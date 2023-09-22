Александр Шацкий: про Chery Tiggo 8 PRO e+

Tiggo 8 PRO e+ является первым в России гибридным кроссовером от компании Chery. Автомобиль укомплектован турбированным ДВС и двумя электромоторами. Его тест-драйв проходил согласно экологической повестке - в Приэльбрусье. Здесь, помимо чистейшего воздуха и горных видов Кабардино-Балкари, предоставилась возможность испытать автомобиль не только на трассе, но и в условиях близких к бездорожью, проверить как это - ехать на гибриде не только по асфальту, но и подниматься по крутым склонам, форсировать, пусть не глубокие, но все же броды. Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+ построен на модульной платформе T1X, которая разработана в партнерстве со специалистами Jaguar Land Rover. Гибкая архитектура T1X позволяет изменять габариты колесной базы от 2560 до 2800 мм, и обеспечивает дорожный просвет от 149 до 190 мм. Платформа T1X изначально предусматривала возможность оснащения автомобиля не только традиционным двигателем внутреннего сгорания, но также электрической или гибридной силовой установкой.

Погода и ландшафт в горных районах переменчивы, но в автомобиле во время движения чувствуешь себя стабильно, независимо от дорожного покрытия. Это - о подвеске, в моем случае не было ни одного пробоя. Хотя ездить приходилось по грунтовым и каменистым дорогам. К слову, по камням делать это приходилось осторожно, так как резина стандартная, а запаски с собою не было. Она не была предусмотрена в комплектации - вместо нее был ремкомплект, который, к счастью, использовать не пришлось. Но по грунтовым дорогам поездили «с ветерком», и подвеска показала себя просто на отлично. Передняя подвеска - независимая типа McPherson, задняя - независимая многорычажная.

Гибридный кроссовер Как я уже сообщил ранее, Chery Tiggo 8 PRO e+ построен на модульной платформе T1X, разработанной совместно с JLR ( в Китае 50% завода JLR принадлежит Chery). Платформа T1X изначально предусматривала возможность оснащения автомобиля не только традиционным двигателем внутреннего сгорания, но также электрической или гибридной силовой установкой. Силовая архитектура гибридного Tiggo 8 PRO e+ построена на бензиновом турбированном двигателе 1.5 (мощность - 147 л.с., крутящий момент - 210 Нм при 1750 - 4000 об/мин) и двух электромоторах с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Бензиновый двигатель работает в паре с двухмоторном приводом. Общая мощность двигателей составляет 235 л.с. Данный факт прописан в ПТС.

На трассе Tiggo 8 PRO e+ очень динамичный. Так, скорость в 100 км/ч он набирает за 7,5 секуныд (заявлено производителем; мы не замеряли, но по факту не усомнились), ехали вчетвером, с полным багажником - от этого динамики меньше не стало. По личным ощущениям, он шустрее своего донора - Tiggo 8 PRO Max, на котором удалось прокатиться накануне. Но при езде со скоростью 150 - 170 км/ч в режиме EV (только электричество) очень быстро можно посадить батарею, примерно километров за 15 - 20, но на то и гибрид, что он сам себя подзаряжает. Переключаться между режимами можно во время движения.

К моменту первой остановки, уже на горе, которая у местных жителей называется «Тесла» (из-за схожести памятника и упомянутого логотипа, по их мнению), автомобиль подсказал, что батареи осталось на 6 км пути. Но пока ехали до асфальта по грунтовке в режиме HEV (электричество + бензин), а это примерно 15 км, батарея подзарядилась, и показала увеличение расчетной дистанции до 40 км. (изначально она рассчитана на расстояние в 75 км). Подзарядка идет за счет настраиваемой рекуперации - можно выбрать один из трех режимов. Ехал на «самом сильном» - третьем. Его чувствуешь, как только убираешь ногу с газа - автомобиль сразу начинает незначительно замедляться. Режим выбирается с помощью электронного рычага трансмиссии, при переводе его влево, а-ля в «ручной» режим.

8 PRO e plus+ оказался первым гибридом, которым я управлял, но интуитивно было понятно: сбрасываешь газ - идет зарядка, притормаживаешь - идет зарядка, едешь накатом с горки - идет зарядка. Визуально это наблюдаешь на дисплее цифровой панели, где обычно размещен тахометр, отображается информация в реальном времени - на сколько км пути батарея подзаряжена в данный момент, плюс динамика зарядки-разрядки. А на левом «кругляше» с оборотами, показывается запас хода «бензин + электричество».

Факты и послевкусие Ощущение и плюсы езды на «электричке», при этом для сомневающихся - в наличии привычный ДВС в находится резерве. Некая независимость от подзарядки, так как гибрид. Было бы неплохо иметь больше запаса хода на батарее, чтобы ездить в режиме EV не только в офис, но и на дальние расстояния. Перед тем, как ехать в гору, рекомендуется не сажать батарею. Нужно, чтобы оставался запас хода и от нее. При этом по прямой, без дополнительной гравитационной нагрузки, можно ехать и с подсевшей батареей, она подзарядится в процессе, т.к. есть режим прямого привода от ДВС. На ремкомплект я бы сильно надеяться не стал, «запаска» с собою придает уверенности при выборе маршрута. Электронные помощники - это хорошо, но экстренное торможение я отключил после автоматического срабатывания, т.к. ехал днем и был уверен в себе. Но для тех, кто боится заснуть за рулем - полезно, эта функция бодрит резкими притормаживаниями.

Время зарядки батареи от розетки 220 В - 7 часов, от стационарной станции - 2,5 часа. В комплекте с автомобилем есть 15-метровый зарядочный шнур на 220 В. Сама батарея имеет охлаждение и подогрев. И проверенную преодоленными в Приэльбрусье бродами герметичность (защищена алюминиевым корпусом). После тестов организаторы проверяли самый жестко используемый автомобиль, и остались довольны - испытания он прошел без потерь. Когда 12-вольтовый аккумулятор разряжен, например, после долгого простоя автомобиля, система понимает это, и автоматически подзаряжает его от силовой батареи до стабильного уровня. Бензин: можно заливать АИ-92, объем бака - 45 литров. Тормозная система не имеет вакуумного усилителя тормозов, а значит ею можно управлять - выбрать комфортный для себя режим. Система построена вокруг рекуперации. Общий заявленный пробег (бензин + электричество) составляет 1000 км на одной заправке. Заявленный расход топлива при полностью заряженной батарее - от 1,3 л на 100 км, при разряженной - от 5,9 л. В нашем случае было 6 - 6,5 л. Коробка - трехступенчатая, с тремя сцеплениями. Доступны 11 сценариев и 9 режимов работы (вспоминаем, что у нас 3 двигателя). Тут есть нюанс: в переднеприводной версии, которая сейчас поставляется в РФ 10 и 11 сценарий - это когда работают все три двигателя. Но в полноприводной версии, которая к моменту теста не дошла до РФ - это отдельные сценарии именно для полного привода. Сценарии включаются автоматикой, вы можете наблюдать их на дисплее приборной панели. Вот их список:

При движении в электрическом режиме или в режиме HEV до 30 км/ч автомобиль издает «космический» звук. Он идет от электродвигателя, как и у других электромобилей - для привлечения внимания пешеходов и всех, кто рядом. Но в тоже время добавлена опция отключения звука. А при заднем ходе Tiggo «пикает», как коммерческая строительная техника. При скорости выше 20 км/ч автомобиль переходит в параллельный режим, который отличается меньшим расходом топлива и большей мощностью, чем последовательный режим. Салон - семиместный, причем у третьего ряда спинки кресел регулируются по углу наклона. Интерьер повторяет полноприводный Tiggo 8 PRO Max. О нем уже все сказано, но можно полюбоваться.

В наличии 3 дисплея: приборная панель, мультимедиа, экран управления климат-контролем. Последним можно управлять и задним пассажирам. Установленный под днищем автомобиля модуль высоковольтной батареи незначительно снижает геометрическую проходимость в сравнении с бензиновым Tiggo 8 PRO Max. Минимальный дорожный просвет - 180 мм. Акустическое лобовое стекло + двойные боковые стекла - это приятный бонус. Камеры кругового обзора - такие же, как и на 8 PRO MAX. Багажник незначительно меньше Tiggo 8 PRO Max за счет расположения сзади слева аккумулятора 12 В, переехавшего из-под капота.

Системы ADAS:

Предупреждение о покидании полосы LDW

Ассистент удержания в полосе LKA

Система помощи при движении в пробках TJA / ICA

Адаптивный круиз-контроль ACC

Система предупреждения о фронтальном столкновении FCW

Система автономного экстренного торможения AEB

Предупреждение при опасности при открытии дверей DOW

Предупреждение о заднем перекрестном столкновении RCTA

Предупреждение об опасности наезда сзади RCW

Автоматическое переключение ближнего/дальнего света IHC

Система контроля слепых зон BSD Комплектация для России:

18" литые диски

LED-оптика + Динамические указатели поворота

Электрорегулировка и привод складывания зеркал

Подсветка под зеркалами и атмосферная подсветка в салоне

Панорамная крыша с люком

Система кругового обзора + датчики парковки спереди и сзади

TMPS + ESС + ABS

6 подушек

Датчики дождя и света + функция задержки отключения света

Электроусилитель руля и стояночный тормоз + Autohold

Бесключевой доступ и пуск двигателя

Открытие багажника без рук

Полный зимний пакет

Кожаный коричневый салон

Электрорегулировка сидений водителя в 6-ти, а пассажира спереди в 4-х направлениях

Электрорегулировка поясничного упора для водителя

Вентиляция передних сидений

Климат-контроль (фильтр N95) + дефлекторы для 2-го ряда

Кожаный руль с регулировкой по углу и вылету

2 сдвоенных экрана по 12,3" + 8" экран климат-контроля

Голосовое управление

3 USB-разъема, BT, 8 динамиков

Система помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль