Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S | АВТОСТАТ

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

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Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

Легковые автомобили китайских брендов в России
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Марка «Омода», следуя обещаниям, выводит на наш рынок третий автомобиль. И это не кроссовер, а среднеразмерный седан. Уже интересно!

Мы так любим кроссоверы и так убедительны в этой своей любви, что все или почти все новые бренды делают упор именно на них. Однако «Омода», начав с кроссоверов С5 в передне- и полноприводном исполнениях, теперь привезла в Россию седан класса С. Обозначив его буквой S и своей любимой пятеркой.

Ход, с одной стороны, беспроигрышный, поскольку из официальных конкурентов в этом классе сейчас есть только «Каи Е5»: «Баик» из того же Калининграда малость задержался, а корейские «Элантра» и «Церато» сходят на нет. С другой стороны, средние седаны – в принципе не самый популярный класс, и мы помним, как еще до всяких потрясений наш рынок покинули и «Фокус», и «Мазда-3», и «Джетта».

Интриги добавляет тот факт, что в недавнем прошлом и «Каи», и «Омода» назывались «Арризо» и выпускались компанией «Чери»…

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

ПЛАТФОРМЫ И РОДСТВЕННИКИ

От «Арризо» нынешняя «пятерка» ушла довольно далеко, частично изменив и внешность, и платформу. Учитывая, что «Омода» – суббренд «Чери», такое использование абсолютно логично. Что же касается «Каи» – не вдаваясь в подробности, скажу, что машина постарше и попроще. И подешевле, кстати. Так что именно ее мы скорее увидим в такси. А вот «Омоде», при явной устремленности марки к молодежному стилю и всему такому современному, скорее предназначено стать автомобилем для частного клиента. Молодого, уже семейного или еще нет. И не нуждающегося в кроссовере.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

Кстати, единые омодные черты во внешности седана S5 и кроссовера С5, конечно же, есть. Фирменная решетка радиатора, буквы по кромке капота вместо эмблемы (бессмысленной, по большому счету, без долгой истории), некое общее изящество линий. Похвалю седан: он совсем не создает ощущение длинной машины. Снаружи S5 выглядит пропорциональнее и даже меньше одноклассников. И благодаря этому удивляет простором, когда оказываешься внутри.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

А еще доброго слова заслуживает гамма исполнений S5. Да, в ней всего три «ноты», но на сегодняшнем рынке, когда многие модели вовсе не предлагают выбора силового агрегата или комплектаций – это уже очень хорошо. Два двигателя, атмосферный на 113 сил и турбо на 34 «лошадки» мощнее, два вариатора к ним и три комплектации. Единственная – для мотора послабее и пара – для турбо, причем любопытно, что в некоторых позициях 113-сильная машина даже богаче одной из версий 147-сильной. Например, у нее есть панорамный люк и боковые подушки безопасности. Но, увы, нет подогрева задних сидений, руля и лобового стекла. Она, разумеется, дешевле: 2,16 млн рублей против 2,27 млн и 2,47 млн, которые просят за турбоверсии. Цены – без учета скидок, размер которых составляет до 250 – 300 тысяч.

Но довольно ползать носом по полезным, но скучным прайс-листам. Вот они, машины, причем для тест-драйва доступны оба мотора! Успеваю первым выхватить ту «Омоду», что послабее.

ДЛЯ НАЧАЛА

Для начала погрузим вещи в 482-литровый багажник (нормальный объем) и отметим первый минус: нет ручки на его крышке изнутри. Судя по реакции представительства, немудреная деталь появится уже в ближайшее время.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

В городе и на многополосной трассе 113-сильный мотор предсказуемо не блещет характером, но вместе с вариатором честно отрабатывает те порции топлива, которые ему усердно отправляет водитель. Спокойствие, только спокойствие, быстрее 13 секунд при разгоне до сотни все равно не будет.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

Не требуйте слишком многого, будьте аккуратными и почаще вспоминайте папины «жигули» или «фокус». На местных шоссе просчитывайте обгоны – и все будет хорошо. Особенно с точки зрения расхода бензина. У меня получилось всего 7,2 л/100 км, при том что по М-4 «Дон» я держал с помощью круиз-контроля сначала 130, а потом 110 км/ч. Кстати, переходить с одной скорости на другую не очень удобно – почему-то нет индикации выбранного темпа на панели приборов. Как и внешней температуры.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

Впрочем, судя по тому, что задние пассажиры (а мы едем вчетвером) вновь просят «сделать похолоднее», снаружи весьма тепло. Проблема в том, что ко второму ряду ведут только короткие воздуховоды, заканчивающиеся под передними сиденьями. Когда сидишь за рулем, направляешь поток в ноги и делаешь его посильнее – волей-неволей приходится доверяться круиз-контролю, чтобы спрятать правую ступню от ледяной струи. Забегая вперед – климат-контроль на мощной версии проблему не решает. Пустить бы дополнительный воздух в каналах между передними сиденьями… или сделать климат-контроль двухзонным… но это пожелание скорее для машин классом повыше.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

А в целом автомобиль с малахольным, казалось бы, мотором, не разочаровал. Добрый, старательный малый. Но хочется большего.

КОГДА БОЛЬШЕГО ХОЧЕТСЯ

Тогда доплачиваем от 100 до 300 тысяч и получаем под капот бодрый турбомотор, с которым никаких вопросов по поводу обгонов и вообще резвой езды не возникает. Почти полторы сотни сил, неплохой крутящий момент (210 ньютоно-метров, причем не на пике, а в широком диапазоне оборотов – в полтора раза больше «атмосферника») и толково настроенный вариатор делают движение не столько быстрее, сколько проще.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

Тем более, что даже на местной дороге, сплошь состоящей из заплат, можно ехать по верхней границе требований Правил. Подвеска работает с хорошим запасом, машина идет ровно, только шины недовольно шлепают по квадратикам то серого, то черного асфальта, как будто пишут историю дорожных ремонтов. Отлично!

Здесь, в отличие от 113-сильной версии, можно даже поиграть режимами «Эко» и «Спорт», наблюдая, как при нажатии кнопки слева от руля меняются настройки вариатора и педали газа и автомобиль либо взбадривается, либо скучнеет. Кнопка такая есть и при атмосферном моторе, но там «Эко» включать совсем не хочется.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

Расход топлива объективно получается несколько большим, поскольку едем активнее, но все равно на трассе не выходит за пределы 7,5 – 8 литров на сотню. Кстати, оба двигателя можно кормить 92-м бензином.

Хорошо едем! Но вот позади 500 км, впереди Нижний: даже грустно, что тест-драйв подходит к концу. Выгружая багажник, обращаю внимание на досадный промах: спинку заднего сиденья здесь можно опустить только целиком. На лыжах поедем вдвоем…

Напоследок – пару слов о перспективах «Омоды S5» в России. Разошедшимся слухам о возможном производстве седана в России я не верю. Не тот класс, не тот спрос и сбыт. Если уж производить – то кроссоверы, которых купят больше.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

А что касается марки вообще – уже летом ждем более мощную версию седана под обозначением GT (ого!), а к концу года опробуем и первый электромобиль. Куда ж без него – мода.

OMODA S5 – от седана не ждешь какой-то незаурядности. Но по дороге домой я готов был променять нижегородскую «Ласточку» на китайский седан и на нем возвращаться в столицу. Чем-то он меня купил. Жаль, что не я его.

Антон Чуйкин: OMODA S5 - интерес на букву S

OMODA S5

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкикитайские автомобилитест-драйвomodaomoda s5

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