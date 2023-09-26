Игорь Моржаретто: Chery Tiggo 8 PRO Max FL – путевка в «бизнес»

Нет, с китайцами не соскучишься! Только вчера появилась новая модель, а буквально сегодня уже прошел рестайлинг, появились новые моторы, новые системы… Вот теперь у самого большого кроссовера от компании Chery есть очередной обновленный вариант – Tiggo 8 PRO Max FL. Хотя китайцы говорят, что это практически новый автомобиль… Казалось, что совсем недавно в Москве презентовали кроссовер «Чери Тигго 8». Случилось это весной 2020 года, и тогда было сложно поверить, что китайский автомобиль кто-то будет покупать по цене почти 2 млн руб. Ой, мне бы сегодня эту машину да по той цене…

ИЗ КЛАССА В КЛАСС У многих китайских автоконцернов (и «Чери» в их числе) есть такая практика: с появлением новой версии старая из продажи не исчезает, а становится базовой комплектацией. Так что на сайте компании и в салонах дилеров «восьмерок» теперь пять: базовые переднеприводные 8 и 8 PRO; полноприводная 8 PRO Max; гибридная 8 PRO e+; и рестайлинговая 8 PRO Max. Чтобы отличить от иных, обычно ее название сопровождают приставкой FL, что означает «фейслифтинг», хотя очередные изменения, как уверены в компании, не просто освежили наружность, но серьезно добавили кроссоверу «премиальности».

Если поставить рядом две машины соседних поколений, отличить их можно будет только в темное время суток. Крупный логотип спереди теперь светится в темноте. Вообще-то изменились передняя оптика и решетка, но как-то очень незаметно. Сзади фонари соединили в единую конструкцию, и это автомобилю идет. В гамме цветов добавился очень красивый темно-зеленый металлик, а в верхней комплектации появились красивые двухцветные19-дюймовые диски (раньше были только 18-е).

А вот в интерьере обновленного «Тигго 8 ПРО Макс» перемены куда заметнее. Два 12,3-дюймовых дисплея тут не просто вытянуты в единую линию, а изогнуты полукругом, как бы огибая водителя. Так модно и, наверное, удобнее: экраны меньше бликуют на солнце. Вместо ряда физических кнопок управление климатом и рядом других функций теперь сенсорное.

Кроме того, в компании решили, что пора придать самой богатой комплектации своего самого большого кроссовера черты и системы, свойственные как минимум бизнес-классу, а то и премиуму. Новая центральная консоль и рычаг управления автоматической трансмиссией выполнены в «яхтенном» стиле (так нам объяснили), обновилась аудиосистема «Сони», у которой теперь 10 динамиков. Оснащение в любом случае стало богаче. Так, число подушек безопасности выросло с шести до девяти, например, появилась специальная коленная.

Система кругового обзора дает картинку не на 360 градусов, как раньше, а на все 540. Объясняется этот феномен просто: появилась функция «прозрачный капот», и можно увидеть дорогу и все препятствия под днищем. Нет, специальной камеры там нет, но показания передней камеры записываются, и водитель видит, что творится у него снизу. Еще появился встроенный видеорегистратор, качество которого позволяет даже снимать кино о своем путешествии. Добавился и проекционный дисплей (почему же его не было раньше?), причем цвет символов можно менять. Наконец, доступна телематика «Чери Коннект» – это когда с экрана своего смартфона можно не только определить местоположение автомобиля, но и управлять целым рядом функций.

Добавили роскоши и переднему пассажиру. Теперь к его услугам не только выдвижная опора для ног, но и функции массажа, включая поясничный. А у пассажиров третьего ряда (да, на нашем рынке модель – только семиместная) есть возможность регулировать температуру воздуха в своей части салона.

Технически обычный и обновленный автомобили почти идентичны. Мотор у этого «Maкса» один: бензиновый 2-литровый, который работает в паре с 7-ступенчатыи преселективным роботом от «Гетраг». Главное отличие обновленной «восьмерки» по трансмиссии – поменялся поставщик системы полного привода. Вместо «Борг Уорнер» это теперь не менее известный ZF. По первым ощущениям, на ездовом характере это никак не сказалось. Хотя, если верить данным производителя, новинка разгоняется до 100 км/ч на 0,1 с быстрее, а расход бензина уменьшился на 0,2 л.

С МЕСТА В КАРЬЕР На трассе этот «Тигго 8» ведет себя очень хорошо. Почти 200-сильный мотор разгоняет достаточно тяжелый кроссовер до 100 км/ч за 8,4 с. Его вполне хватает, чтобы уверенно держаться в быстром потоке автомобилей на скоростном шоссе, а также уверенно выполнять обгоны. Чем я и пользовался, правда, при этом у меня в машине было всего два пассажира и отсутствовал багаж… Нет нареканий и по поводу управляемости; реакция на действия рулем адекватная. Словом, такая спокойная семейная машина – без заявок на модную «спортивную составляющую». Даже если переключить селектор в режим «Спорт». А всего, как и раньше, у кроссовера 6 режимов движения («Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт», «4х4»).

Так вот, по поводу «4х4». Вторая часть тест-драйва модели проходила в одном из подмосковных песчаных карьеров, переоборудованном под кроссовую трассу для мотоциклистов и вездеходов. Нам лишний раз хотели напомнить, что у этого «Чери» полный привод и клиренс в 190 мм. Но, конечно, нам предложили не ту трассу, где туристов катают на вездеходе, а некий щадящий маршрут. Который выглядел как обычная русская проселочная дорога, с подъемами и спусками, кочками, выбоинами, перегибами, грязными лужами и круглогодичной колеей от УАЗов.

На переднеприводном автомобиле я бы сюда не сунулся, а полноприводный «Тигго 8 ПРО Макс» чувствует себя вполне уверенно и не думает закапываться в мокрый песок. Можно было даже не переводить селектор в положение «4х4»: муфта сама подключит, когда надо, задние колеса. Электроника, которая борется с пробуксовкой, также делает это быстро и ненавязчиво. В общем, машина готова ехать по очень плохой дороге – насколько позволят дорожные шины. А вот на сложное бездорожье «Тигго» лучше не выпускать. Я покрутился несколько минут на мокром песке и понял – так недалеко и муфту перегреть... Зато понравилась работа ассистента спуска с горы. Кроссовер хорошо нивелирует мелкие и средние неровности, а вот большие проходит жестковато. Но тихо – звукоизоляция на высоте!

И, конечно, из всех внедорожных «фишек» обновленного «Тигго 8 ПРО Макс» понравилась та самая система обзора под днищем. Прикольно! Хотя понятно, что «офф-роуд» не его стихия, но и вывезти семью на природу – прямо-таки специализация семиместной «восьмерки». Особенно, если вспомнить про комфорт на втором и третьем ряду (в последнем случае – относительный и недолгосрочный, конечно).

ЦЕНА УВЕРЕННОСТИ За все перечисленные обновления в «Чери Тигго 8 ПРО Макс» просят доплатить около 300 тысяч рублей относительно дорестайлинговой версии. В итоге, с учетом скидки, сейчас машина стоит минимум 4,16 млн руб. (без учета скидок – 4,46 млн) за версию Dreamline и 4,65 млн за Ultimate. Цена более чем солидная, а что могут предложить конкуренты? Надо сказать, что их не так уж и много. Популярные и схожие по размерам «Киа Соренто» и «Хендэ Санта Фе» теперь приезжают к нам только по параллельному импорту и оцениваются в 4,5 – 6 млн руб. Очень сильный конкурент – «Джили Монжаро» с 238-сильным 2-литровым мотором – стоит от 4,6 млн. Как и более крупный и тяжелый рамный внедорожник «Хавэйл H9». Дешевле выйдет разве что соплатформенный «Джетур X90 Plus» (от 3,8 млн руб.), но у него нет полного привода. Так что вопрос лучше поставить так: стоит ли за «премиальность» и расширенный набор опций доплачивать 300 тысяч рублей? Найти вариант дешевле с таким набором точно не получится, но выбор в пределах 4 – 5 млн есть.

С очередным обновлением Chery Tiggo 8 PRO Max стал выглядеть солиднее, получил набор новых премиальных опций. Конечно, зачислять его в категорию «премиум» не стоит (для этого у Chery есть специальный бренд EXEED), но уверенности владельцу в своей исключительности он точно добавит. А это, конечно, стоит дополнительных 300 тысяч рублей.