подогрев сидений. А огромные зеркала заднего вида (тоже с подогревом) разделены на два сектора, дабы по бокам не оставалось слепых зон. Есть и датчики парковки, но я все-таки себе бы поставил камеру заднего обзора для маневров в городе. А картинку бы вывел на экранчик, который поставил бы вместо салонного зеркала заднего вида - все равно толку от него в случае с фургоном никакого…

Кроме того, в стандартное оснащение для дизельной версии входит предпусковой подогреватель – для облегчения запуска двигателя в холодную погоду. И электроподогрев топливного фильтра. А вот мест для хранения вещей в кабине немного: бардачок перед пассажирским сиденьем с двумя отделениями, и большие карманы в дверях. А за спинками сидений лежит набор автомобилиста… и, может быть, поместится портфель. Зато какой кузов прилагается к небольшому вроде бы грузовичку – объемом 12 куб. м! Смонтированный на раме фургон изготовлен из трехслойных сэндвич-панелей, обшитых снаружи пластиком белого цвета. В полу есть такелажные петли, а для удобства работы внутри - небольшая выдвижная лестница. Жалко, что в базовое оснащение фургона не входит спойлер над кабиной. С ним автомобиль смотрится гармоничнее, да и хоть какое-то понятие об аэродинамике появляется. Впрочем, будущий хозяин обязательно себе такой закажет!

РАБОЧИЙ ХАРАКТЕР Первое, что сразу отмечаешь, как только устроился на месте водителя – это отличная обзорность. В том числе и при маневрах задним ходом и перестроениях – тут в помощь большие наружные зеркала. А когда тронулся – в полной мере можешь оценить настоящий «дизельный характер» этого Argo. Несмотря на архаичный рычаг коробки передач, переключаются они легко и четко, автомобиль довольно быстро (насколько это возможно с таким огромным фургоном) набирает скорость. А трогаться вообще можно со второй передачи. Конечно, руль не слишком информативный, но это ведь грузовик… Он (руль) скорее рассчитан на маневры в узких местах, в городских джунглях. Но и к «вертикальному» рулю быстро привыкаешь, и к поведению машины на трассе и в городе. Понятное дело, что с поклажей в кузове автомобиль идет куда более плавно, и на лежачих полицейских не так «козлит». Да и вообще не такая уж у него жесткая подвеска, как мне сначала показалось. А маневренность в городе, даже в узких местах – на высоте!

Я нигде не нашел данных про расход топлива, но, если ехать не быстрее 90 км/ч, то даже груженый автомобиль легко укладывается в 10 л на сотню. А быстрее на нем ехать и не хочется (хотя я на загородной трассе без проблем разогнал его до 110 км/ч). Просто его стихия – степенная езда с грузом (и не стоит забывать об отсутствии спойлера на крыше кабины!). А в городском потоке, даже в пробке – чувствуешь себя вполне комфортно. Хотя в этом случае расход топлива вырос – примерно до 13 л/100 км. Зато я столько мебели перевез…

Стоит Sollers Argo от 2,44 млн рублей (за бортовой вариант), причем список надстроек удлиняется с каждым месяцем. Среди конкурентов уже нет именитых Iveco Daily, Hyundai Porter и Kia Bongo. Одноклассник Dongfeng Captain-T вроде бы стоит столько же, но у него не такое большое количество вариантов надстроек, да и сервисная сеть куда меньше. «Соболь» и «Газель» - куда крупнее. И подороже.

В общем, пока места на рынке должно хватить всем. А Sollers Argo вполне подходит на замену тех моделей, которые покинули (навсегда или на время?) наш рынок. И если получится удержать цену, то успех ему обеспечен. Sollers Argo