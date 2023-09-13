Сергей Целиков: Sollers Atlant – вот такая получилась замена «Транзиту»

После «нокдауна», который произошел весной 2022 года, российский авторынок постепенно оживает и кардинально меняется. В легковом и грузовом сегментах идет прямое замещение европейских, японских и корейских брендов продукцией из Китая. Динамика в 2023 году в этих секторах рынка положительная, а местами даже рекордная. БЕДНЫЙ LCV Совсем иная картина в сегменте легкой коммерческой техники (LCV). Что мы имели до начала СВО? Традиционно лидером сегмента была продукция ГАЗа, в первую очередь, модель «Газель NEXT». Вторая строчка рейтинга много лет принадлежала Ford Transit. Даже после официального ухода с российского рынка легкового подразделения Ford (март 2019-го) коммерческие модели продолжали активно продаваться. Сборка была налажена на заводе Sollers в Елабуге, и это позволяло легко обходить всех конкурентов. А их было достаточно – Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Renault Master, Iveco Daily, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter. Весна 2022 года кардинально поменяла расклад сил на российском рынке. Поставки новых автомобилей практически всех мировых брендов прекратились. Рынок ушел в пике. Китайские производители, сосредоточившись на легковом и грузовом секторах, в тот момент полностью проигнорировали сегмент легких коммерческих автомобилей. На рынке распродавались остатки техники, завезенной до февраля 2022 года, а из нового поступления осталась только «Газель». На этом фоне достаточно интересно было наблюдать, что придет на смену Ford Transit. Топ-менеджеры Sollers не растерялись и довольно быстро нашли себе нового технологического партнера – китайскую автомобилестроительную компанию JAC Motors. ЛУЧИК СОЛНЦА Китайская модель малотоннажного фургона, взятая за основу для российского Sollers Atlant, называется JAC Sunray. Такой солнечный лучик из Поднебесной. А он, в свою очередь, когда создавался более 10 лет назад, черпал вдохновение от фургона Mercedes-Benz Sprinter. Фары и линии кузова почти полностью повторяют немецкую классику конца «нулевых». Интерьер китайцы разработали свой, да и по технической части заимствований от именитого немецкого бренда в автомобиле не наблюдалось. Тем не менее, автомобиль получился вполне гармоничным, функциональным и рабочим. В Китае эта модель производится с 2011 года. Интересным фактом является то, что сборку этой модели в небольших количествах в 2019 году наладили в Беларуси на Брестском машиностроительном заводе «Брестмаш». Сейчас на официальном сайте завода обозначена одна модификация на базе Sunray – скорая помощь МАЗ-3650222022.

Прошлый год ознаменовался для JAC Sunray новым этапом развития. Российская компания Sollers не просто наладила сборку этой модели под своим брендом, а приобрела расширенные лицензии на автомобили и двигатели, причем с возможностью существенной модернизации. Производственные мощности Sollers в Елабуге позволяют провести достаточно глубокую локализацию производства, инженерный потенциал компании готов к разработкам новых модификаций. По имеющейся информации, в будущем на «Атланте» может появиться автоматическая трансмиссия и даже полный привод, которого нет в Китае.

МНОГОЛИКИЙ «АТЛАНТ» Уже сейчас Sollers Atlant – это не просто автомобиль, а целое семейство моделей и модификаций с различным функционалом. К базовым цельнометаллическому фургону и бортовому малотоннажному коммерческому автомобилю разной длины и высоты добавились промтоварный и изотермический фургон, а также фургон-рефрижератор. Есть в продаже и версия микроавтобуса на 15 мест. В апреле 2023 года «Соллерс» представил линейку специальных автомобилей скорой медицинской помощи на базе Sollers Atlant, которая включает классы A, B, C, а также реанимобиль для перевозки новорожденных (неонатальный). В августе 2023 года на рынок вышла грузопассажирская версия с двумя рядами сидений (6 мест) и грузовым отсеком от 3 до 7 куб. метров. А в начале 2024 года ожидается и «короткий» микроавтобус на 8 мест. Кроме того, по словам председателя совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова, в 2024 году на заводе «Соллерс Алабуга» планируется наладить серийное производство электрических версий малотоннажных автомобилей Sollers Atlant и Argo. На сегодняшний день Sollers Atlant производится по системе полного цикла, которая включает в себя сварку и окраску кузовов. ЧТО ТАМ ПОД КАПОТОМ?

Фото: ABIZNEWS.NET Sollers Atlant может комплектоваться двумя двигателями. Первый агрегат объемом 1,9 литра Cummins D19TDIE11 и мощностью 139 л.с. устанавливают на «короткие» версии фургона. Он идет в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Именно такой двигатель был установлен на тестовом автомобиле, на котором мне довелось проехать более 2 тысяч км. Даже для полностью загруженного автомобиля динамики вполне хватает. Коробка ведет себя адекватно. Первая передача только для трогания с места и далее по нарастающей, а с 80 км/ч уже можно «втыкать» шестую. В городе расход топлива у меня выходил 13 – 14 литров на 100 км, а на трассе – чуть больше 8 литров. Итоговый расход после поездки в Тольятти оказался чуть больше 9 литров на 100 км. На трассе в потоке автомобиль идет вполне нормально, а вот выходить на обгон фур при скорости 90 – 100 км/ч уже некомфортно. Тем не менее, сравнивая «Атлант» с другими фургонами, на которых мне довелось поездить (Transit, Boxer, Master, Crafter), могу с уверенностью сказать, что по ездовому комфорту (именно движению по дорогам) он вполне достойный конкурент. Для автомобилей среднего и большого размера предусмотрен 2,7-литровый 150-сильный двигатель JAC c длинным обозначением HFC4DE1-1D. По техническим характеристикам этот агрегат имеет 355 Нм крутящего момента, что вполне должно хватать для относительно «бодрой» езды «навьюченной лошади». А вот расход топлива, судя по информации от пользователей в Интернете, у этого агрегата существенно выше. КАБИНА НЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

Внутреннее пространство «Атланта», мягко говоря, «средненькое». Поначалу я никак не мог найти оптимальное положение на водительском сиденье. Регулировки по высоте и наклону спинки есть, но диапазон невелик. Рулевая колонка вообще не регулируется. Правая рука у меня постоянно сползала с узенького подлокотника. Площадка для отдыха левой ноги неудобная. Из-за большой арки колеса она значительно выдвинута вперед, и нога постоянно находится в согнутом положении. Пассажирское сиденье сдвоенное, подушка короткая, спинка не регулируется, ящика под сиденьем не наблюдается. Но ехать можно. Передняя панель простенькая, материалы обычные. Хорошо хоть пластик без запаха. Что меня поразило, так это полное отсутствие подстаканников для кофе. Да и в целом с ящичками, нишами и полочками для документов – «полный швах». В кабине, вроде бы, много пространства, но оно «пустое», не используется от слова «совсем». Видимо, это поле для дилерской фантазии и «допов». Кстати, машине не помешала бы дополнительная подножка для входа и выхода. Автомобиль высокий и залазить в него не всем будет удобно. А вот зеркало заднего вида можно и убрать. Смотреть в него не на что. Маленькое стеклянное окошко грузового отсека лишь дает отражение.

Что удивило в базовой комплектации – наличие круиз-контроля. Насколько эта опция важна для водителей коммерческих фургонов я не знаю, но прогресс все равно налицо. В дальней дороге несколько раз включал, на больших перегонах удобно. В базовой комплектации «Атланта» есть задние датчики парковки. Вот эта опция однозначно полезная и важная. А если бы поставить еще и камеру заднего вида… Но вот только куда? Полноценным экраном мультимедиа автомобиль не обладает. На передней панели - лишь стандартная магнитола «привет из нулевых». Можно сделать вывод, что кабина «Атланта» будет проигрывать даже современной «Газели». ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ Грузовое отделение Sollers Atlant классическое. Большой плюс в том, что уже в базовом исполнении боковины не голые, а обшиты приличным материалом. Минус – в отсутствии достаточных мест для крепления грузов. Есть несколько проушин с петлями, приваренных к полу, и на этом все. Погрузка-разгрузка стандартных европаллет не составит труда. Сделать это можно и через боковую, и через заднюю дверь. Ширина позволяет.

Грузовой отсек цельнометаллического фургона может быть в трех стандартных исполнениях – L1H1, L2H1, L3H2. Самый маленький (L1H1) имеет погрузочную длину 2400 мм, а высоту – 1630 мм. В него можно загрузить 7,5 куб. м груза, но достаточно легкого, поскольку по паспортным данным такой автомобиль имеет полную массу 2,5 тонны. Удобно для въезда в центр Москвы, но много тяжелого груза не перевезешь. Средняя модификация (L2H1) имеет длину грузового отделения 3250 мм. При стандартной высоте в 1630 мм грузовой объем получается 9,7 куб. м. В длинной модификации (L3H2 – 3600 мм), с высокой крышей (внутренняя высота – 1870 мм), объем грузового отделения вырастает до 12,3 куб. м. Как я писал выше, «Атлант» может быть не только цельнометаллическим, но и бортовым, а также может комплектоваться промтоварным или изотермическим грузовым отсеком. В этом случае шасси может иметь сверхдлинную платформу (L4), когда длина кузова доходит до 4240 мм, а максимальный объем составляет 18,4 куб. м. ЦЕНА ВОПРОСА: 3+ МЛН РУБЛЕЙ