Игорь Моржаретто: LADA Granta Sport – живчик на все сто

В модельном ряду автомобилей «Лада» прибавление: стартовали продажи «Гранты Спорт». Во время двухдневного тест-драйва по дорогам Нижегородской области и на трассе «Нижегородское кольцо» я убедился, что приставка «Спорт» – не ради красного словца. НЕ ТОЛЬКО КРАСИВО! Много лет назад меня, тогда уже автомобилиста со стажем, вдруг пробило странное желание: ужасно захотелось купить спортивный автомобиль. При том, что я в жизни ни разу не гонщик, но так сильно захотелось… и я такую машину купил. Конечно, новую позволить не мог, поэтому пришлось ограничиться подержанной «Тойотой» с правым рулем. И год я ловил кайф за рулем настоящего (или почти настоящего) спорткара. Думаю, такой порыв бывает в жизни любого мужчины, обладающего водительскими правами, но не всякий его может воплотить в жизнь. У кого-то нет таких денег, а кто-то должен ежедневно возить семью – какой тут, простите, спорткар? Инженеры и конструкторы компании «Лада Спорт» решили превратить в спортивную машину обычный семейный седан, при этом сохранив (по возможности) его потребительские качества. В итоге получилась «Лада Гранта Спорт» – самый дорогой, но, возможно, самый интересный автомобиль в бюджетной линейке АВТОВАЗа.

Выглядит новинка как минимум интригующе. Причем «Спорт» может быть как в кузове седан, так и лифтбек. По мне – так второй куда интереснее. Перепутать спортивную «Гранту» с обычной сложно. Заряженный вариант отличают оригинальные бамперы с фирменными красными вставками, низкая посадка, крупные колеса, красные шильдики «Спорт»… В общем, стандартный набор для горячей модификации, однако важнее другое. Для этой «лады» спортивные штрихи – не только элемент дизайна, но и эффективная часть оборудования, которое работает на скорость и управляемость.

Единую стилистическую концепцию постарались выдержать и при разработке интерьера. Красно-черная обивка сидений, вышитые логотипы LADA Sport, красные же шкалы приборной панели, руль с качественной кожаной оплеткой и алой меткой нулевого положения, вставки под углепластик – все это традиционно для спортивного стиля. И очень порадовали новые кресла водителя и переднего пассажира – с выраженной боковой поддержкой.

В остальном комплектация довольно скромная: «Комфорт». Простой кондиционер, простая аудиосистема без лишних изысков, задние стеклоподъемники – ручные. Разве что обязательные две передние подушки безопасности. Но что еще надо для спорткара?.. Доработанный 16-клапанный мотор объемом 1,6 л развивает 118 л.с. И даже, как нас уверяют, 122 л.с., если заправлять «сотым» бензином. Машину специально не облегчали, передаточные числа трансмиссии тоже не трогали. И разгон 9,8 с до «сотни» вроде бы не поражает воображение, но все-таки это на секунду быстрее, чем у стандартной машины. Максимальная скорость тоже выросла – со 180 до 195 км/ч.

Куда серьезнее доработали шасси: машине не только расширили колею, но и увеличили колесную базу на 6 мм (ради лучшей устойчивости на прямой). Уменьшили клиренс на 25 мм, причем осталось все равно немало – 160 мм. Вместе с аэродинамическим обвесом это позволило значительно снизить коэффициент подъемной силы. А благодаря коротким и жестким пружинам – уменьшить крены и увеличить максимальную скорость на дуге. Машине специально подобрали шины Marshal от известной компании Kumho – мягкие, но износостойкие. И с рисунком протектора, эффективно отводящим воду из пятна контакта. Новая выпускная система радует грозным выхлопом. Тормоза теперь дисковые по кругу. Диаметр передних увеличили, а вместо задних барабанов стоят диски от «Весты». А благодаря новому блоку ABS торможение стало более эффективным. Процентов на 30, между прочим!

Рекордный (для своего класса) объем багажника при этом не пострадал: 520 л у седана, 440/760 л у лифтбека. И задний диван – разрезной. Впрочем, как говорил один киногерой, «к черту подробности»! Пора и за руль. НЕ ТРЕКОМ ЕДИНЫМ Для того, чтобы показать уровень доводки мотора и шасси, нам позволили вдоволь погонять по Нижегородскому кольцу. Сначала под присмотром опытных пилотов команды «Лада Спорт Роснефть», а потом – самостоятельно, причем на время. Победителям обещали серьезные призы. Смелое решение, особенно с учетом отсутствия системы стабилизации у машины и гоночного опыта у многих участников тест-драйва.

А машинка-то оказалась заводная! Мотор охотно крутится почти до семи тысяч оборотов. Даже если напутать с траекторией входа в поворот (что я себе позволил пару раз), эта «Гранта» плавно скользит наружу. Крены заметные, но колеса надежно цепляются за асфальт. Автомобиль быстро откликается на короткий руль и уверенно тормозит – без намека на усталость. Да, «Гранта Спорт» едет куда бодрее базовой модели. И звучит тоже – неожиданный рык подзуживает раскручивать мотор еще сильнее…

Что важно: машина оказалась очень выносливой (не зря на нее распространяется гарантия на 100 тысяч километров пробега, как и на базовую модель). После десятка кругов по треку (а каждый – 2,5 км) тормоза не перегрелись, и вообще автомобиль выглядел, как будто и не трогался с места. Приятно, что при создании этой модели технике уделяли самое большое внимание. А стайлингом пусть занимаются разные тюнинг-ателье…

Но перед инженерами стояла и другая задача: сделать машину универсальной. Чтобы спортивные амбиции не мешали ежедневному использованию, ведь для многих эта «Гранта» станет не только первым спортивным болидом, но и единственным автомобилем. Похоже, эту задачу решить удалось. Трогается «Гранта Спорт» уверенно, а умение быстро ускориться подходит и для старта на светофорах, и для трассы – при обгонах. Расход бензина вырос, но совсем незаметно (особенно если держать себя в руках и двигаться спокойно). За пределами гоночного трека мотор в среднем просит на каждые 100 километров 8 литров горючего. Кормить же «Гранту Спорт» рекомендуют бензином не ниже 95-го.

Да, машина чуть более шумная, чем базовый седан или хэтч. Однако спортивный звук мотора не утомляет в дороге, а скорее бодрит. Приятно, что «Гранта Спорт» не сильно уступает по проходимости обычному седану или лифтбеку. В первый же день теста навигатор вывел на лесную дорогу – сплошные, знаете ли, ямы да канавы. И что же? Спокойно себе и проехал, ни разу на брюхо не сел. Но жесткая подвеска на плохой дороге все-таки сказывается – машина становится тряской и шумной, особенно это чувствуется на втором ряду.

БИЛЕТ НА СТАДИОН Продажи «Лада Гранта Спорт» стартовали в конце сентября. Причем на АВТОВАЗе уверены в своем продукте и рассчитывают до конца года продать больше тысячи машин. Основания для оптимизма действительно есть: иные спортивные и при этом доступные машины на нашем рынке просто отсутствуют. «Спорт» в кузове седан оценили в 1 249 900 рублей, в кузове лифтбек – в 1 289 900 рублей. И это на 300 тысяч рублей дороже, чем обычная «Гранта» в подобной комплектации. Вообще, до появления заряженной версии любая «Гранта» по прайс-листу не выходила за психологическую отметку в миллион. Даже за кросс-версию универсала просят 945 900 рублей, а за лифтбек в топовом исполнении CLUB – 995 900 рублей. А тут – скачок сразу на 300 тысяч…

Но на АВТОВАЗе, кажется, и не сомневаются в успехе своей спорт-версии, и рассчитывают на хороший интерес со стороны покупателей. Своего клиента они видят так: мужчина в возрасте от 25 до 40 лет, со средним или чуть выше среднего доходом, который все понимает в устройстве автомобиля и даже иногда участвует в любительских автогонках. Почему он выберет себе в качестве спутницы жизни именно «Гранту Спорт»? Потому что ему наверняка понравится энергичный, спортивный дизайн; потому что он ценит уверенность в любой ситуации, а также высокий уровень безопасности. Главное достоинство «Гранты Спорт» в том, что новичкам она позволяет безопасно оттачивать водительские (и гоночные!) навыки, а опытным пилотам – получать удовольствие за рулем и бороться, например, за призы в любительских сериях. Дорого? Но сегодня ни один новый автомобиль за эти деньги не предложит сопоставимую с «Гранта Спорт» динамику и управляемость.

LADA Granta Sport